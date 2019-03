Der Tierschutz geht euch mal gar nichts an, liebe Veganer!

Der Schwangerschaftsabbruch beschäftigt die Bubble. Und in ihr liest man einen Gedanken besonders häufig: Männer haben beim Thema nichts verloren und sollen – verdammt nochmal! – still sein. Sagt mal, gehts noch? Wie sehr die Gesellschaft gespalten ist, sieht man besonders an dieser Pseudoprogressivität. Man nistet sich in Spaltung ein und tröstet sich auch noch damit, eigentlich demokratisch zu agieren.

Sicher, das Thema gab es hier schon mal. Und zwar neulich erst. Es ist ja an sich ohnehin ein alter Hut, man kann nicht mehr tun als seine Sichtweise darlegen und dann warten, wie der eine Teil des Leserschaft beipflichtet und der andere sich rüde vor den Kopf gestoßen führt und motzt. Bei den Themen Schwangerschaftsabbruch und Paragraph 219a sollte man sich als jemand aus der schreibenden Zunft einer Sache stets bewusst sein: Man schreibt einerseits für Leute, die sich bestätigt fühlen wollen – und erreicht andererseits die, die man argumentativ überzeugen möchte, so gut wie unmöglich. Die ideologischen Barrieren sind zuweilen einfach zu hoch. Da wird man als jemand, der kritische Anmerkungen zur Sache macht, gleich mal mit irgendwelchen US-evangelikalen Spinnern gleichgesetzt, die Abtreibung für das böse Werk des Teufels auf Erden halten.

Ein bisschen hat es auch ein linker Kreisverband bei Facebook so gehalten. Er bastelte ein Meme, drei männliche Politiker sah man da zusammengestellt: Einer von der CSU, einer von der AfD und einer von der SPD. Frage darüberstehend: Was haben diese drei Männer gemeinsam? Richtig, sie verweigern den Frauen einen freien Zugang zum Schwangerschaftsabbruch. Nun geht es mir nicht darum, die Positionen der jeweiligen Fraktionen zu beleuchten, aber klar sollte schon sein: Die Motive sind vielfältig, nicht jeder, der da nicht mitgehen will, fällt automatisch ins Lager der Lebensschützer. Da sind sie wieder mal, die Äpfel und die Birnen – und dazu auch noch Pflaumen. Was viel eher ins Auge stach ist ein Gedankengang, den man dauernd zu lesen bekommt, wenn es um diese spezielle Angelegenheit geht: Männer hätten sich bei diesem Thema herauszuhalten und abzuregen. Denn hier seien nur Frauen betroffen.

Das stimmt biologisch betrachtet freilich nur mit Abstrichen. Verbürgt sind nur zwei Fälle von Frauen, die ohne Männlichkeit schwanger wurden. Für den einen Fall bürgt die Bibel, was die Sache ein bisschen halbseiden macht. Und bei der anderen kam recht schnell heraus: Samenraub in der Besenkammer. Aber mal in ernst, darum geht es mir hier gar nicht. Man begibt sich mit einer solchen biologischen Argumentation auf einen Holzweg, weil dann gleich wieder die Vergewaltigungskarte gespielt wird: Nicht weniger als das Totschlagargument der deregulierten Abbruchsmanie. Gewichtiger ist was ganz anderes: Hier wird über ein gesellschaftliches Thema debattiert – und Gesellschaft betrifft alle. Das heißt: Jeder darf mitreden, Ansichten haben, zu Bedenken geben, ja selbst seine Vorurteile in die Diskussion einbringen. So läuft das mit öffentlichen Sachen – und immerhin rekrutiert sich das Wort Republik aus dieser sachlichen Öffentlichkeit. Es ist also republikanisch, wenn alle was dazu sagen dürfen, wenn sie möchten. Was nicht heißt, dass alles, was an gesammelten Ansichten zusammenkommt, gleichwertig richtig sein muss.

Wo kämen wir denn hin, wenn wir die öffentlichen Sachen, die uns alle betreffen, zu einem Nischen- oder Klientelthema machten? Mit der Logik braucht hier keiner mehr von einer Reichensteuer salbadern, sofern er selbst als Reicher nicht davon betroffen ist. Lassen wir doch die Millionäre über Millionärssteuer beraten. Das wird sicher was werden, wenn da ausschließlich Leute miteinander debattieren, die empirische Ahnung davon haben.Sie können uns ganz genau sagen, ob und wieviel sie an die Allgemeinheit entrichten können und wo sie es als kritisch empfinden.

Da Umweltschutzforderungen sich ja eigentlich an all diejenigen richten, die mit unserer Umwelt rücksichtslos umgehen, brauchen die Umweltbewussten gar nicht erst mehr Vorschläge einreichen. Sie sind ja raus, neue Umweltstandards sollen lieber die besprechen, die es durch ihre Rücksichtslosigkeit betrifft. Dann klappt es auch mit dem Tempolimit. Jedem Veganer, dem es um Tierschutz geht, soll dann aber bitte ebenfalls ruhig sein, weil er keine Tiere isst. Er schützt Tiere schon ausreichend genug, über etwaige Maßnahmen zum Tierschutz sollen die beraten, die sich zuletzt nicht so viele Gedanken darum gemacht haben. Das Kindeswohl soll künftig bitte nur noch von Kindern besprochen werden – Erwachsene sind da raus.

Und übrigens, bevor ich es vergesse: Ab sofort schreibe ich nichts mehr über Leiharbeit oder Hartz IV, weil ich schließlich nicht (mehr) davon betroffen bin.

Betroffenheit ist heute ja ein beliebtes Mittel der Emotionalisierung. Sie aber so weit zu schrauben, dass Betroffenheit bloß noch wörtlich genommen wird, nämlich als die Exklusivität derer, die davon betroffen sind, hat mit einem demokratischen Verständnis von Öffentlichkeit aber gleich mal gar nichts zu tun. Hier übt man sich im Wahn einer vermeintlichen progressiven Haltung, die offenbar nicht aushalten kann, dass gewisse andere Menschen, gewisse andere Gruppen, einen eben anderen Blick auf Dinge haben können. Männer, die allerdings konform gehen mit der Deregulierung des Schwangerschaftsabbruchs, sind natürlich davon ausgeschlossen. Sie dürfen mitreden, weil sie ja auch betroffen im Sinne der Betroffenheitsrhetorik sind.

Wir haben es hier mit den Auswüchsen der gesellschaftlichen Spaltung zu tun. Offenbar fällt es vielen immer schwerer, Debattenbeiträge als gesamtgesellschaftliche Aufträge zu begreifen. Identity politics lässt uns alles als Klientelthema verstehen. Die anderen haben den Mund zu halten, weil sie nicht davon betroffen sind. Man unterstellt ihnen Ahnungslosigkeit durch mangelnde Betroffenheit. Das ist nicht nur arrogant und überheblich – es entspricht auch nicht republikanischen Ansätzen. Wir isolieren uns innergesellschaftlich zusehends, der Flickenteppich wächst, Sujets werden als exklusive Dialoge begriffen. Das ist der Niedergang der demokratischen Denkweise. Und ich wiederhole mich: Nicht nur von rechts droht hier Gefahr, sondern ganz speziell aus dem liberalen Justemilieu und ja – auch von links.



Kritik an diesem Text verbitte ich mir übrigens. Nur Leute, die selbst einen Weblog pflegen, dürfen vielleicht etwas dazu sagen. Aber nur, wenn sie so alt sind wie ich – und so dick. Außerdem müssen sie männlich sein, zweimal geschieden und eine Aversion gegen Rahmspinat hegen. Wenn das alles zutrifft, darf mitgeredet werden. Wenn nicht, dann seid ihr nicht betroffen genug, um zu wissen wie es ist, in meiner Haut zu stecken und so denken zu müssen, wie ich nun mal denken muss. Daher wäre es in einem solchen Falle besser, ihr haltet die Klappe.