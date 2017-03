Mit noch was hatte Mister Trump recht: Er hat eine schlechte Ausgangslage geerbt. Vielleicht nicht ganz das Chaos, von dem er sprach, aber trotzdem: Er ist einer der Sachwalter einer ausgehenden Epoche.

Das amerikanische Jahrhundert ist vorbei. Und es war auch schon vorbei, als dieser neue US-Präsident über uns kam. Als vor fast genau hundert Jahren die amerikanische Regierung dem wilhelminischen Deutschland den Krieg erklärte, da war das Jahrhundert der US schon angebrochen. Will man es genau beziffern, so könnte man den August 1898 nennen, das Ende des Krieges gegen die Spanier, an dessen Ende das von den Robber Barons als Quasiprotektorat geführte Kuba stand. Und wo man sich die Philippinen sicherte. Der amerikanische transkontinentale Imperialismus erblickte seinerzeit das Licht der Welt.

Für Oliver Stone begann das amerikanische Jahrhundert ein weniger spezifischer mit dem Präsidentschaftswahlkampf von 1900. Damals hatten die Amerikaner die Wahl zwischen dem Imperialisten William McKinley und seinem Antipoden, dem Antiimperialisten William Jennings Bryan. Zweiterer war kein Freund der Industrie und der Banken und sah die Politik nicht als deren verlängerten Arm. McKinley wurde jedoch Präsident. So beschreibt es Stone in seinem Buch »Amerikas ungeschriebene Geschichte«. Es sei den Lesern an dieser Stelle ausdrücklich empfohlen.

Ob nun 1898 oder 1900: An der Schwelle zum 20. Jahrhundert begann das amerikanische Jahrhundert. Die USA mauserten sich nach ihrem Bürgerkrieg zur industriellen Großmacht, der durchschnittliche Lebensstandard wuchs beharrlich. Mit Eintritt in den ersten Weltenbrand vor hundert Jahren, machten sie die europäischen Großmächte von sich finanziell abhängig. Obgleich man sich nach diesem Krieg isolationistisch zurückzog und nicht mal Mitglied des Völkerrates wurde, schlummerte man als Riese im Weltgeschehen. Mit dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg verfestigten die Staaten ihre Rolle in der Welt. Und schon kurz nach diesem Krieg definierte man sich als Weltpolizei. Ab da wurde die US-amerikanische Außenpolitik zu einem globalen Problem. Polizisten verhaften und exekutieren Haftbefehle. Sie spielen sich normalerweise nicht als Richter und Gesetzgeber gleichermaßen auf. Aber genau das taten die US. Sie wähnten sich legalisiert, denn die Welt war nach dem Krieg gegen Hitler und Hirohito eine unter amerikanischen Ordnungsrahmen geworden. Das globale Währungssystem war an den Dollar gekoppelt und der IWF wurde installiert.

Es ist für Zeitgenossen immer schwierig, die Umbrüche in der Gegenwart oder jüngsten Vergangenheit zu überblicken. Die, die vor hundert oder mehr Jahren eintraten, die nimmt man schnell wahr. Dann unterteilt man in Epochen, als gäbe es temporäre Schlagbäume. Der zeitliche Abstand schafft eine gewisse Ordnung. Wenn man selbst in der Geschichte steckt, tut man sich allerdings schwerer. Ab wann das amerikanische Jahrhundert vorbei war, werden vielleicht erst die mit absoluter Sicherheit sagen können, die zu unserer Epoche genug zeitlichen Abstand gebracht haben.

Oliver Stone weist auf noch einen Moment in der Geschichte hin, da das amerikanische Jahrhundert bestätigt wurde. Da hätte es auch enden können. 1944 auf dem Parteitag der Demokraten nämlich. Eigentlich sollte weiterhin Henry A. Wallace der Running Mate Roosevelts bleiben. Wallace war ein Entspannungspolitiker, suchte die Aussprache mit den Kommunisten zu Zeiten der Ersten Roten Angst. In einer Rede als Vizepräsident sagte er, dass er dem amerikanischen Jahrhundert eine Abfuhr erteile. Er strebe ein »Jahrhundert des gemeinen Mannes« an und lobte die Revolutionen, die es in Amerika, Frankreich, Russland und Lateinamerika gegeben hatte. So einen wollte man nicht länger als potenziellen Nachfolger für einen kranken Präsidenten wissen. Das war die Stunde Trumans. Er wurde nominiert. Nicht weil er so eine politische Koryphäe, sondern einfach nur deshalb, weil er nicht Wallace war. Vier Monate später war der dann Präsident und der oberste Kalte Kriegstreiber und Grundsteinleger für lange Jahre der Kälte zwischen den ehemaligen Verbündeten im Krieg.

Mit Wallace hätte das amerikanische Jahrhundert vielleicht schon früher geendet. Und Donald Trump müsste sich heute nicht als der Sachwalter des Niedergangs fühlen. Wobei er weniger Sachwalter als Symptom ist. Wann hat das US-Jahrhundert also sein Ende gefunden? Bei den Anschlägen 2001 war es schon vorbei. Der französische Autor Emmanuel Todd lieferte ein Jahr nach dem Terroranschlag auf das WTC mit seinem Buch »Weltmacht USA: Ein Nachruf« eine These, die zumindest erklärt, warum das Zeitalter à l’américaine vorbei sei. Er zieht hierzu die Alphabetisierungsrate in den Entwicklungsländern heran. Die steige nämlich. Und mit ihr der Bildungsgrad. Zugleich sinke die Fertilisationsrate, was zur Folge hat, dass alte traditionelle und tribalistische Strukturen aufweichten und auch die Menschen in jenen Nationen und Kulturen im globaleren Maßstab denken. Einen Protektor würden sie so leicht nicht mehr akzeptieren.

Aber nicht nur Entwicklungsländer nähmen die USA als Störenfried wahr. Der Ruf der US in diesen Ländern war ohnehin seit mindestens Mitte der Fünfziger schwer angekratzt oder sogar ruiniert. Jetzt erfasst auch die Europäer der Zweifel und es gibt innerhalb der Bevölkerung immer weniger Rückhalt für eine atlantizistische Politik, die Ressourcen in aller Welt plündert, die Umwelt belastet und nebenher noch terroristische Regimes stützt. Was Todd schon vor 15 Jahren formulierte, hat in den letzten Jahren eine Brandaktualität angenommen, die man 2002 noch gar nicht so fühlte. Man denke nur an die Skandale um die NSA und den Zorn der Europäer. Jetzt mit Trump an der Spitze scheint wohl die sukzessive politische Emanzipation Europas zwangsläufig eingeleitet zu werden. Ob sich Europa allerdings als ein eigenes Manifest Destiny auferlegt oder globale Politik mit friedlicheren Mittel betreibt, das wird sich noch erweisen müssen.

Todd flankiert überdies den moralischen und wirtschaftlichen Niedergang der Vereinigten Staaten. Die seien ja stets als kulturimperialistische Spielart, natürlich mit Mut zum Waffengang, ins globale Geschehen eingetreten. Das Manifest Destiny war ja niemals nur Krieg: Es bestand auch darauf, anderen Kulturen einen amerikanischen Stempel aufzudrücken. Aber man habe eben gemerkt, dass dieser Weltpolizist, der im Namen der Demokratie agiert, dieses Label nur benutzt, um eigenen Interessen zu exekutieren. Die eigene Demokratie lag ja selbst im Argen. Während man im Namen der Demokratie in Vietnam tötete, lynchte man daheim noch Schwarze. An der Heimatfront, wenn man so sagen darf, war die Demokratie an vielen Orten noch gar nicht angekommen. Unliebsame Regierungen, die man als Gefahr für den Frieden kategorisierte, putschte man weg, während die US-Regierung Kriegsherde schürte.

Auch die USA erlebten eine geistig-moralische Wende. Und die kam tatsächlich mit Nixon. Vorher haben die USA auch eine befremdliche Außenpolitik betrieben und im Inneren Hexenjagden veranstaltet. Aber noch glaubte man sich im Goldenen Zeitalter, im Nachkriegsboom. Die Mehrzahl der Amerikaner war versorgt, es wurden gute Löhne bezahlt und der Lebensstandard lag hoch. Tat er ja schon vor dem Krieg, verglichen mit dem in Europa. Aber mit den wirtschaftlichen Problemen durch einen militärisch-industriellen Komplex, der Sozialetats fraß, durch Nixons Korruption und Fokussierung auf einen verlorenen Krieg zugunsten einer ideologischen Sache, trat wohl irgendwann in diesen Jahren der Anfang vom Ende ein. Dann kamen die Reagonomics und das reichste Land der Welt machte die Stabilisierung nachhaltiger Armut zum Regierungsprogramm. Durch deren fast religiös verbrämten Ansatz, den Staat noch weiter zu verschlanken, machten sie die USA vom Gläubigerstaat zum Schuldnerstaat. Überhaupt ein Schauspieler, der es zum Präsidenten geschafft hatte, weil er Sozialprogramme stets als kommunistische Idee abkanzelte: Vielleicht war dies ja das Ende des amerikanischen Jahrhunderts.

So ganz genau kann man es nicht definieren. Noch nicht. Aber Trump hat völlig recht. Die Ausgangslage ist schlecht. Sein Problem ist jetzt nur, dass er den Amerikanern versprochen hat, das amerikanische Jahrhundert wieder einzuläuten. Er hat nicht begriffen, dass die globalen Dynamiken keine Weltmacht mehr zulassen, die ohne auf die anderen zu blicken agiert. »America first« ist ein imperialistischer Schlachtruf in Zeiten, da Imperialismus kein Selbstläufer mehr sein kann. Es gibt ihn freilich noch. Aber die unterdrückten Völker wachen tatsächlich auf, sie haben es – um es mit Eduardo Galeano zu sagen – satt, auf einem reichen Boden zu leben, der ihnen nur Armut bringt.



Das ist ja übrigens das verfluchte Problem mit dem Mann. Mit ihm übrigens wie mit allen anderen Populisten da draußen. So ein bisschen wahrer Kern ist immer. Und den kann man nicht einfach als falsch abtun. Man muss sogar zustimmend nicken, wenn sie dergleichen sagen. Aber die Versprechungen und Lösungsvorschläge, die sie dann anbieten, die sind aus einer gestrigen Welt. Das amerikanische Jahrhundert ist so vorbei, wie die Dominanz weißer Männer und Frauen im globalen Weltenlauf. Die europäischen Jahrhunderte endeten, als das amerikanische in seinen Jugendjahren war. Sie hatten ihre Chance. Und die Amerikaner hatten ihre Chance. Beide haben in dieser Zeit profitiert. Trumps Analyse, das was ihm an analytischem Geist gegeben ist, trifft zu – jetzt müsste er nur noch die Konsequenzen ziehen. Er müsste die versunkene Weltmacht in die Staatengemeinschaft bringen. Als Partner. Nicht als Vorsitzender eines Atlantizismus, der nie mehr war als ein liberal geführtes Protektorat Washingtons.