Wählen Sie die Alternative für Deutschland!

Als die Linkspartei entstand, galt sie bei den etablierten Parteien und wirtschaftlichen Eliten als Protestpartei. Diese Rolle hat dieser Tage eine andere Partei eingenommen. Aus linker Perspektive ist das gut so. Eine Wahlempfehlung.

Irgendwann am Anfang des Jahres 2005, Monate vor der Bundestagswahl die im Herbst stattfinden sollte, schüttelte es die etablierten Parteien und die Wirtschaftsvertreter gar grauenhaft. Da gab es eine Umfrage des Deutschlandtrends, die von den Bürgerinnen und Bürgern wissen wollte, ob sie sich denn für eine neue Partei links der Mitte bei der Wahl entscheiden würden. 16 Prozent konnten sich das vorstellen. Es gab also Bedarf. Oder auch nicht, denn viele Politologen werteten diese Zahl ein bisschen anders, nämlich als Ausdruck von Protest. Die Linkspartei.PDS, wie sie sich damals noch nannte, sei im Grunde nur eine klassische Protestpartei, die vielleicht auch wieder verschwinde. Man wähle diese Linken nicht aus Überzeugung, sondern nur, weil man mit den etablierten Parteien abrechnen wolle. Das sei gewissermaßen die gute Nachricht dieses Linksrucks.

In den folgenden Jahren kam diese These immer wieder zur Sprache. Als man im Jahr 2009 beinahe 12 Prozent einstrich, glaubte mancher konservative Experte noch immer die Folgen des Urnenprotestes vor sich zu haben. Nach und nach verblasste diese Theorie aber, als die Finanzkrise voll durchschlug, begannen manche zu glauben, dass die Linke recht hatte – man war keine Protestpartei mehr. Spätestens seitdem die AfD zum Massenspektakel wurde, hat sie es mit dieser Expertise zu tun. Bei ihr ist sie sinnvoller aufgehoben als bei der Linkspartei, denn die AfD bot lange Zeit weder Programm noch Konkreta an, baut auf Sündenböcke und wechselt ihre Ansichten wie andere Leute ihre Socken. All das war bei den Linken nie der Fall.

Der Makel eine Protestpartei zu sein, den hat die Linkspartei nun los. Trotzdem prognostiziert man ihr irgendwas zwischen 8 und 12 Prozent für diese Bundestagswahl. Ehrlich erreicht, nicht weil Wählerinnen und Wähler protestieren wollen, sondern weil sie in dieser Partei einen letzten Ausweg aus der neoliberalen Misere glauben. Unterstellte man den Wahlerfolg früher der Protesthaltung, so muss man heute schlussfolgern, dass es Bedarf für linke Politik gibt. Ganz in der Tradition der Wahlabende, an denen alle alles schönreden, könnte man es euphemistisch so ausdrücken: 8 Prozent 2017 wiegen mehr als 12 Prozent 2009 – eben weil sie protestbereinigt sind.

Eine andere Tradition soll in diesen Zeilen auch noch Geltung erlangen. Nämlich eine angelsächsische: Die der Wahlempfehlung. In den USA oder in Großbritannien äußern sich Zeitungen und deren Journalisten zur Parteienlandschaft und sprechen eine Empfehlung aus. In Deutschland tut man das nicht, weil man seriös sein will. Dieser Ruf ist eh dahin, also könnte man es neuerdings auch wagen. In der FAZ hat neulich sogar ein Kommentator empfohlen: Für ihn war es die FDP. Neutral ist das freilich nicht, aber man darf auch nie vergessen, dass nicht das gesamte Spektrum der journalistischen Disziplinen auf Neutralität gepolt ist. Es gibt ja auch Meinungsjournalismus, der ganz legitim ist. Ich finde, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn sich Zeitungen festlegen würden mit einer Empfehlung. Das trägt auch zur Transparenz bei.

An dieser Stelle möchte ich den geneigten Leserinnen und Lesern empfehlen, sich für die Linkspartei zu entscheiden. Sie verspricht als einzige der größeren Parteien eine Neuausrichtung des wirtschaftlichen Kurses, mehr Nachfrageökonomie und eine Stärkung des Partizipationsgedankens. Wer genug von moderater Steuerpolitik hat, die Reichen Steuergeschenke macht, der kann nur bei der Linkspartei kreuzeln. Wie man die FDP als Partei der Arbeitgeber einstuft, so muss man die Linkspartei als Partei der Arbeitnehmer sehen. Zu denen gehören auch die Arbeitslosen, die ja ökonomisch betrachtet verhinderte Arbeitnehmer sind. Auch die Sorgen der Arbeitslosen, speziell auch der Hartz-IV-Bezieher, sind das Metier der Linken.

Blind soll die Empfehlung nicht sein, daher muss man einschränken. Natürlich ist die Linkspartei kein Weltwunder. Nicht alles wird machbar sein, manches ist vielleicht ein bisschen ideell gepimpt. Teile des Personals wirken manchmal idealistisch und suboptimal realistisch. Das kann man und das muss man kritisieren, gerade auch, wenn man sie wählt. Nicht jeden Punkt des Wahlprogrammes muss man für angemessen halten, die antikapitalistische Plattform innerhalb der Partei hat bis heute nicht erläutert, wie sie außerhalb des Kapitalismus exponentielles Wachstum schaffen will. Was für viele ein Grund zur Wahl ist, also dieser Antikapitalismus, kann für andere potenzielle Wähler ein Problem darstellen. Ich weise darauf hin, dass diese Plattform nicht einflussreich genug ist, um Deutungshoheit zu erlangen. Spätestens wenn es ernst würde, müsste sie liefern.

Bei allen Kritikpunkten bleibt aber wenig Spielraum für einen Kurswechsel. Die Bundeskanzlerin hat nicht ganz unrecht, sie hat nur zwei Silben vergessen, als sie sagte, dass der aktuelle Kurs alternativlos sei. Hätte sie gesagt, dass der Kurswechsel alternativlos sei, so hätte sie gänzlich richtig gelegen. Und in diesem Sinne ist die Linkspartei alternativlos. Nur sie kann dazu drängen. Gehen Sie also wählen. Wählen Sie die Linkspartei. Es kann nur besser kommen – und ich bin überzeugt: Mit einer starken Linken kommt es besser.



Aber auch an die potenziellen AfD-Wähler möchte ich auch ein Wort richten. Sie müssen nicht den Protest wählen. Gegen diesen Wirtschaftskurs zu sein, bei dem Sie sich abgehängt fühlen, ist ja kein Nischendasein mehr. Wenn Sie gegen ihn sind, dann brauchen Sie keine Protestpartei dazu, sondern eine Alternativpartei. Und das ist diese Partei Ihrer möglichen Wahl auch dann nicht, nur weil sie die Alternative im Namen trägt. Wählen Sie daher die Alternative für Deutschland: Wählen Sie die Linkspartei.