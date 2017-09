Über den Rest kann man streiten

Deutschland im Wahl-O-Mat-Fieber. Hubertus Heil ist ein Hundertprozentiger, ganz wie sein Parteivorsitzender. Peter Tauber fremdelt, er lag am Ende bei 99 Prozent Unionskompatibilität. Und auch alle anderen überschlagen sich, wenn sie hohe Werte aufweisen. Dabei ist so eine »interne Angepasstheit« nicht unbedingt Anzeichen gesunder demokratischer Streitkultur.

Via Facebook-Bubble erreichten mich auch in diesem Wahljahr wieder unglaubliche Übereinstimmungszahlen. Einer schrieb, der Wahl-O-Mat hätte ihm 93 Prozent Übereinstimmung mit der Linkspartei bescheinigt. Da gratuliere ich natürlich herzlich. Jemand notierte stolz: 88 Prozent linkenkompatibel. Tja, auch nicht übel! Und noch jemand schlussfolgerte, er habe bei einigen Themen neutral angeklickt und daher »nur« 84 Prozent erzielt, was irgendwie schade, ja eine vergebene Chance sei. Prompt neckte ihn die Freundesliste – stecke in ihm vielleicht sogar ein Abtrünniger? 99 Prozent jubelte eine Frau mit Linken-Avatar und kam zur Erkenntnis: »So muss das!«

Ich schiebe an dieser Stelle mal den generellen Zweifel an Applikationen wie der Wahl-O-Mat einer ist zur Seite. Wer eine Krücke zum Bergsteigen braucht, sollte im Tal ausharren. Was ich mich wieder mal frage ist eher: Was ist denn das für eine Art von parteipolitisch organisierter Linkenkultur? Gibt es bei diesen vermeintlichen Zustimmungs- und Übereinstimmungspotenzial überhaupt noch Raum für Streit, für andere Positionen und Gedankengänge?

Die Partei, die Partei, die hat eben nicht immer recht – finde ich jedenfalls. Was man übrigens von der demokratischen Warte aus nur begrüßen kann. Wo bliebe denn sonst der Raum für die Streitkultur?

Natürlich habe ich mir dann doch einen Spaß daraus gemacht, mal ein bisschen am Wahl-O-Mat zu fummeln. Ich wollte wissen, was da in diesem Jahr so abgefragt wird. Mit Ach und Krach kam ich dann auf ein Linken-Übereinstimmungsvolumen von nicht ganz 65 Prozent. Nur die PARTEI schnitt bei mir besser ab, fast 80 Prozent passen wir zusammen. Wundert mich aber nicht, denn die PARTEI ist ja für alles, für Krieg und Frieden, für Gleichberechtigung und Unterdrückung; zwangsläufig kommt man mit den Leuten dieser Partei immer auf einen Nenner. Dass keiner die Ratschläge der Applikation beherzigt, merkt man besonders daran, dass die PARTEI so schlecht abschneidet bei Wahlen.

65 Prozent linkenkompatibel also. Mir reicht das eigentlich völlig. Wären es mehr, müsste ich mich fragen, ob ich noch denke oder schon Lemming bin.

Viele Ansichten der Linkspartei teile ich nun mal grundsätzlich nicht. Da ist die parteiinterne Distanz und Berührungsangst zur Religion – ein böser Fehler in meinen Augen. Und dann ist da noch dieses unterbewusste eurozentristische Bewerten der Welt, was wiederum aus der Religionsabneigung rührt. Das merkt man, wenn einem mal ein Linker erklären will, warum die Burka ein patriachaler Vorhang ist. Gleichzeitig will man sie dann aber in unseren Gefilden dann doch tolerieren. Andersherum wird ein Schuh daraus. Was in der Partei der Linken mit Sahra Wagenknecht angestellt wird, wie man sich im gleichem Atemzug nicht von den ganz linken linken Kreisen distanziert: Das ist nichts für mich!

Die arg progressive Haltung zu Familie und Kinder, die in jeder Hausfrau einen gescheiterten Lebensentwurf sieht, schmeckt mir auch nicht. Meiner Meinung nach wäre es Aufgabe der Linkspartei auch mal darauf hinzuweisen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf selbst im optimalsten Falle eine kaum zu lösende Problematik ist, sofern Eltern auch Elternschaft erfüllen wollen. Nach zehn oder elf Stunden Arbeit inklusive An- und Abfahrt, dürfte bewusst erlebte Elternschaft wochentags kaum mehr zu bewerkstelligen sein.

Das sind einige elementare oder auch weniger elementare Punkte, die mich von der Linkspartei trennen. Sachpolitischer: Grundeinkommen befürworte ich nicht. Eine Frauenquote ist ein klassistischer Gag, da nur für Frauen aus der Oberschicht gedacht. Das BaföG soll bitte nicht, wie es die Linken befürworten, unabhängig von Einkommen der Eltern ausgezahlt werden. Wieso sollen Rechtsanwaltskinder von der Allgemeinheit profitieren, wenn Papa genug hat? Bei Kindern aus der Hartz IV-Schicht wertet man Kindergeld sogar als Einkommen. Und dann natürlich: Hartz IV muss nicht weg! – um die beliebte Parole mal vom Kopf auf die Füße zu stellen. Es gehört allerdings gründlich überarbeitet und zugunsten der Antragsteller und Leistungsberechtigten liberalisiert. Aber eine Grundsicherung wird es immer geben müssen – wenn dann auch mit anderem Namen und wesentlich lockerer in der Ausführung.

Übereinstimmungen nach ZK-Maßgabe müssen für die Linkspartei schon historisch gesehen grauenhaft sein. Mit Löffeln gefressene Weisheit ist auch nicht die Aufgabe politischer Parteien. Man wählt nach den Schnittstellen, die eine Partei zum Andocken bietet. Das heißt nicht, dass persönliche Sichtweise und Leitlinie der Partei deckungsgleich sein müssen. Wäre dem so, könnte sich eine Partei nie neu ausrichten, anpassen, sich für die Gegenwart rüsten. Dann wären ihre Mitglieder und Sympathisanten nur Claqueure und nichts weiter.

Jenseits der 90 Prozent auf einer Linie zu liegen, halte ich fast schon für problematisch. Wie soll man sich da innerparteilich noch streiten? Wie diskutieren und Impulse setzen? Wenn alles so voller Harmonie ist, dann besteht die Gefahr, dass sich daraus regelrechte Harmoniesucht ergibt. Und ich bin ehrlich, ich kann harmoniesüchtige Menschen nicht leiden. Sie kitzeln es bei mir geradezu heraus, sauer zu werden. Harmonie ist die Pforte zur Ignoranz. Und eine ignorante Partei wollte ich nicht wählen. Davon gibt es genug.



Ich denke, die Linkspartei kann als Partei gut damit leben, Menschen in ihrem Umfeld zu haben, die nicht hochprozentig auf Linie liegen. Das bereichert sie. Jedenfalls dann, wenn die Grundlinien gewahrt bleiben. Eine realistische Friedenspolitik, soziale Gerechtigkeit und Ökologie, Partizipation und Mitsprache, Distinktionsfreiheit zwischen gesellschaftlichen Gruppen, Einhaltung von Bürger- und Menschenrechten; philosophischer gesprochen: Allerlei Ausgänge aus der (selbstverschuldeten) Unmündigkeit: Das sind die gemeinsamen Nenner. Über den Rest kann man tatsächlich streiten.