Liebe AfD-Wähler-Basher, könnt Ihr Euch mal wieder einkriegen?

Ich weiß, dass ich das jetzt schreibe, gibt Ärger, aber manchmal geht es halt nicht anders. Und ich verstehe Euch sogar, wenn Ihr auf die Wähler schimpft, die die AfD in den Bundestag gehievt haben. Mir passt das auch nicht, wirklich nicht, und es fällt mir schwer, die Motivationen eines AfD-Wählers zu verstehen.

Einerseits. Aber Ihr, die Ihr „Nazis! Nazis!“ ruft und schon die Vorbereitungen gegen die neue Machtergreifung mit Alexander Gauland an der Spitze trefft (Echt jetzt? Gauland? Hat der überhaupt einen Schäferhund?), Ihr seid mir auch nicht ganz geheuer. Ich sag euch auch, warum.

Wisst Ihr, kurz nach der Bundestagswahl, da saßen die Parteispitzen in der Elefantenrunde zusammen. Und alle – bis auf den AfD-Vertreter, was ziemlich nahe liegt – waren sich einig, wie böse die AfD ist. In den darauffolgende Talkshows ging es weiter. AfD böse, böse AfD, AfD böse. Ist ja auch richtig. Die Gaulands und Höckes und Weidels und Petrys … ups, ok, also, die Petry jetzt ja nicht mehr. Aber diese ganzen Nasen von der AfD, die sind unterirdisch, keine Frage, da bin ich bei euch. Und wie man auf deren Geschwätz hereinfallen kann, kapiere ich auch nicht.

Ähem … einerseits. Andererseits komme ich jetzt zu einer Gemeinsamkeit zwischen Euch und den etablierten Parteien, die Euch womöglich nicht gefallen wird.

Ihr, liebe AfD-Wähler-Basher, habt Euch doch auch darüber aufgeregt, dass SPD, CDU und CSU die AfD für diese ganze Scheiße verantwortlich gemacht haben, oder? Hoffe ich jedenfalls, denn das war ja echt billig. Statt die eigene Politik der letzten vier Jahre (und weit darüber hinaus) mal kritisch zu hinterfragen, statt darüber nachzudenken, ob und wie die eigene Politik die Stärkung der AfD begünstigen konnte, saßen sie da und wehklagten, dass die AfD so schlimm ist und jetzt das erste Mal wieder Nazis in den Bundestag einziehen. So sah es zumindest Sigmar Gabriel, und damit lag er ja schon mal rein faktisch völlig daneben.

Aber, hey, lassen wir das.

Jedenfalls ging es mir persönlich mächtig auf den Senkel, dass die AfD durch ihren Einzug in den Bundestag für alles verantwortlich gemacht wurde, was dazu geführt hat, dass sie in den Bundestag kam. Und darauf können wir uns doch einigen, oder nicht? Ich meine darauf, dass die AfD ja nicht die große Koalition angeführt hat. Und nicht für die Politik der letzten vier Jahre (und weit darüber hinaus) verantwortlich ist. Und vielleicht auch darauf, dass die AfD nicht Anfang September plötzlich vom Himmel fiel und alle dachten: Hoppla, was ist das denn?!

Worauf ich hinaus will: Wenn die große Koalition (Grüne und FDP natürlich auch, aber die waren da eher Trittbrettfahrer) nicht die eigene gnadenlos schlechte Politik (gnadenlos übrigens im wörtlichen Sinne) in Frage stellt und stattdessen das Feindbild AfD aus der Kiste zieht, um sich irgendwie doch noch so richtig cool und demokratisch darzustellen, dann ist das ja wohl eine Frechheit! Denn die AfD ist nun mal eine Konsequenz, keine Ursache. Eine wirklich düstere und üble Konsequenz, keine Frage, aber eben eine Konsequenz, das kann man drehen und wenden, wie man will. Eine vernünftige Analyse der Koalitionsparteien wäre also gewesen, sich zu fragen, wie es so weit kommen konnte. Und was die eigene Politik dazu beigetragen hat, die AfD zu stärken. Taten sie aber nicht, tun sie ja immer noch nicht. Stattdessen wird es demnächst Jamaika ohne Gras geben, und das kann echt nicht gutgehen.

Und wenn Ihr, liebe AfD-Wähler-Basher, jetzt auf die Wähler der AfD herunterschaut und ihnen die übelsten Vorwürfe macht, sie als Nazis bezeichnet, kollektiv, wohlgemerkt, dann packt Ihr eine ähnliche Analyse aus wie die etablierten Parteien. Und eben diese schont Ihr damit auch noch, ja, wirklich! Oder habt Ihr in den letzten Tagen und Wochen Angela Merkel für das Erstarken der AfD kritisiert und verantwortlich gemacht? Oder gar den Neoliberalismus, der sowieso das Kernproblem dieser ganzen Sache ist?

Nein, eher nicht, eher weniger. Stattdessen wurde haufenweise die Ossi-Keule ausgepackt. Die Ossis, echt, ey! Die haben ja wie bekloppt die AfD gewählt. Die sollten mal lieber dankbar sein oder besser einfach die Fresse halten. Guter Tipp, wird sicher extrem zu einem Gefühl der Wiedervereinigung beitragen. Abgesehen davon: Ich hab eine nette Statistik entdeckt, die ich jetzt ins Feld führen könnte. Nach der hätten wir den Ossis sogar das Wählen verbieten können, und die AfD wäre trotzdem in den Bundestag eingezogen. Weil nämlich die Stimmen aus dem Westen es der AfD ermöglicht haben, die 5-Prozent-Hürde zu knacken. Wobei dann natürlich insgesamt weniger gewählt hätten, was das Wahlergebnis dann wiederum … aber darum geht es doch gar nicht verdammt! Es geht nur in zweiter Linie um die Wähler, die aus dem Osten oder dem Westen kamen. Es geht um deren Motivation.

Und da bin ich wieder am Anfang. Diese Motivation kann ich einfach nicht verstehen. Wer gegen steigende Mieten, sinkende Rente und Löhne und gegen Armut im Kindes- und Rentenalter wählen will, der wählt doch nicht die AfD! Tja, oder eben doch. Weil er sich verraten und verkauft fühlt (zu Recht, weil er verraten und verkauft wurde!), einen Ausweg sucht und sein Heil (sein Heil, nettes Wortspiel, oder?) in einer Partei sucht, die sagt: „Hallo, da draußen, wir sind nicht im Bundestag, waren es noch nie, deswegen können wir Euch versprechen, dass es mit uns besser wird.“ Und die Leute tappen haufenweise rein in die Falle. Ein bisschen Nazisprech und rassistisches Gebrülle stört da nicht so sehr, denn die Flüchtlingssache haben SPD, CDU und CSU ja auch nicht hinbekommen.

Aber das geht jetzt schon wieder viel zu weit. Damit könnte ich stundenlang so weitermachen, könnte auf Kriegsursachen zu sprechen kommen, auf die Schere zwischen Arm und Reich, auf Globalisierung, Privatisierung, den Genickschuss der gesetzlichen Rente oder das Leid von Hartz-IV-Empfängern, Aufstockern und Menschen, die sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Auch darauf, dass viele AfD-wähler davon (noch) gar nicht betroffen sind, aber fürchten, dass sie die nächsten sind. Lass ich jetzt aber.

Abschließend also eine Bitte an Euch, liebe AfD-Wähler-Basher:

Regt Euch von mir aus auf über die Leute, die ihr Kreuz an dieser unsäglichen Stelle gemacht haben. Das ist ok, das verstehe ich, das mache ich auch. Aber reduziert Euren Ärger doch bitte nicht auf sie. Sie sind das Ergebnis eines Ergebnisses. Sie sind hervorgegangen aus einer Politik, die seit Jahre kontinuierlich schlimmer wird und die den Menschen schadet und den Menschen Angst macht, denen sie womöglich schaden könnte. Sie sind die Folge eines Klimas, das kälter wird, weil die Ängste größer werden. Und die sind der AfD auf den Leim gegangen. Das war nicht gerade clever, aber ich vermute (hoffe!), dass die AfD sich sowieso nicht lange halten wird. Und wenn sie dann irgendwann in sieben oder 14 Gruppierungen gespalten ist, interessiert keinen Menschen mehr, ob und wer sie gewählt hat.

Aber die Politik, die unser Land regiert und seit Jahren ausverkauft, die bleibt uns erhalten. Basht doch besser die, ok?