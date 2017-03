Das ist deren Ernst

Sollte künftig in der Bildzeitung »eine Debatte falsch oder verzerrt dargestellt« werden, kann man Abhilfe schaffen: Mit einem Ombudsmann. Anders gesagt: Jetzt gibt es wohl nie wieder einseitige Berichterstattung. Oder?

Nie wieder soll von der Bildzeitung ein unausgewogenes, ja vielleicht gelogenes Wort ausgehen. Keine Fakes mehr. Hierzu hat man sich als Initiative einen Wächter eingerichtet. Einen »herausragenden Journalisten« natürlich. Den Gründungsintendanten des Deutschlandradios nämlich: Ernst Elitz. »Bild macht Ernst!« Wie der arbeitet, konnte man über viele Jahre in seinen Kommentaren für eben jene Zeitung verfolgen. Oft ging er auf die Stimmen ein, die behaupteten, dass da etwas nicht stimmen könne, und die darum baten, es möge in der Berichterstattung doch mal mehr Pluralismus walten. Er ging also auf die Aussagen von Leuten ein, die unzufrieden waren mit manchem Geschehnis und dem publizierten Umgang damit.

Dazu musste man ihn nicht mal anschreiben und in Kenntnis setzen, dass einem wieder mal eine dieser gesellschaftlichen Einseitigkeiten, oft mitverbrochen von der Zeitung seines Vertrauens, nicht passte. Er griff sich die Kritikerstimmen gleich selbst und antwortete ihnen öffentlich. Im Juni 2011 schrieb er zum Beispiel an die Opposition im Bundestag und an alle Befürworter etwaiger Steuererhöhungen »ein deutliches Wort«, erklärte er allen »Nörglern und Bremsern«, dass Geldverdienen Spaß machen müsse, weswegen mehr Netto vom Brutto richtig sei. »Sie können ihn kontaktieren, wenn Sie Ihre politische Ansicht oder eine Debatte falsch oder verzerrt dargestellt finden«, rät man den Lesern jetzt. Aber seien Sie ja kein Nörgler und Bremser – sonst gibt es Levitenlesung.

So ging es die ganzen letzten Jahre zu. Ständig richtete er seine Worte an die, die nicht dem Weltbild entsprachen, das die Bildzeitung fabrizierte. Und er erteilte ihnen eine Abfuhr. Die Arbeitslosen seien eben Bummler. Die Bundeswehr müsse nun mal im Ausland tätig werden. Den deutschen Papst sollte man auf keinen Fall kritisieren. Der Krawall um Stuttgart 21 müsse ein Ende finden. Die Griechen sind eben doch faul – »jetzt reicht’s, ihr Griechen!« Lange vor der Flüchtlingskrise stellte er klar, dass Deutschland kein Verschiebebahnhof für Flüchtlinge sei, die Italien nicht mehr finanziell und strukturell aufnehmen könne und die es daher weiterziehen lasse: »Das ist eine Frechheit!« Dass es bei dieser Angelegenheit vielleicht auch eine andere Seite der Medaille geben könne, Stichwort: Dublin-Verfahren, darüber verlor er kein Wort. Er war halt immer schon schrecklich ausgewogener Charakter.



Und ab jetzt ist er offenbar der richtige Mann für die Aufgabe, den Journalismus von seinem derzeit schlechten Ruf zu befreien. Um ihn vom Fake zu entwirren. Ihm die vorgeworfene Einseitigkeit zu nehmen, damit künftig Sujets umsichtig von allen Seiten zu ihrem Recht auf Beleuchtung kommen. Ein solcher Ombudsmann als Initiative zur Wiederherstellung der Vertrauens in die Presse ist echt ein kapitaler Bock, den man sich in den Garten stellt. Und das ist deren Ernst.