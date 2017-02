Wählt endlich links, Ihr Nasen!

Seit Jahren geht das nun schon so:

„Sie wollen ja auch gar nicht vernünftig regiert werden, geben Sie es doch endlich zu! Sie haben sich 16 Jahre lang im Kabarett über Helmut Kohl totgelacht und haben den alle vier Jahre brav wieder zum Kanzler gewählt.“

Das war Volker Pispers – der sich dann noch darüber amüsierte, dass sein Publikum, wenn es dann ganz übel käme und alles zusammenbräche, die Eintrittskarten für sein Programm aus der Tasche zöge, um stolz kundzutun: „Ich war im Widerstand!“

Ist schon eine Weile her.

Volkers Pispers hat an einer anderen Stelle mal sinngemäß gesagt, dass eine überwiegende Mehrheit der Wähler im Grunde weiß, dass die Linke (also, die Partei) mit den meisten ihrer Forderungen und programmatischen Ansätzen absolut einig ist mit dem Empfinden der Wähler. Das ist prima, wirklich, aber eben auch wurscht, weil sie trotzdem wieder den gleichen Käse wählen wie zuvor.

Das soll man mal verstehen, ohne sich gedanklich dem Abgrund des Wahnsinns zu nähern.

Wir Deutschen (ja, wer sind die denn bloß, diese Deutschen?) können jammern und meckern wie kaum ein anderes Volk. Wir beklagen uns – zu Recht, zu Recht! – über die desaströse Lage am Arbeitsmarkt, wir wissen sogar, dass sie von Merkel & Co. schöngeredet wird, wir merken, dass die Armut über die Gesellschaft hereinbricht (gebrochen wird!), wir sind gegen Krieg und deutsche Beteiligung daran, wir wissen, dass die oberer Schicht sich nahezu steuerfrei bewegen kann, während uns immer weniger im Portemonnaie bleibt, wir bemerken, dass das hohle „Deutschland geht es gut“ sich auf ein Deutschland von einigen Wenigen bezieht. Oh ja, das wissen wir!

Aber, Leute, ehrlich jetzt, wir ziehen keine Konsequenzen daraus. Seit Kohl nicht, seit Schröder nicht, seit Merkel nicht. Wir wählen brav immer wieder den Irrsinn, der uns in denselben treibt. Aber das ist doch total bekloppt, oder nicht? Wenn wir mal alles, was uns an Selbstreflektion zur Verfügung steht, zusammen nähmen, dann müssten wir doch eigentlich zum Schluss kommen: Schluss! Aus! Ende!

Und deswegen wähle ich die Linke. Auch wenn ich täglich von politisch korrekten „Sozialmedialen“ erfahre, die Partei sei inzwischen unwählbar. Hallo? Geht’s noch?

Unwählbar sind für mich die, die uns lächelnd in den Abgrund führen.

Bild: unsplash.com