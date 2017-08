Ich verabscheue ja Verschwörungstheorien, aber …

Da ist doch was in Busch. Amri verlor ein Ausweisdokument. Terroristen in Frankreich auch. Selbst Einbrecher und Diebe im Blumenladen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder werden Kriminelle zunehmend schusseliger oder aber …

Verlust als Rentenanwartschaft

Islamistische Terroristen, so haben wir das im Laufe der letzten beiden Jahre gelernt, neigten wohl dazu, etwaige Ausweisdokumente am Tatort zu hinterlegen. Die fallen ihnen nicht etwa aus der Tasche, wie Terrorexperten erklärten, sondern werden gezielt dort abgelegt. Der Verlust des Ausweises soll die Hintermänner darüber in Kenntnis setzen, wer da im Namen des Islamismus gemordet habe. Nur so können Leistungen an die Hinterbliebenen ausbezahlt werden. Man kann also zynisch sagen: Der Ausweis am Tatort ist ein Beleg zur Gewährung einer kleinen Witwenrente.

Lassen wir mal gezielt unter den Tisch fallen, was an dieser These steil ist. Also all diese Gegenargumente, dass man Ausweise hinterlegt und dann flüchtet, statt sich nun zu stellen oder in die Luft jagen zu lassen – schließlich sind die Lieben ja versorgt, die Jungfrauen warten schon auf einer Wolke und der Terrorist muss sich keine Gedanken mehr um sich selbst machen. Wie aber lässt sich eigentlich der massenhafte Verlust des Ausweises bei Kriminellen ohne terroristischen Hintergedanken erklären?

Können Sie sich ausweisen?

Im Mai dieses Jahres ließ ein Einbrecher in München seinen Ausweis liegen. Zwei Monate zuvor brachen zwei Männer in ein Blumengeschäft in Essen-Rüttenscheid ein: Einer half der Polizei – er ließ seinen Ausweis liegen. Anfang des Jahres brach ein Unbekannter auf ein videoüberwachtes Gelände in Oranienburg ein: Er blieb kein Unbekannter, ließ Rucksack mitsamt Ausweis zurück. Bei Aktenzeichen XY erfuhr man in einer der vergangenen Sendungen von der Fahndung nach einem Vergewaltiger, einem Lybier, der bei der Tat seine Identitätsdokumente liegen ließ.

Schon vor diesem Jahr gab es etwaige Zwischenfälle: So verloren einer von mehreren Räubern in Berlin-Reinickendorf einen Ausweis und ein Einbrecher in Alzey tat es ihm gleich. In Guben dasselbe. Man tippe mal geschwind bei Google die Worte »Täter« »Ausweis« und »verloren« ein und prüfe selbst. Unzählige Fälle chronischer Vergesslichkeit an Tatorten lassen sich dort aufstöbern. So wie es eine digitale Demenz zu geben scheint, so scheint sich auch mehr und mehr eine kriminelle Demenz zu manifestieren.

Löcher in der Gesäßtasche, schlechtes Gewissen oder einfach nur dämlich?

Nun kann man mit etwas guten Willen und Naivität die Theorie von vergesslichen Terroristen ja durchaus glauben. Sie ist in sich zwar kaum schlüssig, weist Ungereimtheiten auf, lässt viele Zweifel offen – wie erwähnt -, aber wenigstens gibt es ein Erklärungsmotiv. Wie aber soll man diese häufigen Vorfälle verlorener Dokumente von ganz normalen Dieben und Einbrechern verstehen? Wie oft haben Sie eigentlich Ihren Ausweis verloren, lieber Leser? So besonders oft vermutlich nicht. Man hat ihn ja auch gar nicht immer dabei. Aber ausgerechnet jemand, der seine Bleibe verlässt, um gleich in ein fremdes Fenster einzusteigen oder um ein Auto aufzubrechen, der kurz gesagt also eine kriminelle Handlung vornehmen will, packt sich seinen Ausweis ein?

Nun gibt es ja einen sozialtheoretischen Ansatz, wonach Kriminalität in den meisten Fällen aus ökonomischer Not heraus geschieht – reiche Leute gehen nicht auf Raubzug (das macht nur Ihr Anlageberater). Kann man auf dieser Ebene vielleicht ableiten, dass verarmte Täter löchrige Hosen tragen, die auch im Bereich der Gesäßtasche durchlässig werden? Oder plagt diese Leute dann doch die Kinderstube, begreifen sie den Schritt in die Kriminalität als einen Hilferuf und wollen unbedingt (manövriert durch das Unterbewusstsein) entdeckt werden? Natürlich kann die Erklärung sehr viel einfacherer Natur sein, wenn man einfach elitaristisch argumentiert: Bildungverlierer bleiben auf der Strecke, landen so zwangsläufig in der Beschaffungskriminalität, sind der Sache aber intellektuell nicht gewachsen, was sich durch blöde Missgeschicke wie zurückgelassene Ausweise bemerkbar macht.

Schleier für polizeiliche Ermittlungsansätze

Möglicherweise ist diese Information, die man der Presse zuspielt und die dann zu solchen Meldungen führt, aber auf ganz anderer Grundlage zu bewerten. Vielleicht haben wir es hier mit einer Ausrede zu tun, damit mit einem Codewort dafür, dass da ganz anders ermittelt wurde. Und zwar so, dass man es der Öffentlichkeit nicht mitteilen möchte, was man da genau in der Hand hat. Kann ja gut sein, dass es da Methoden gibt, von denen wir nichts wissen – ich denke da jetzt nicht an die Ermittlungsarbeit, die im »Minority Report« gezeigt wurde. Aber wer weiß, wie weit die Generalüberwachung dann doch gediehen ist? Eventuell ortet man Mobilfunkdaten mehr oder weniger lückenlos und personalisiert sie, verschleiert diesen Vorgang aber, weil diese Praxis nicht verfassungskonform ist und gegen den Datenschutz verstösst.



Das alles bleibt spekulativ. Dass aber Täter massenweise ihren Ausweis zurücklassen, damit die Polizei ihre Aufklärungsquoten erfüllen kann, darf man getrost als nicht ganz richtig abtun. Immer dann, wenn mal wieder ein Blatt meldet, dass dumme Einbrecher genau so zum Ermittlungserfolg beigetragen haben, steckt irgendwas anderes dahinter. Dazu bedarf es eigentlich keiner Verschwörungstheorie – das sagt einem die Routine.