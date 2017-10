… leise Servus

Knapp zehn Jahre ist es her, da bin ich erstmalig aus der Linkspartei ausgetreten. Nach späteren Wiedereintritt überlege ich nun erneut, das Parteibuch abzugeben. Damals war mir die Partei noch zu realpolitisch – heute finde ich, haben zu viele Hipsterfundis zu viele Hipsterwörtchen mitzureden.

Weil ich in der Linkspartei »keinen Anti-Kapitalismus, sondern [nur] ein noch latentes Arrangement mit ebendiesem« erkannte, trat ich im November 2008 aus dieser aus. Weil man sich nur für »sanft-soziale Veränderungen« ausspreche, nicht für den ganz großen Wurf, musste ich seinerzeit diesen Schritt wagen. Mit der »mangelnden Realisierbarkeit [brauchte mir ja keiner] argumentieren«, stellte ich gleich von vornherein klar. Es ginge nämlich radikaler, wenn man bloß wollte. Die Linkspartei wolle halt nur nicht. In dieser Partei der Linken glaubte ich den »Überbau ökonomischer Verhältnisse [zu] erkennen«, dabei gelte es doch »das Parteiensystem zu überwinden, [denn] ihm gehört nicht die Ewigkeit«. Jede Partei sei letztlich nicht anderes als der »Überbau wirtschaftlicher Mißverhältnisse […], [die] dem Ausbeutungsverhältnissen einen Anstrich von Legitimität« erteile. Außerparlamentarismus sei die Zukunft. Es sei ferner überhaupt nur eine Frage der Zeit, »wann die zeitgenössischen vaterlandslosen Gesellen ihren Kriegskrediten zuzustimmen haben.«

Wow! So habe ich meinen Austritt seinerzeit mehr oder weniger begründet. Noch andere tolle Floskeln habe ich damals verwendet, ich war ja richtig in Fahrt. »Selbstzweck der Bewegung«, »parteiimmanente Hierarchie [in der ich] lediglich ein Abbild gesamtgesellschaftlicher Hierarchien [erkannte]« oder aber – aufgemerkt jetzt kommt ein Klopper hübschen Sprachzierats: »Straße ist das wahre Forum des Citoyen«. Na – ist das nichts? Ist das nicht mal ein Kleinod an dramatischer Sprachwahl für eine ganz ordinäre Entscheidung des Alltags? Für eine Kündigung?

Das Wort »Realpolitik« kam gar nicht vor. Dabei war es genau das, was ich der Linkspartei vorwarf und was mich aus der Partei trieb. Heute, nachdem ich vor einigen Jahren wieder in die Partei eintrat, überlege ich wieder, ob ich austreten sollte. Diesmal nicht aus dem gegenteiligen Grund: Da sind mir zu viele fundamentalistische Hipster am Werk, die mit ihrem Ideologiegewichse nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen, auf einem realpolitisch gangbaren Weg die Verhältnisse zu ändern. Wagt sich jemand an die Alltagssorgen, so wie Wagenknecht, so wie ihr Herr Gemahl, dann ist das Geschrei riesig und die Befindlichkeitslinken mit rot gefärbten Haaren und seichter Detailkenntnis legen los und wollen den Laden reinigen. Immer schön am Sorgenpotenzial der Menschen vorbei, ganz dicht am Idealismus, den man dann denen als Haltung aufs Brot schmiert, die ökonomisch ins Hintertreffen geraten sind.

Na klar, ich habe mich verändert, bin ja auch zehn Jahre älter geworden, habe mehr erlebt, wechselte meinen Lebensmittelpunkt. Das kann man niemanden vorwerfen. Man kann aber der Linkspartei vorwerfen, dass sie auf dem Weg ist, keine Partei für Menschen sein zu wollen, die etwas mehr Lebenserfahrung gesammelt haben. Sie transformiert gerade zu einer Veranstaltung für juvenilen Hipsterintellektualismus, weil das der bequemere Weg zu sein scheint. Anti-Realpolitik kann man sich auf Dauer allerdings nicht (mehr) leisten. Sie war vor zehn Jahren, als ich der Linkspartei mehr Fundamentalismus wünschte, schon blanker Unfug und Zeitvergeudung.

Ich klang gut damals, so richtig wie ein Durchblicker, der ganz auf linker Linie ist, ein bisschen tadellos und mit dem sauberen Wasser der Lehre gewaschen. Kann man machen. Aber politisch sinnvoll ist diese Haltung nicht. Sie ist Apolitik, die das Gegenteil von sich behauptet. Diesen Vorwurf mache ich mancher Genossin, manchem Genossen heute. Sie nisten sich in jener linken Lebenslüge ein, bestimmte Sachfragen einfach ignorieren zu können, weil es nicht in die eigene Vorstellung passt. Aber mit Willkommensrufen alleine lässt sich nicht verantwortlich Politik machen. Wenn man das innerhalb der Linkspartei nicht sagen kann, ohne gleich in die rechte Ecke gerückt zu werden, hat sie ein grundsätzliches Problem. Ein Debatten- und somit Demokratieproblem.



Sollte ich wirklich austreten wollen, was ich momentan nicht so genau weiß, ich schreibe viel, wenn der Tag lang ist – aber falls ich es doch wollte, so schreibe ich nur einen Zweizeiler. Ohne viel hochtrabenden Firlefanz. Man kann ja auch in Alltagssprache ausdrücken, wie die Dinge stehen. Das wünsche ich auch meinen Linken.