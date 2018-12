10 Minuten zu Gast bei Illner mit Jens Spahn: Es war der Wahnsinn!

Geht doch! Maybrit Illner griff kürzlich zum Telefon, um mich zu fragen, ob ich Interesse daran hätte, ein paar Minuten mit Jens Spahn zu quatschen. In ihrer Sendung, ist klar.

“Jens Spahn ist ein kluger Mann”, entgegnete ich und sagte natürlich zu. Und so tauschten wir uns ein paar Minuten aus; über Armut und Reichtum, ja, schon, aber in erster Linie sprach der Jens darüber, dass alles doch ziemlich cool ist. Und dass es extrem uncool ist, wenn man das anders sieht.

Ich glaube nicht, dass ich einer weiteren Einladung folgen würde. Ok, die Schnittchen vor der Sendung waren lecker, zu trinken gab es auch genug. Und die Maybrit ist eigentlich auch ganz knuffig, so privat, hinter der Bühne. Aber Jens Spahn, echt, das ging gar nicht.

Hier geht’s zur “Sendung”:

