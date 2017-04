Für einen Presseprioritätsverbesserungsleitantrag

Der Terror des Jahres 2016 hatte Konsequenzen für Deutschland. Seit einigen Wochen darf gefilmt werden. Darüber berichtet werden dürfte jedoch auch. Das tut nur kaum jemand. Die Leitmedien schweigen.

Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Wir sind in Deutschland. Nur da gibt es solche Worte. Wo andere Sprachen mit 36 Buchstaben schon zwei Sätze mit Informationsgehalt hervorbringen, ist es im Deutschen möglich, mit derselben Anzahl an Buchstaben nur ein Wort ohne Gehalt zu ersinnen. Das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz wurde im Rahmen der Gesetzesnovelle zum Datenschutzgesetz vor einigen Wochen in Kraft gesetzt. Das geschah zum einen, weil man das deutsche Datenschutzgesetz an das EU-Datenschutzrecht anpassen wollte. Und zum anderen, weil man im Kampf gegen den Terror neue Instrumente benötigt. Den ersten Punkt streiten Datenschützer übrigens ab. Sie behaupten, dass die Änderung weiterhin keine Konformität mit dem EU-Datenschutzrecht verspreche. Mehr dazu bald in der Presse.

Nun gut, mit etwas Glück liest man dort was darüber. Das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz wurde zum Beispiel nicht völlig verschwiegen. Es kam nur selten vor. Gibt man bei Spiegel Online die 36 Buchstaben in das Suchfeld ein, so wird man fündig: Das Wort kam nur ein einziges Mal vor. Ebenso bei der Frankfurter Allgemeinen oder der Bildzeitung. Beim Stern konnte man doppelt so oft etwas darüber finden. Primus ist allerdings Focus Online: Vier Artikel zum Thema. Dumm nur, dass keiner die Internetausgabe dieses Magazin anklickt, um etwas Substanzielles zu lesen.

Das ist eigentlich keine Lappalie. Denn das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz beinhaltet einen ganz speziellen Passus, der nicht ohne ist: Die Datenschutzregelungen zur Videoüberwachung werden gelockert. Zulässig war bislang »die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen« nur in drei Fällen: »1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, 2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke«. Hieraus ergab sich, dass das Aufstellen einer Überwachungskamera unter Auflagen geschah. Man durfte den Zugangsbereich zu seinem Grundstück filmen, jedoch so, dass nur der unmittelbare Eingang ersichtlich war. Falls eine Discothek aber zum Beispiel mehrfach über Raufereien vor ihrem Eingangsbereich im oben genannten »öffentlich zugänglichen Raum« klagte, konnte sich daraus ein »konkret festgelegter Zweck« ergeben und der Überwachungsbereich expandieren.

Aus diesem Gesetzeslage heraus mussten Banken oder Einkaufszentren das Erfassungsfeld ihrer Kameraanlage dort verblenden, wo sie kein konkretes Überwachungsinteresse hatten. Theoretisch. Praktisch gab es da oft Verstöße. In der theoretischen Praxis sah das so aus: Hat ein Einkaufszentrum sogenannte Dome-Kameras im Eingangsbereich angebracht, die ein Erfassungsfeld von 360 Grad technisch ermöglichten, mussten jene Bereiche, die nicht ins Interessenfeld des Zentrums fielen, entweder innerhalb der Glaskuppel des Modells altmodisch mit Tape verblendet oder aber digital per Verpixelung unkenntlich gemacht werden. Und genau das ändert sich durch das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz.

Das sieht explizit die Ausweitung der Überwachung des öffentlich zugänglichen Raumes durch Private vor. Diese können sogar dazu verpflichtet werden. Das kann entweder dadurch geschehen, dass man einen privaten Überwachungsdienst engagiert. Oder aber man nimmt die Kameraanlagen in die Pflicht, die es in den Innenstädten ohnehin in Hülle und Fülle gibt.

Wer amerikanische Krimiserien kennt, wer weiß, wie dort Tatverdächtige mittels lückenloser Kameraüberwachung im Nachgang beschattet werden, kann sich in etwa ausmalen, wie das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz wirkt. Zentralisiert man die Aufnahmen, ergeben sich auch dort lückenlose Bewegungsprofile. Wirkungsvoll im Bezug auf den Terrorschutz dürfte die Maßnahme allerdings trotzdem nicht sein. Sie dient der Rekonstruktion eines Tathergangs. Anschläge vereiteln kann man so nicht. Gleichzeitig könnten solche Datensätze aber auch für Marketingstrategen interessant sein: Wohin gehen denn die Leute, wenn sie sich die Fußgängerzone von Richtung A betreten, wohin treibt es sie, wenn sie von B kommen? Wo fängt man Spaziergänger beim Flanieren am besten ab, um sie zum Geldausgeben zu bewegen?



Das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz hatte so ziemlich keiner auf dem Schirm. Aber es hat uns auf dem Schirm. Es hätte wesentlich weniger still und heimlich installiert werden können, wenn mal darüber berichtet hätte. Ein Presseprioritätsverbesserungsleitantrag könnte vielleicht was bringen. Wie ich auf dieses Verbesserungsgesetz aufmerksam wurde? Auf einer Datenschutz-Stadtführung im Rahmen der Volkshochschule. Die informieren noch.