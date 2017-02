Ich beginne Fleischhauer zu verstehen

Ich lebe in einer Blase. Tun wir ja alle. In meiner tummeln sich aus nachvollziehbaren Gründen viele Linke. Und zwar Linke aller Spielarten. Zu Lafontaines Äußerungen zum Thema Abschiebung meldeten sich dann viele dieser Leute zu Wort. Sie fühlten sich in ihrer linken Identität verletzt.

Das sei Rassismus, was hier in der Linkspartei installiert würde, las ich da. Ich möchte übrigens zur Sache selbst nichts schreiben, obgleich der Mann den Nagel auf den Kopf trifft: Man muss auch links mal diskutieren, wie man sich denn ein Asylkonzept vorstellt. Es ist ja richtig, Menschen in Not zur Hilfe zu kommen. Wenn man aber adäquat helfen will, muss man Notlagen abwägen. So läuft es übrigens in jeder Notaufnahme, anders wäre der Betrieb gar nicht zu stemmen. Und dass man es mit Abschiebungen nicht ganz so eilig hat, ist ja auch ganz im Sinne der Wirtschaft. Lafontaine weist völlig richtig auf Crouchs These hin, dass unkontrollierter Grenzverkehr ein neoliberales Konzept ist und eben nicht, wie Janine Wissler nachlegte, eine linke Vision. Die Existenz von Flüchtlingen im Lande ist ja auch so ein verstetigter Grund, gegen Mindestlohn und Sozialstandards Front zu machen. Und das trifft am Ende alle.

Jetzt habe ich mich doch dazu geäußert. Nun gut. In meiner Blase, kurz nach Bekanntmachung seines Interviews, als so viele Linke Sturm liefen, blieb ich inhaltlich zurückhaltender. Ich hatte absolut keine Lust auf die ewig identischen Vorwürfe, dass Petry jetzt nicht nur Wagenknecht, sondern auch gleich noch Lafontaine sei. Diese Formpressantworten von Leuten, die sich Äpfel einkaufen, um sich damit eine Birne Helene zuzubereiten, sind politisch wenig ergiebig. So antwortete ich nur zum Stil der Vorwürfe gegen Lafontaine, warf in die Runde, dass nicht alles, was einem nicht passt, gleich als Rassismus bezeichnet werden könne. Das war mein Fehler.

Nun unterstellte man mir allerlei: Wenn jetzt einer Lafontaine verteidige, würde er auch Petry verteidigen. Ein linker Lemming sei ich, der alles verteidige, was aus der Partei käme. Abschiebungen zu fordern sei eben mal Rassismus. Ich antwortete, dass ich mich zur Sache noch nicht mal geäußert hätte und nur auf die Wortwahl hinwies. Man sei nämlich nicht satisfaktionsfähig, wenn man gleich immer alles dramatisiere und als Rassismus einstufe. Antwort: Aha, aber wenn der Gabriel das gesagt hätte, dann wäre mein Geschrei groß gewesen. Hätte wäre könnte … Irgendwann erklärte man mir, dass die Linkspartei auf dem falschen Dampfer sei, wenn sie versuche die Wähler der AfD wieder einsammeln zu wollen. Die seien alle verloren, die ticken mittlerweile wie Nazis. Einer behauptete, er wisse das dem so sei, denn er lese unerkannt in einem AfD-Forum mit.

Auch dieser heimliche Leser hat nun mal seine Blase. In einem solchen Forum sind sicher nicht all die Wechselwähler und Protestler aktiv. Das was man da liest ist unschön bis kriminell, davon bin ich überzeugt. Aber es ist nun mal nicht repräsentativ für das gesamte Phänomen AfD. Und überhaupt: Auf Grundlage welcher Wählerschaft soll denn dann die Linkspartei in die Parlamente einziehen? Lösen wir das Volk auf und wählen ein anderes? So ging es noch ein wenig hin und her und ich erfuhr nebenbei noch, dass die Linke ohne Antifa keine Linke mehr sei. Einer der Wutentbrannten, der sich da losgelöst von annehmbaren Argumenten an mir rieb, dürfte schon die Vierzig überschritten haben: Das sind Momente, in denen ich mir Sorgen um Menschen mache. Stagnation in der Reife oder Entwicklung ist doch ziemlich traurig. Wenn er jetzt ein Jungspund gewesen wäre, da hätte ich gelächelt und mir gedacht: Jung und dumm, da gibt es Hoffnung. Aber so?

Was ich wieder gesehen habe war, dass ein Großteil derer, die sich da links formieren, überhaupt keinen Sinn für einen in der Demokratie ganz normalen Pluralismus haben. Die formieren sich gegen die AfD und erzählen was davon, dass unsere Gesellschaft bunt sei. Aber wenn in den eigenen Reihen mal jemand etwas Realpolitisches äußert, dass ihnen nicht gefällt, dann gibt es einen Aufschrei und Shitstorms und wer für Maßhaltung plädiert, wird gleich mit verbrannt auf diesem Scheiterhaufen verlorengeglaubter Konkruenz. Dann ruft man laut: Unwählbar! Unwählbar! Die reine Lehre ist ja dann beschädigt worden. Einer beanstandete zum Beispiel, dass es ein Skandal sei, dass Lafontaine parteiintern eine Diskussion zur Asylpolitik anstossen wolle. Es gibt folglich Sachen, über die man nicht reden soll. Aber wenn Maulkörbe in der SPD oder Union ausgeteilt werden, rufen dieselben Leute laut: Das sind keine Demokraten!

Gut, jetzt ist da oben diese Überschrift. Verstehe ich denn Herrn Fleischhauer mittlerweile tatsächlich? Ja und nein. Seine »Kritik« an den Linken ist ja nie eine gewesen. Sie war immer als Abrechnung gedacht, als Angriff von rechts auf links. Man wird nicht aus Versehen konservativ, wie es der Untertitel eines seiner Bücher mal verriet. Das ist besonders eine Frage des sozialen Status‘, dem man versehentlich zugeteilt wird. Und das ist Fleischhauers Versehen: Er hat eine Kolumne, obgleich er sehr wenig zu erzählen hat. Wer ihm den Posten versehentlich gegeben hat, weiß ich nicht. Aber da ist er nun mal und hat einen Status. Ist man saturiert, ganz ohne Qualitäten zwar, aber hat sein Auskommen, dann wird man leichter mal konservativ. Man wird es nicht aus Versehen – man wird es folgerichtig. Was aber wirklich versehentlich passieren kann: Man entwickelt eine Abneigung sich mit allen existenten Gattungen der Linken identifizieren zu wollen. Das ist es, was ich nachvollziehen kann. Ich nehme nämlich an, dass auch Herr Fleischhauer eine solche Frühphase in seiner Entwicklung kannte.

Irgendwann ist er dann vermutlich dazu übergegangen, die ganzen Spinner, die es ja gibt und die ja auch in meiner Filterblase mit von der Partie sind, als einzige Vertreter der Linken zu erheben, um seinen Loslösungsprozess vor seinem inneren Reichsparteitag zu legitimieren. Etwas ganz ähnliches geschieht meines Erachtens mit vielen Menschen in diesem Land: Sie verwechseln Sektierer, K-Gruppentherapierte, Antifaris und Linksesoteriker mit der Linkspartei, auch weil sich diese Leute ja stets im Kielwasser dieser Partei einnässen, und finden dann, dass sie beim Urnengang nicht guten Gewissens dort ihr Kreuzchen machen können. Nun gut, auch die, die das meinen, leben in ihrer Filterblase: Sie lesen Bild, Stern und jenen Spiegel, in dem Fleischhauer als Ex-Linker vor den Linken warnt. Und da heißt es nun mal, dass alle Linken Phantasten sind. Und sind sie es mal nicht, dann sind sie eben Rechte, die von links kommen. Anders gesagt: Die Menschen lesen Fake-News und wissen es daher nicht besser.



Kriechen sie dann doch mal aus ihrer Filterblase und landen in einer wie meiner, um Diskussionen zu verfolgen wie die, die man um Lafontaines Interview führte, dann schütteln sie den Kopf und sagen: Tja, stimmt ja wohl, was man über die so behauptet. Weltfremdheit sollte kein Mandat bekommen. Und das ist die Tragik mit den Wächtern der reinsten aller reinen Linken: Sie glauben, dass sie die Pfeiler linken Erfolges in der Politik sind – aber in Wahrheit sind sie die Abrissbirne.