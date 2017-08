neulandrebellenGoesKanzlerin

Merkel ging viral. Via YouTube. Letzte Woche stellte sie sich dort vier Machern dieses Neulandes. Heraus kam Erstaunliches: Neben dem Smiley als Lieblingsemoji im Kanzleramt, wissen wir nun auch, dass die neuen Medien einfach nur die alten Medien kopieren wollen.

Blogger, Vlogger, Internetpioniere: Was hat man doch noch vor zehn Jahren alles von ihnen vermutet. Sie sollten die neuen journalistische Avantgarde sein, die von Wahrheit beseelten, unabhängigen Berichterstatter und Kommentatoren. Nicht so pervertiert wie die sieche Garde aus dem TV. Die junge Wilden würden die alten Medien nach und nach aus der Reserve locken, weil denen die Konsumenten davonliefen, die sich nun bei diesen alternativen Medien informieren. Ja, im Internet wachse eine ganz neue, freche, innovative Generation heran, die dem biederen Journalistenhandwerk auf die Sprünge verhilft. Und nun stellte sich die Bundeskanzlerin genau dieser hoffnungsvollen Generation und siehe da: Nichts. Alles wie gehabt. Von wegen frech und innovativ! Die vier YouTuber hielten ja sogar die Stichwortkarten wie traurige Jauch-Abziehbilder.

Die Kanzlerin tat, was sie immer tut, wenn man sie nach ihrer Kanzlerschaft fragte: Weiter so. Man sei auf einem guten Kurs. Volle Kraft voraus. Das kennt man ja. So macht sie es in Sommerinterviews oder bei den famosen Polittalkern des Landes. Und die sitzen dann da, eingefroren in einer Ergebenheitsstarre, die jede kritische Hinterfrage, jedes vertiefende Eingehen auf das von ihr Gesagte vereitelt. Stichwortgeben, Kärtchen halten, Fragen abspulen, Antworten hinnehmen. So läuft das nun seit Jahren. Die frechen Innovatoren aus dem Internet, diese YouTuber halt, die würden ihr schon auf den Zahn fühlen.

Letztlich dasselbe Bild, dieselben Abläufe. Die Leute des noch immer neuen Mediums gingen keinen neuen Weg, sondern gaben sich wie Vertreter der alten Medien, wie eine abgeschmackte Kopie von Christiansenillnerjauch. Nur ohne Hosenanzug. Und ohne Schlips. Man kleidete sich moderner, trendiger, nerdiger. Das war der ganze Unterschied. Sonst war man devot wie die Altertümlichen, hoppelte von Ergebenheit zu respektvoller Stichwortkartenzierde und gab sich dem Versuch hin, eine Sendung um die Bundeskanzlerin zu gestalten, wie sie auch beim ZDF hätte laufen können.

Das war eine Chance, dass Vertreter des Ortes der Recherche – das Internet ist gemeint -, ihren Wirkungsplatz auch würdig vertreten. Mit Recherche, mit journalistischen Standards, die nicht als Hofberichterstattung fehlinterpretiert werden, bei denen man der Kanzlerin eben nicht mal nebenher durchgehen lässt, sich thematisch mit einer Plattitüde aus einem Diskurs zu verabschieden. Und was war am Ende die Sache, die in den alten Medien am meisten Interesse weckte? Richtig: Der Smiley als Liebling der Kanzlerin in SMS und Message. Wow! Das haben die Startalker bislang nun wahrlich nicht aus der Frau herausbekommen. Dazu muss man dann wohl schon eine Ausbildung als qualifizierter Nerd absolviert haben.

Im Internet verbreiten sich Fake News tatsächlich viral, ganz so, wie es die Bedenkenträger in dieser Sache oft behaupten? Stimmt schon. Da draußen gibt es viele Faker. Einige arbeiten für die Bundesregierung, twittern und posten Fake in die deutsche Landschaft und nennen das dann Öffentlichkeitsarbeit. Andere sind Freelancer, halten der Kanzlerin Antworten parat und tun so, als haben sie der Community nun heißen Stoff geboten. Das ist übrigens auch noch so ein kleiner Unterschied zwischen den alten und den neuen Stichwortkartenhaltern: Die alten haben ein Publikum, die neuen eine Community. Beide Zielgruppen werden jedoch genauso um Inhalte gebracht.



