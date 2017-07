Echt klasse!

Auf die klassenlose Gesellschaft zielte die neoliberale Agenda von Anfang an ab. Auch wenn diese Vorstellung auf Sprache und Sozialabbau abgefärbt hat: Wer in der Hierarchie unten steht, der weiß trotzdem wie klasse er ist.

Wer an der Kasse bei Aldi sitzt, der lebt nicht fürstlich, aber als Arbeiter immer noch besser, als zu Zeiten seiner Großeltern. Diesen Sprung in der Lebensqualität muss man als gedanklichen Ursprung der von Neoliberalen attestierten neuen Klassenlosigkeit innerhalb der Gesellschaft verstehen. Trotzdem ist es aber so, dass die Kassiererin oder der Kassierer ein feines Gespür für Klassenunterschiede hat, nämlich genau dann, wenn jemand vor ihm steht, der durch seinen Habitus erkennen lässt, dass er aus ein ganz anderen sozialen Welt stammt. Das kann despektierliches Auftreten sein, die weiße Zahnreihe, eine sonderbare Arroganz des Betuchten, einfach nur eine irgendwie selbstverständlich gezückte, locker aus dem Ärmel geschüttelte Kreditkarte oder ein Bündel Banknoten in der Hemdtasche. Dazu die Aussprache, der Stil des Ausdrucks oder eine Schriftsprachengrammatik, von der wir seit Bourdieu wissen, dass sie nicht nur als Faktor sozialer Mobilität fungiert, sondern eben auch als Distinktionsmittel.

Didier Eribon erwähnt in seinem Buch »Rückkehr nach Reims«, wie er sich bei der Arbeit an einem Buch zur konservativen Revolution mit Raymond Aron befasste, auf dessen Schriften sich die Ideologen der neokonservativen Wende der Achtzigerjahre unter anderem beriefen. Der hatte sich schon früh in Soziologie geübt und in diesem Fach die Klassenzugehörigkeit als etwas abgetan, das es so nicht gibt. Zwar gebe es sicherlich stratifizierende Gruppen, aber selbstbewusste Klassen nicht. Ein Bewusstsein der Menschen bezüglich ihrer Klassenzugehörigkeit stritt er ab. Nun schreibt Eribon, dass Avon aus bestem Hause kam, man merke, dass »ein solches Ausbleiben des Klassengefühls eine bürgerliche Kindheit kennzeichnet«. Die Menschen, die sich in solchen gesellschaftliche Gefilden bewegten, merkten nicht, »dass ihre Welt nur einer partikularen, situierten Wahrheit entspricht«. Ähnlich wie Weiße oder Heterosexuelle nicht bemerkten, dass die sich in einem Kosmos bewegten, der auf weiß und heterosexuell programmiert ist.

Aron habe sicherlich auch eine Putzfrau gehabt, schreibt Eribon weiter. Es sei dem Autor »wohl nie in den Sinn gekommen, dass diese Frau sich vollkommen bewusst darüber war, zu einer anderen sozialen Gruppe zu gehören als er. Er, der wahrscheinlich Tennisstunden nahm, während sie seine Hemden bügelte oder unter dem Regiment seiner Mutter die Badfliesen polierte. Er, der sorgsam auf einen langen Bildungsweg voller Prestige und Privilegien vorbereitet wurde, während ihre Kinder sich für ihren Eintritt in die Fabrik bereit machen.«

Eribon war selbst Arbeiterkind. Ihm gelang mit einigen Mühen ein sozialer Aufstieg. In »Rückkehr nach Reims« setzt er sich mit seiner Kindheit und Jugend auseinander, mit dem Leben im Zirkel der Arbeiterschaft jener Jahre und auch damit, wie er als Akademiker immer wieder Angst hatte, dass seine Herkunft publik würde. Also hat er sie versteckt, hat er in seinem Werk die Fragen des sozialen Status etwas stiefväterlich behandelt, wie er selbst zugibt. Mit seinem Buch, das in Frankreich schon 2009 und damit sieben Jahre früher als in Deutschland erschien, näherte er sich der sozialen Frage an. Mit ihr behandelt er das strukturelle Versagen der Linken, analysiert er den Rechtsruck jener Klassen, die durch Arbeit ihr Brot verdienen, obgleich die Rechtsalternative ihrem Wesen nach stets als ein elitäres Projekt gedacht ist – nie aber als ein emanzipatives.

Nach dem Tod seines Vaters kehrte er zurück an seinen Heimatort. Zurück zu seiner Mutter, die er an seinem Leben in Paris nicht teilhaben ließ. Seine Brüder sind Arbeiter geworden und kommen vom sozialen Stand den Eltern nach. Seinen Vater mochte er nicht, der neigte zu verbaler Gewalt und die Homosexualität des Sohnes vergiftete das Verhältnis dann endgültig. Auch seine Mutter habe die Front Nationale gewählt, schreibt er. Seine Brüder wohl auch. Zunächst wunderte ihn das. Es machte ihn wütend. Aber sich arrogant hinzustellen und moralisch verurteilen, aus der Warte des Intellektuellen, dem es materiell an wenig mangelt, das hielt er schnell für zu einfach. Seine Familie war immer kommunistisch gewesen. Man war in der kommunistischen Gemeinde involviert, nahm an Festen teil, wählte die Parti Communiste und stand mehr oder weniger zu den Vorgaben, die dort zum Wohle der Genossinnen und Genossen beschlossen wurden. Manchmal war man familienintern sogar zu unkritisch, schreibt Eribon, beispielsweise als die Sowjets in Prag einmarschierten und jenen kurzen Frühling der Reformen beendeten. Als er seine Mutter fragte, wie dergleichen zwischen kommunistischen Geschwisterländern geschehen könne, hieß es, er solle nicht so dumme Fragen stellen.

Weshalb nur wählen Leute, die aus so einem Haushalt kommen, eine solche Sozialisierung hinter sich haben, dann doch die Rechten? Eribon gibt sich in seiner Analyse keiner Romantizismen hin, er verweist darauf, dass auch die Arbeiterinnen und Arbeiter nie bessere Menschen waren. Auch in ihren Reihen gab es stets rassistische und sexistische Schreihälse. Aber in Zeiten des Arbeits- oder Klassenkampfes stellte man die Abneigungen gegen Algerier zurück und schlug sich gemeinsam im Sinne des Klasseninteresses gegen die Widersacher. Während die Neue Linke diese antiemanzipativen Tendenzen innerhalb der Klasse beheben wollte, schmiss man sich auf ökonomischer Ebene aber den neokonservativen Spin-Doktoren in die Arme. Dort erlernten sie die apriorischen Grundsätze, die dann dem Marktliberalismus dienstbar in die Hände gespielt werden konnten.

Über die Leugnung von Klasseninteressen etablierte sich auch unter Sozialisten und Sozialdemokraten ein neuer ökonomischer Kurs, der nicht mehr den Ausgleich zwischen Macht und Ohnmächtigen im Sinn hatte, sondern beide Seiten als gleichberechtigte Partner auf dem Arbeitsmarkt kategorisierte. Man löste die Identität auf, erst sprachlich, dann durch eine Verknappung der sozialpolitischen Ausgleichsangebote, die die untere Klasse um den Zusammenhalt bringt. Ein Surrogat einer möglichen Identität bieten da neue rechte Bewegungen an, die zwar nur mimen, für Klasseninteressen zu stehen, eigentlich aber einen antiaufklärerischen Ansatz verfolgten, indem sie Klasse als Volksgemeinschaft an die Wähler verkaufen. Die Neurechten biedern sich den Wählern, die ohne Identität nach Alternativen suchen, die sich dem Druck einer globalen Wirtschaftsordnung zu entziehen versuchen, die sich als dauerhaften Kriegszustand begreift, als Ersatzklassenvertreter an.

So kommen auch jene Menschen für die Rechten an die Wahlurne, von denen man guter Hoffnung sagen könnte: Der niemals, der würde nie solche Parteien wählen. Der weiß woher er kommt. Instinktiv weiß er es tatsächlich, meint Eribon. »Im Alltagsleben macht sich die Gruppenzugehörigkeit […] bemerkbar«, auch wenn man sich einer »Klasse ihrer selbst als Klasse [nicht] bewusst« ist. So hat Eribon das als junger Mensch empfunden. Zu einer Zeit, da man sich gemeinhin schon eher klassenbewusst gab, weil sich Klasseninstitutionen noch als solche begriffen. Aber dennoch weisen »alltägliche Probleme und der unübersehbare Kontrast zu anderen Lebensformen […] einen ständig darauf hin, zu welcher Klasse man gehört, was man ist und was man nicht ist.« Auch wenn man fortwährend betont, dass Klassenspezifika ein alter Hut seien: Man spürt es, wenn man in den unteren Segmenten der Lohnverteilung feststeckt. Es pocht dumpf auf einen ein. Eigentlich spürt man das nur dort, mögen die Zeiten auch als noch so klassenlos interpretiert werden.

Wenn ich in die Straßenbahn steige hier in Frankfurt, wenn ich am Arbeitsplatz mit Leuten von außerhalb zu tun habe, dann ist mir sofort klar, wann mir jemand gegenübersteht, der Vertreter einer anderen sozialen Klasse ist. Er würde das vielleicht leugnen, wahrscheinlich auch glauben, dass das olle Rhetorik ist, auf die er nicht eingehen muss. Und weil er glaubt, dass alle so ticken wie er in seiner bürgerlichen Absicherung, in dieser Gesellschaft, in der er den von den herrschenden Strukturen als Distinktionsüberschuss transformierten Standard als Ideal missversteht, kann er wahrscheinlich gar nicht fassen, dass andere, die in der sozialen Hierarchie tiefer stehen, es ganz anders wahrnehmen.



Welche Reflexe das zeitigt, kann man täglich in der FAZ lesen. Die meisten Autoren, besonders die Herausgeber, haben nicht begriffen, dass die klassenlose Gesellschaft ein Wunschtraum von Leuten ist, die so ticken wie sie selbst. Aber Distinktion zu Bessergestellten (und leider auch zu Schlechtergestellten) ist nun mal etwas, was dem Menschlichen eigen ist. Insofern ist der Instinkt, der Aldi-Kassierer leitet, kein falscher Reflex, sondern ein natürliches Gespür. Wenn man das in Identität münden lassen kann, genau so, wie die Arbeiterbewegung dieses Gespür von Benachteiligung und Ausbeutung in eine geistige Heimat verwandelte, dann kann ein politisch-ökonomischer Kurswechsel vollzogen werden. Nur dann.