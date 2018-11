Vorschlag zur Güte: AfD-Wähler wegsperren!

Jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir der neuesten linksliberalen Lebenslüge des Augenblicks auf den Zahn fühlen: Wenn der Rechtsruck keine soziale Erdung hat, nur gewissermaßen eine kollektive Charakterfrage ist – was machen wir denn dann mit den Unbelehrbaren? Einsperren? Ausweisen? Oder noch schlimmer? Diese antideutsche Vorstellung ist nicht nur traurig und unreflektiert – sie steckt voller Fatalismus und zeichnet ein Menschenbild, wie man es links nicht pflegen sollte.

Wenn es sich offenbar nicht lohnt, um jene verlorenen Wählerseelen politisch zu kämpfen, die in Europa-, Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen ihre Stimme der Alternative für Deutschland gegeben haben, so stehen wir vor einem ziemlichen Dilemma. Wir haben ja nur dieses Volk, ein anderes wählen kann man nicht – freie Wahlen sehen eine Umkehr in diesem Sinne nicht vor. Explizit dem linksliberalen Milieu sollte das doch einleuchten, also speziell jenen, die ja eigentlich ein Menschenbild pflegen, das optimistisch – oft ja auch zu optimistisch! – ist: Menschen verändern sich doch. Sie steigen niemals in denselben Fluss – Humanisten könnte Heraklit, könnte panta rhei noch ein Begriff sein.

Jemand der 2017 die AfD wählte, ist nicht zwangsläufig dieselbe Person, die sich 2021 auf den Weg ins Wahllokal macht. Zwischen diesen Wahlen liegen Erfahrungen, Einsichten und persönliche Entwicklungen. Auf dieser Grundlage haben wir unsere Gesellschaft einst gestaltet, deswegen sperren wir zum Beispiel niemanden wirklich lebenslänglich weg. Denn in so einem Menschenleben stecken oft mehrere. Resozialisierung nennt sich dieses vorausschauende Prinzip und es gründet auf die Einsicht, dass nichts starr ist im menschlichen Mikrokosmos. Im Kern ist das ein durch und durch humanistisches Ideal, ja geradezu ein linkes, ja auch liberales, weil progressives Format.

Eigentlich geht es bei diesem Thema mehr denn je um Integration. Ohne sie ist ein kommunitaristischer Republikanismus, ein neuer Gemeinsinn, unmöglich zu bewerkstelligen. Menschen, die neu in diese Gesellschaft kommen, benötigen für ihre eigene und zu aller Zufriedenstellung integrative Angebote. Eliten, die sich steuerlich immer weniger am Gemeinwesen beteiligen wollen, müssen dringend reintegriert werden. Und das gilt natürlich auch für die Wählerinnen und Wähler der AfD – sie müssen wieder einem unterscheidbaren Spektrum zwischen Mitte-links und Mitte-rechts einen Platz finden. Ausgrenzung ist jedenfalls kein probates, auch kein demokratisch legitimes Mittel.

Eigentlich steckt in dieser Haltung eine verstockte Botschaft, die dem linksliberalen Spektrum so gar nicht in den Kram passt. Denn ein Menschenbild, in dem der Mensch als unabänderliches Wesen wahrgenommen wird, dem man nur noch durch ausgrenzende Maßnahmen und Exklusivität der eigenen Reihen begegnen kann, ist höchst fatalistisch und pessimistisch. Es trägt etwas Eschatologisches in sich, denn man reduziert die integrativen Bemühungen und wartet auf das, was ja eh festzustehen scheint. Man kann ja nichts machen, es ist wie es ist. Diese Unausweichlichkeit ist keine progressive Haltung und zeugt von der starren Mentalität von religiösen Gruppen, die Erlösung für jeden ausschließen, der in seinem Leben – und sei das auch schon ewig her – eine falsche Entscheidung getroffen hat.

Was macht man also nun mit Menschen, von denen man überzeugt ist, dass sie nicht mehr integrierbar sind? Rechte Kreise haben für jene Gruppen, denen sie das unterstellen, recht brachiale Empfehlungen. In ihrer gewohnt phantasielosen Art sprechen sie von Ausweisung, von Haft oder Internierung. Solche Vorstellungen sind offenbar ganz normal, wenn man der Überzeugung ist, dass sich ein Kampf um die Seelen, um es mal pathetisch zu sagen, nicht mehr lohnt.

Diese antideutsche Haltung, die sich in die Mitte der Gesellschaft geschoben hat, ist die Logik einer linksextremen Spinnerei. In diesen Kreisen ging es niemals um Gesellschaft, um Gemeinwesen und Republikanismus – sondern um eigenmoralische Erbauungsphantastereien, um Abschottung von der Mitte und um Selbstbestätigung. Das jetzt als Grundlage einer neuen gesellschaftlichen Aufbruchstimmung anwenden zu wollen, zeugt von einer gefährlichen Verblendung.

Unbelehrbarkeit gibt es nicht. Diesen Anspruch haben linke Splittergruppen wie die Antideutschen zwar stets als Wahrheit deklariert, aber mit der Wirklichkeit hat das nichts zu tun. Wer glaubt, dass Menschen unbelehrbar sind, der landet schnell dabei, diese für das Gute, Wahre und Schöne gefährlichen Unbelehrbaren zu pathologisieren und zu kriminalisieren. Und von diesem Moralismus ist es nicht mehr weit zu Hilfsmaßnahmen, die nicht demokratisch sind, sondern Ausdruck einer tyrannischen Haltung: Man grenzt aus – mit allen Mitteln, die gerade noch so erlaubt sind oder die man politisch mobilisieren kann. Die Grünen haben dieses Prinzip zuletzt fruchtbar in Wahlerfolge umgesetzt. Auch sie bieten keine integrativen Maßnahmen an, um etwaige AfD-Wähler peu a peu zurückzugewinnen. Was sie tun ist moralisieren und die abgängigen Wähler für dumm erklären – und verkaufen.



Es gab schon oft in der menschlichen Geschichte Phasen, in denen die vermeintlich Fortschrittlichen in ihrem Eifer rückschrittlich wurden. Sie köpften, säuberten und steckten in Lager. Ins Glück haben sie ihre Gesellschaften letztlich nicht geführt, sondern zunächst mal in die Restauration und Reaktion.