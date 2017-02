Frauke voll der Gnade

Gnade! Gnade! Genau um die geht es Frauke Petry, wenn sie an das Asylrecht denkt. Sie möchte es als Gnadengesuch verstanden und verändert wissen. Rechtsansprüche in dieser Frage schließt sie aus. Was den Stammtisch freuen mag, ist nichts als Normalität in einer neoliberalen Partei wie der AfD.

Der Rechtsanspruch macht gemeinhin den Unterschied zwischen Bürgern und Untertanen. Aus diesem Anspruch leitet der Bürger sein Selbstverständnis als individuelles Subjekt ab. Wo der Untertan ein Bittgesuch einreicht oder sich flehend zu Boden wirft, um die Güte der übergeordneten Hierarchie zu erwirken, bleibt es dem Bürger im Gegensatz sichergestellt, sich hier nicht würdelos verhalten zu müssen. Er muss nicht betteln, er kann auf sein Recht pochen und zur Erlangung dieses Rechts die notwendigen Schritte veranlassen. Hier gilt übrigens zu beachten, dass das theoretische Ausführungen sind. In der Praxis ist es eben nicht immer ganz so eindeutig, manchmal fehlen auch die Mittel, um für sein Recht zu streiten. Dann kann ein Kniefall mit bitterlichem Flehen vor dem Fallmanager noch zu Mitgefühl und damit zum Gnadenerlass führen. Vielleicht ist der Zuständige ja guter Laune.

Wir haben in den letzten Jahren ganz massiv erlebt, wie die Reformer im Zuge der Agenda 2010 dazu übergingen, die Grundlage der Rechtsansprüche zu untergraben. Natürlich gelang es ihnen nicht, Rechtsansprüche grundsätzlich auszuhebeln, aber in kleinen Proportionen, beim Spielraum der jeweiligen Fallmanager, vor allem aber auf einer mehr so mentalen Ebene, haben sie die Gnade manifestiert. Man hob hierzu diverse Transferleistungen auf einen moralischen Prüfstand, der nur einen Schluss zuließ: Hartz IV sollte besser nicht als Rechtsanspruch betrachtet werden, sondern als Gnadenrecht der Solidargesellschaft. Und weil ein Gnadenakt ja freiwillig ist, weil man ihn je nach Befindlichkeit der Gönner entweder gewähren kann oder eben nicht, sollten sich Hartz-IV-Empfänger bloß nicht zu sicher fühlen. Schon diese Bezeichnung, die des Hartz-IV-Empfängers nämlich, sagt ja eigentlich alles aus. Da empfängt jemand etwas. Eigentlich wäre er ja ein Leistungsberechtigter. Aber die Herrschaftssprache installierte lieber jenen Begriff, der Arbeitslosengeld wie eine gnädige Verfügung darstellte.

Bevor wir unsere Flüchtlinge als Adressaten unserer Großherzigkeit hatten, bevor wir denen das gesellschaftliche Bigottesgnadentum unter die Nase reiben konnten, hatten wir unsere Langzeitarbeitslosen. Und die waren allerlei Angriffen auf ihren Rechtsanspruch ausgesetzt. Sie sollten erschwerten Zugang zur Rechtssprechung erlangen, eine Residenzpflicht auferlegt bekommen, einen Gesinnungstest in Sachen Arbeitsmoral ableisten, sich kostenfrei für schwere und gefährliche Arbeit melden, arbeitsunfähig nur bei Bettlägrigkeit sein oder einfach nur nicht heizen, wenig essen und ihr Mobiliar verkaufen um zu überleben. Es war mehr oder weniger gesellschaftlicher Konsens, dass wir es da mit einer Gruppe von Menschen zu tun hatten, die keine Ansprüche stellen sollte, sondern die ihnen gewährte Gnade dankbar anzunehmen haben.

Außerdem waren da noch die Lobpreisungen aus der Presse, als einige superreiche Deutsche meinten, sie würden die Hälfte ihres Milliardenvermögens, gleich dem amerikanischen Giving Pledge von Gates und Buffett, an die Allgemeinheit abtreten. Natürlich nach ihrem eigenen Gutdünken. Die Presse erklärte dazu, was sie es meist vorher schon getan hatte, als man mal wieder die hohen Steuern für Besserverdiener beklagte, dass so eine freiwillige Abtretung ja mehr Fairness beinhalte, weil der Gnädige dann bestimmen könne, wofür Gelder losgeeist werden könnten. Der Staat schaffe das ja nicht, er würde es verschwenden. Die Lobbyisten des Bund der Steuerzahler sahen das nie anders. Sie haben nachhaltig daran gearbeitet, Steuern als Raub und Gewaltakt des Leviathan zu verpönen. Sie und Sloterdijk.

Und nun stellt sich Frauke Petry hin und will Gnade vor Recht walten lassen. Frauke gratia plena. Und man schüttelt den Kopf und denkt sich: Na, so sind sie die Rechten. Das stimmt – so sind sie. Sie mögen es, wenn die Gnade vor dem Recht kommt. Angebettelt werden: Darauf können sie sich dann was einbilden. Hier geht dieses Herrische aber eine Melange mit jenem neoliberalen Verständnis ein, wie wir es in den letzten Jahrzehnten kennenlernen mussten. Jenes nämlich, dass bestimmte Leistungen einfach nur gnädige Akte seien und falls sie auch im Gesetz verankert sind, dann hat man zumindest das Bauchgefühl genährt, man gewähre hier etwas nicht mit rechten Mitteln sozusagen, sondern durch die Segnungen einer großherzigen Gesellschaft. Obwohl sich diese das nicht leisten kann. Sie tut es aber aus Selbstlosigkeit trotzdem. Der Staat unter Sparhaushalten sucht sich seine Ausreden und Schuldigen, muss beschwichtigen. Die Gnade ist der Kampfbegriff und die Präambel dieser Wirtschafts- und Sozialpolitik. Nicht weil man sie gerne erteilt, sondern weil man sie gerne arrogant heraushängen lässt. Mit dieser Masche hat die neoliberale Agenda den Rechts- und Sozialstaat peu a peu in Misskredit gebracht.

Auch bei dieser ungnädigen Angelegenheit schimmert mal wieder durch, was die AfD wirklich ist: Eine vom Neoliberalismus druchdrungene Gnadenpartei. In ihrem Programm ist mittlerweile fixiert, wie man sich dort Gesellschaft vorstellt. Spitzensteuersätze mindern, gleiche Sätze für alle und gleichzeitig gnadenloses Kürzen des Sozialetats in sämtlichen Bereichen, um dann auf die Gnade der Zivilgesellschaft zu hoffen. Das macht den Unterschied zur NPD aus. Die hatte noch soziale Vorstellungen – wenn auch nur für Volksgenossen. Die AfD sortiert sich ihre Volksgenossen nicht nur nach Nationalität aus, sondern auch nach sozialen Status.



Und so verspricht sie, dass es hin und wieder Gnade für Flüchtlinge geben könne und stellt gleichzeitig in Aussicht, Sozialkürzungen bei Arbeitslosen, Alten und Behinderten zu vollziehen. Wenn die letzteren Glück haben, finden sie irgendwo eine gnädige Seele, die für sie sorgt. Falls nicht: Die Rechtsmittel sind ausgeschöpft. Gnade den Abgehängten, die diese Partei wählen. Denn sie werden selbst bald eine benötigen.