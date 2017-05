Die analytischen Qualitäten des Mister Trump

Langsam wäre es an der Zeit, nach den Ursachen des Terrorismus zu forschen. Seine Zunahme auf westlichen Boden kann man doch nicht als Zufall abtun. Einen analytischen Beitrag gab es im Getöse der Betroffenheitspresse dann doch: Ausgerechnet von the @realDonaldTrump.



Dem Attentäter von Manchester hatte Donald Trump flugs ein Label verpasst: Der sei ein »bösartiger Verlierer«. Was er damit beabsichtigte, kann man sich ausmalen: Er wollte möglichst respektlos über den Täter herziehen, ihn als Loser brandmarken, als unfähigen Trottel. Das ist seine Masche, die Rachsucht ist sein Zungenschlag. Dabei ist dem US-Präsidenten allerdings etwas gelungen, was er wohl so nicht auf der Rechnung hatte: Er hat den Nagel vielleicht nicht ganz satt auf den Kopf getroffen, aber immerhin hat er ihn ein bisschen einseitig erwischt. Denn er hat ja durchaus recht, wir haben es beim Terrorismus, den sich die westliche Welt mehr und mehr aussetzt, mit den Reaktionen von Verlierern zu tun.

Schon traurig, dass dieser amtierende US-Präsident in seiner unnachahmlich despektierlichen Art und Weise dem Phänomen des Terrorismus näherkommt, als all die Leitmedien, deren Job so ein Herantasten an die Geschehnisse wäre. Die aber berichten lieber eindrücklich von den Gräueln, vom Zusammenhalt der Hinterbliebenen, dass da überhaupt auch noch immer so viel mehr Liebe am Rande des Hasses existiere und dass man solche Monster ja überhaupt nicht begreifen könne.

Der journalistische Erklärmodus ist mal wieder auf Standby, man hat auf Emotion gezappt. Es scheint so, als würden die Leitmedien geschlossen die Ansicht vertreten, dass Herkunftsanalysen wie Rechtfertigungserklärungen auf die Opfer wirken müssen, also demnach einen respektlosen Eindruck vermitteln. Also lässt man es. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Medien wirken seit geraumer Zeit als Verschleierer des Terrorismus mit, sie verschleppen die Analyse und ersetzen sie durch Platitüden und Gemeinplätze. Jetzt eine Ursachendiskussion ergebnisoffen anzuleiern, das wäre ein Beitrag zum Terrorschutz, zur Sicherheitspolitik.

Aber nichts dergleichen. Das muss nun tatsächlich genau jener US-Präsident übernehmen, der von »bösartigen Verlierern« in großer Zahl gewählt wurde und dessen beabsichtigte Einsparungen im Sozialsektor weitere »bösartige Verlierer« erzeugen wird. Ausgerechnet er gibt einen Wink in die richtige analytische Richtung.

Denn eine mögliche Ursache für die Etablierung des Terrorismus dürfte wohl in der sozialen Schieflage zu suchen sein. Es gibt da draußen eben viel zu viele, die nichts mehr zu verlieren haben. Wo kommt denn eigentlich das Paradox zwischen neoliberaler Selbstbeweihräucherung (»Nie ging es den Menschen so gut!«) und der gesteigerten Gewaltbereitschaft her? Darüber lohnt es sich doch nachzudenken. Möglicherweise muss man dann sagen, dass die westliche Wohlstandssphäre als Modell abgewirtschaftet hat, dass Ausbeutung sich eben doch nicht mehr lohne und dass Heere von Verzweifelten und Ausgegrenzten eben keine Kollateralschäden sind, die irgendeine unsichtbare Hand schon in den Griff kriegt.



Die Inkaufnahme von Legionen von Verlierern kostet uns alle Lebensqualität und macht in letzter Instanz uns alle zu Verlierern. Das zu bedenken, es wenigstens als Thema aufs Tapet zu bringen: Das ist nicht die Aufgabe eines US-Präsidenten, der sich sicher nicht als Gegner neoliberaler Konzepte begreift, sondern es ist die eigentliche Pflicht journalistischer Ethos‘. Dass ausgerechnet jener verrückte Mann aus dem Weißen Haus ein Häppchen Analyse ins Getöse wirft, wo andere, deren Job das wäre, es nicht tun: Das ist die traurige Verfassung in der wir uns befinden. Es sitzt eben nicht nur ein Unfähiger im Weißen Haus. Es sitzen leider auch viele Unfähige in Redaktionen.