Liebe SPD, gib es zu, Du willst doch gar nicht gewinnen!

Eine andere Erklärung gibt es nicht.

Du drehst Dich, Du windest Dich, Du suchst nach Erklärungen und Schuldigen, Du verlierst eine Wahl nach der anderen und hast einen Kandidaten, der erklärt, dass er immer wieder aufgestanden ist, wenn es mal beschissen lief. Das ist ja sehr schön, aber vom Aufstehen kann leider bei Dir nicht die Rede sein. Es klingt obszön, ich weiß, aber Du bist dabei, Dich immer tiefer in die Scheiße zu reiten. Dabei wäre die Lösung, zumindest der Ansatz einer Lösung, doch so einfach. Aber das liegt Dir offenbar auch nicht so richtig.

Weißt Du, liebe SPD, selbst die treusten Leser unseres Blogs sind inzwischen so weit, dass sie mir vorwerfen, ich würde SPD-Bashing betreiben. Dabei, so der Vorwurf, gebe es doch ganz andere Parteien, die gebasht werden sollten: die FDP zum Beispiel, die AfD (der Dauerbrenner!) und die Grünen, die so grün sind wie Heinos schwarz-braune Haselnuss. Stimmt wohl, aber der Punkt ist: Auf die genannten Parteien setze ich keinen Cent, sie sind entweder reaktionär oder neoliberal oder so angepasst, dass die Farbe, für die sie stehen, wie verschimmelter Käse wirkt. Aber Du, liebe SPD, Du hast theoretisch noch Potenzial. Eine Geschichte. Und eine Menge guter Leute, die Dich mal ausgezeichnet haben. Ich denke da nur an die Beruhigung, die Willy Brandt im West-Ost-Konflikt auf die Reihe gebracht hat.

Tja, das ist Geschichte. Leider.

Und heute?

Oh Mann, Shit! Nach der vergeigten Wahl in NRW hast Du doch tatsächlich kurzfristig das Regierungsprogramm verschoben, das Du eigentlich vorstellen wolltest. Jetzt mal ehrlich: Geht‘s noch?

Ich frage mich ernsthaft, was in Deinem Regierungsprogramm gestanden hätte, wenn Du die Wahl in NRW gewonnen hättest. Und ich frage mich, warum Du es jetzt auf die lange Bank geschoben hast. Wegen der Wahlschlappe? Ja, eindeutig, ganz offensichtlich!

Und weißt Du, das ist das Problem. Offenbar schreibst Du Dein Regierungsprogramm nicht nach dem, was Du inhaltlich anbieten willst, sondern nach dem, was gerade „rockt“, irgendwie „cool“ ist, womöglich gut ankommen könnte. Und das geht so nicht, liebe SPD. Ein Regierungsprogramm sollte schon etwas sein, das grundsätzlich ist, das durchdacht und mit voller Inbrunst geschrieben wurde. Eben etwas, von dem man als Partei sagen kann: Dafür stehen wir. Und noch mal, zum Mitsingen: Dafür! Stehen! Wir!

Aber hey, liebe SPD, Du stehst für gar nichts mehr! Du fällst, in einer Tour, entweder auf die Schnauze oder auf die CDU herein. So wird das nichts, und das weißt Du doch auch. Was die Sache gleich noch viel schlimmer macht.

Du liest nicht, was ich schreibe, liebe SPD. Natürlich nicht, Du hast ganz andere Sorgen. Strategien, PR-Marketing, Pressearbeit, Pressemittteilungen, diesen ganzen Müll. Dabei wäre es gar nicht so schwer, die Leute, die Du auf Deine Seite bringen, willst, auf Deine Seite zu bringen. Du müsstest halt einfach mal „klare Kante“ zeigen. Aber nicht so, wie Du es machst. Keine „klare Kante“, die so klar ist wie ein vernebelter Herbstmorgen oder eine Milchglasscheibe beim Pissoir auf der Autobahnraststätte. Sondern eine, von der die Leute sagen können: Ja, genau, das ist doch mal eine Ansage. Aber Du bist davon so weit entfernt wie Angela Merkel von einer gelungenen Neujahrsansprache.

Kurzum: Du bist dabei, es richtig zu versauen. Wenn Du wo weiter machst, wirst Du dermaßen abschmieren, dass es historisch wird. Schon wieder. Noch historisch desaströser als es eh schon läuft für Dich. Und die Tatsache, dass haufenweise Wähler ganz eindeutig nach wie vor nicht peilen, dass sie mit Deiner Widersacherin Merkel die eigene Giftspritze aufziehen, wird Dir auch nichts nützen.

Was Dir nützen würde, wäre eine Kampfansage, ein Politikversprechen, das soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund stellt. Und zwar mit ganz konkreten Ansagen, mit radikalen Forderungen. Stattdessen machst Du hübsche Vorschläge. Du machst Vorschläge. Ok, also noch mal: Du machst Vorschläge!

Eine Regierungspartei kann ja hier und da mal Vorschläge machen, aber, herrjeeh, doch nicht im Bundestagswahlkampf! Da werden Forderungen aufgestellt, und zwar was das Zeug hält. Und die müssen sozialdemokratisch sein, die müssen sprühen vor Energie und Kampfeswillen! Die müssen die Menschen überzeugen, müssen anstecken, müssen bei den Leuten das Gefühl erwecken: Verdammt noch mal ja! Das ist jemand, da ist eine Partei, die versteht, wie es mir geht, die will das ändern. Und die sagt ganz genau, wie sie das machen will, und sie sagt, mit wem das am besten geht.

Oh Mann, liebe SPD, Du sagst gar nichts. Weder was Du machen willst, noch mit wem Du es machen willst, Du hast keinen Schimmer, was Du willst. Alles, was Du weißt, ist die irrige und infantile Aussage, dass Du den Kanzler ab September stellen willst. Und allein diese Herangehensweise lässt mich nur zu zwei Schlüssen kommen: Entweder Du glaubst tatsächlich an diesen Unsinn, dass Du den Kanzler stellen wirst.

Tja, oder eben Tor B.: Du willst gar nicht gewinnen.