Harsch in concert

Chemnitz rockt. Nach dem Konzert spricht alle Welt viel von Zeichen. Und über Symbolik. Ist es das gewesen? Mensch, das Leben ist weder ein Ponyhof noch ein Rockkonzert!

Ich mache es kurz, ich mache es schmerzlos, denn die ganze Themenverfehlung nervt: Nach dem Rockkonzert in Chemnitz scheint die Sache gegessen zu sein. Denn das war der »Beweis, dass die Welt doch glücklich, bunt und wunderbar sein kann«, wie ein Musiker dort sagte. Ist es das echt gewesen? Die Erkenntnis aus den Ereignissen in Chemnitz lautet also: Anständig sein, damit die Welt wunnebar ist? Das erinnert mich an die taz, die über Jahre alle Bedenken und Sorgen Berliner Anwohner mit Berichten von internationalen Straßenfesten konterte, zerstreute und dann titelte, dass es ja eigentlich so einfach wäre. Zusammenleben klappt doch. So einfach ist das also? Und wir dachten immer, dass wir vielleicht ökonomisch vorgehen und einschätzen müssen. Dabei reicht es, einfach die Welt als Straßenfest zu zelebrieren. Heureka!

Das Fazit nach Chemnitz steht seit gestern Abend fest: Wir sind mehr – und alle besser als Nazis. Gratuliere! Das ist ja schon mal was. Nichts Handfestes zwar, nichts politisch Verwertbares zwar, nichts Konkretes zwar – aber so ist das in Zeiten der Symbolpolitik nun mal. Was zählt sind Zeichen. So zu tun als ob. Bekenntnisse. Geradezu Rauchzeichen. Strukturen schafft man aber keine.

Die kosten nämlich mehr wohlfeile Sprüche. Also reden wir gar nicht erst darüber, dass ja vielleicht allgemeine Unzufriedenheit damit zu tun hat, dass ganz normale Bürgerinnen und Bürger mit Neonazis marschierten, Leute die blöd genug waren zu glauben, dass ihre Abneigung der Feel-Good-Kanzlerin etwas mit der Kanzlerdiktatorin zu tun hat, von denen rechte Kreise oft fabulieren. Die Rechten treten als Kümmerer auf, wenn die Menschen Angst haben, dass ihr Stadtteil verwahrlost, totgespart und weniger lebenswert gestaltet wird. Sie beanstanden natürlich auch einen gewissen Zuzug, insbesondere auch, weil das ganz normale interkulturelle Zusammenprallen von verschiedenen Lebensentwürfen, nicht mehr durch Ordnungsbehörden reglementiert wird, wenn es Probleme gibt. Personal ist ja bekanntlich knapp. Sie zahlen außerdem die Zeche, aber Softwarebetrüger, die sich Milliarden durch kriminelle Methoden erschlichen, zählen weiterhin als Säulen der Gesellschaft. Bettel- und Raubkriminalität bleiben auf einem konstant hohen Level, Polizeikräfte nehmen hingegen ab: Kritisiert man das, spielen Entscheider gerne runter und strafen die Kritiker Lügen.

Symbolpolitik ist Discounterkultur. Es ist wie eine Portion Hackfleisch vom Billigheimer: Sieht so aus und nennt sich so. Aber in Wirklichkeit ist es mit haltbarmachenden Gasen versetzt, mit dem Saft roter Beete und nichts als ein Substrat mit Fleischeinschlüssen. Entscheidet man sich dafür, dann tut man nur so, als habe man Hackfleisch in der Pfanne. Symbolpolitik geht genauso. Man tut so, als habe man jetzt begriffen und eingesehen. Man pflichtet bei, gehört natürlich zu den Anständigen und dann, wenn es um Strukturen geht, um Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, um Sicherheitspolitik, merkt man erst, dass es gar keine richtige Erkenntnis ist, die man auf der Pfanne hat. In der Discounterrepublik muss halt auch der soziale Friede günstig angeboten werden.

In das Spalier der kostengünstigen Betroffenheit des liberalen Moralismus gehört es dann auch dazu, dass jeder sein Bekenntnis abliefert, dass er dabei gesehen wird, Senf absondert und sich abgrenzt zu den schlechten Menschen da draußen. Warum sie Schlechtes tun: Das steht nicht mal auf einem anderen Blatt. Es steht nirgends. Harsch mit den Leuten ins Gericht und in concert zu gehen: Das ist das Sonderangebot dieser Republik. Jetzt wären jedoch dringend richtige Angebote notwendig.