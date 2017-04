Im Gespräch mit Christoph Sieber: Was taugt „Pulse of Europe“?

Sie ist eine Initiative, eine Bewegung, über die man spricht, so viel ist sicher. „Puls of Europe“ hat es nicht nur innerhalb kurzer Zeit geschafft, eine Vielzahl von Menschen auf die Straße zu bringen. Sie hat zudem das Kunststück vollbracht, heftig und kontrovers diskutiert zu werden. Doch ist „Puls of Europe“ wirklich das, was sie vorgibt? Eine Bewegung, die sich für Europa einsetzt, die sich für die Rechte und die Freiheit der Menschen stark macht?

Dazu gehen die Meinungen auseinander. Und zwar ziemlich weit.

Mein Gesprächspartner: Christoph Sieber

Die meisten werden ihn kennen. Christoph Sieber war zu Gast bei „die Anstalt“, er tourt mit seinem Programm „Hoffnungslos optimistisch“ durchs Land und hat einen festen Platz im ZDF, wo er gemeinsam mit Tobias Mann in der Kabarettsendung „Mann, Sieber“ die Gesellschaft aufs Korn nimmt und ihr den Spiegel vorhält.

Da sind sich zwei nicht richtig einig

Kürzlich postete ich auf Facebook eine Statusmeldung, in der ich mich gegenüber „Pulse of Europe“ sehr kritisch äußerte und die eine längere Diskussion auslöste. Einer der Diskutanten war Christoph Sieber, dem nicht recht gefallen mochte, was ich da schrieb. Eine öffentliche Diskussion zwischen Christoph und mir fand nicht statt, wir verlegten unser Gespräch zunächst auf Mails. Das ging so eine ganze Weile, bis ich vorschlug, einen Podcast zu „Pulse of Europe“ zu machen.

Was bringt „Pulse of Europe“?

Das ist die große Frage, mit der wir uns beschäftigt haben. Ist diese neue Bewegung eine Chance, um aus Europa eine solidarische Gemeinschaft zu machen? Oder steckt dahinter die Motivation des „Weiter so!“, Europa ist toll und die Kritiker sind Miesepeter?

Unsere Einschätzungen lagen gar nicht so weit auseinander, wie wir angenommen hatten. Und offen bleibt die Frage, was aus „Pulse of Europe“ werden kann, werden soll, werden muss. So, wie sie jetzt aufgestellt ist, wird sie – darin waren wir uns weitgehend einig – nicht lange halten. Und das völlig zu Recht!

Hier geht‘s zum Audio:

Bild: Website von Christoph Sieber