Wahlkampf im S-Bahn-Tunnel

Grundsätzlich hört sich der Zukunftsplan der SPD gut an. Wer aber jetzt vorgibt in Straßen investieren zu wollen, die er vor Monaten noch zu privatisieren beabsichtigte, der darf nicht erwarten, dass man ihm Seriosität abnimmt. Die Berichterstatter machten aber zugleich das berechtigte Anliegen eines solchen Planes nieder.

Ich wartete auf meine S-Bahn. Zur Ablenkung von den Wartezeiten hat man irgendwann damit begonnen, in den S-Bahn-Schächten Nachrichten auf Wände zu projizieren. So auch an jenem Tag. Man berichtete kurz und knapp, dass Schulz einen Zukunftsplan vorgestellt habe. Und dass Merkel diesen kritisiere. Zur bildlichen Untermalung setzte man zwei unabhängig voneinander gemachte Filmausschnitte mit den jeweiligen Kandidaten nebeneinander. Links Merkel, rechts Schulz. Er drehte in der Sequenz seinen Kopf nach rechts, was so wirkte, als schaue er zur Kanzlerin nicht nur hinüber, sondern auch hinauf. Denn diese war etwas oberhalb von ihm angesetzt. Dazu schrieb man darunter, dass Merkel die Pläne aus Gründen mangelnder Finanzierbarkeit stark in Zweifel ziehe.

Nur ein kleiner Kniff, nur ein relativ unbedeutender Schauplatz – und trotzdem wurde dort Wahlkampfagenda gesetzt, spürte man recht deutlich, was hier gesagt werden will: Weiter so! Die Frau, zu der der Gegenkandidat hochblickte, sie schien den windigen Plan durchschaut zu haben. Solche Mätzchen sind mit ihr nicht zu machen. Während Schulz aufschaute, blickte die Bundeskanzlerin in die Kamera. Im Vergleich zu ihrem Kontrahenten sah sie aus, als wage sie einen visionären Blick in die Ferne. Als bleibe sie standhaft auf einem richtigen Kurs, während der Mann neben ihr billige Utopien an die Wähler vermitteln wolle.

Die Berichterstattung zum Zukunftsplan der Sozialdemokraten glich in vielen Medien dieser abgeschmackten Tour auf jener Leinwand im S-Bahn-Tunnel. Von mangelnder Finanzierbarkeit bis hin zur inhaltlichen Demontage war alles dabei. Natürlich kann und sollte man diesen Zukunftsplan kritisch bewerten. Allen voran der Umstand, dass da jemand in Straßeninvestitionen setzt, der ehedem noch Straßen zur Privatisierung freigegeben hat, macht da stutzig. Und ob das so genannte »Chancenkonto« für jeden Bürger nicht eher als Begrenzung investierbarer Mittel pro Nase endete, müsste vorab mit dem Zeitgeist noch abgeklärt werden. Außerdem kommt das alles nun von jener Partei, die den Kurs der schwarzen Null mitgetragen hat – und der plötzlich das Gegenteil einfällt. Aber die Medienkampagne gegen den Zukunftsplan an sich hatte trug einen ganz anderen Schwerpunkt: Sie wollte den eigentlichen Ansatzpunkt kaschieren – nämlich die Investitionsschwäche im Weiter-so-Deutschland.

Christine Dankbar überschrieb einen kurzen Text in der Frankfurter Rundschau mit den Worten: »Ideen ja, Chancen nein«. Das trifft es ganz gut. Natürlich ist Schulz‘ Zehn-Punkte-Plan kein Meilenstein, zumal er ja schon lange darüber hinaus ist und nun die Flüchtlingsfrage zum zentralen Wahlkampfthema machen will, bevor ihm demnächst noch was ganz anderes einfällt. Sein Zukunftsplan zog nicht so, wie er das vielleicht gehofft hatte, also spricht er kaum noch darüber. Doch ganz falsch ist der Plan ja nicht: Deutschland ist eines der wirtschaftsstärksten Länder der Erde. Dennoch mangelt es an Investitionen im öffentlichen Bereich. Ob Straßen, Krankenhäuser oder eben S-Bahn-Schächte: Es wird gespart, bis sich eine Maßnahme nicht mehr hinauszögern lässt. Doch selbst da wird dann lieber eine Tempo-30-Zone auf einer maroden Brücke eingerichtet, um so Sicherheit herzustellen. Ob nun kritische Gleispassagen oder wegen maroder Verhältnisse tempolimitierte Schnellstraßen: In Deutschland verschleppt man durch Investitionsunterlassung auch gleich die Anfahrtszeiten.

Krankenhäusern fehlt es an Mitteln, müssen durch private Spendeninitiativen wichtige Behandlungsgeräte anschaffen. Behörden fehlt es an Mitarbeitern, Anträge werden zeitverzögert bearbeitet. In Brennpunkten fehlen Polizisten und Sozialarbeiter. Schulen veralten, Lehrerfehlstunden können nicht besetzt werden und die Schüler werden in diesen Freistunden nur verwahrt statt gebildet.

So ein Zukunftsplan, der Investitionen verspricht, der wäre tatsächlich unverzichtbar. Ob man den aber der SPD abnehmen kann, bleibt natürlich fraglich. Ginge es nach ihr, bräuchte der Steuerzahler in der Theorie keine Investitionen für die Autobahn mehr aufbringen. Das tut er dann freilich dennoch, indem er Benutzungsgebühren bezahlt. Überschüsse werden jedoch privatisiert und nicht in die Infrastruktur zurückgeführt. Es sei denn, man betrachtete die Konten der Anteilseigner jetzt mal großzügig als infrastrukturelles Projekt.

Man kann ja durchaus auch kritisch die Finanzierbarkeit eines solchen Maßnahmekataloges hinterfragen, ganz so, wie das viele Berichterstatter auch taten. Die Machbarkeit aber grundsätzlich auszuschließen, das ist kein Ansatz. Fehlende Mittel sind in der Republik kleiner Steuersätze keine Naturgewalt, sondern nur der Auswuchs einer ideologisch praktizierten elitaristischen Steuerpolitik. Finanzierbar werden solche Modernisierungsprojekte natürlich nur, wenn jeder seinen angemessenen Beitrag leistet. Aber dann müsste man über den Spitzensteuersatz sprechen und ab wann man als Spitzenverdiener eingeordnet wird. Das allerdings ist medial arg verpönt. Man ist als Journalist schließlich nicht nur der Anwalt der Wahrheit, sondern vertritt gewissermaßen auch seinen Chefredakteur, der nebenher ja Steuerzahler ist. Und dann sind da auch natürlich noch die Anzeigenkunden – die wollen sich thematisch auch gut aufgehoben fühlen.



Und in Schulz sieht man unter Steuerfüchsen nur wahrlich keine Gefahr. Seinen Plan zur Steuergerechtigkeit hat er schon vor Wochen vorgestellt. Mit ihm bleibt alles beim Alten. Wie die Republik sich erneuern soll im Alten, wie sie sich modernisieren soll ohne modernere Umverteilungskonzepte umzusetzen, das bleibt sein Geheimnis. Ein Geheimnis, das er nie auflösen muss, denn er blickt nicht nur auf Leinwänden unter Tage zur Kanzlerin auf. Er wird es auch im September tun. Dann als Vize. Und mit ihm im Schlepptau wird es weiter so gehen: Sparen, sparen, sparen. Die SPD und Schulz werden abnicken und erklären, dass Investitionen schon genug getätigt werden.