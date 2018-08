… wahre Profis ignorieren den Klimawandel

Während die Leugnung des Klimawandels bloß dumm ist, stellt das Ignorieren desselbigen eine Gefahr dar. Denn die klimatischen Verhältnisse und unser Lebens- und Arbeitsstil passen nicht mehr zueinander. Dies zu ignorieren bedeutet, dass man einfach darauf hofft, es bleibe alles so, wie wir es immer schon kennen.

»Merken Sie eigentlich einen Unterschied zu früher – was die Hitze betrifft?«, fragte ich neulich unseren Betriebsgärtner. Er sollte das ja durchaus objektiv bewerten können, dachte ich mir, so viel wie er seit Jahrzehnten an der frischen Luft malocht. »Klar, es ist drückender geworden, auch heißer in den Spitzen«, antwortete er. »Man merkt das ja auch an der Pflanzenwelt«, komplettierte er seine Antwort. Der Klimawandel sei unleugbar. Diese subjektive Einschätzung, die sich auf die Berufserfahrung dieses Mannes stützt, wird ja auch von den offiziellen Zahlen gestützt. Und von den Nachrichten. In Schweden brennt der Wald – selbst in Nordeuropa treten nun Trockenheiten auf, die man vor Jahren als Europäer schlechterdings aus Südfrankreich kannte. Und wie drückend, wie durchgehend heiß es die letzten Tage über war, spüren wir in fast allen Winkeln des Landes.

Steve Goodmans »City of New Orleans« würde heute keiner mehr umdichten, um mit der Melodie dieses Folkprotestsongs mal nachzufragen, wann es denn mal wieder richtig Sommer würde. Der Sommer ist da – und zwar mit einem dicken Ausrufezeichen! Die Zeitreihen des Deutschen Wetter Dienstes (DWD) sind eindeutig: Etwa mit Beginn des 21. Jahrhunderts verbuchen die Meteorologen Rekorde bei den monatlichen Temperatur-Mittelwerten. Der April und der Mai dieses Jahres zum Beispiel waren durchschnittlich so warm, wie nie zuvor ein April und ein Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. In den Siebzigern und Achtzigern lag man im Mai im Durchschnitt zwischen 12 und 14 Grad – der diesjährige Mai hat es auf unrühmliche 16 Grad gebracht. Umgelegt auf Jahreszeiten heißt das: Während man in den Siebzigern zwischen 7 und 8 Grad im Frühjahr und zwischen 15 und 16 Grad im Sommer lag, übersteigen die Frühlinge der letzten Jahre auch mal die 10-Grad-Hürde und die Sommer bringen es auf 18 Grad im Schnitt. Der diesjährige Sommer, so liest man bereits, soll sogar einen neuen Rekord versprechen. Das könnte gefühlt richtig sein: Millionen Schweißtropfen können nicht irren.

Gefühlt und statistisch kann man den Klimawandel also nicht leugnen. Aber man kann ihn ignorieren. Um Unternehmen und die deutsche Discountkultur überhaupt weiterlaufen zu lassen, Investitionen zu verschleppen und das Berufsleben nicht zu verkomplizieren.

Das Leben in warmen Gefilden gestaltet sich von jeher anders als bei uns. Man meidet die Mittagshitze, die Unterkünfte sind schattiger angelegt und in neuerer Zeit klimatisiert man Wohn- und Schlafräume – öffentliche Verkehrsmittel und Gebäude ohnedies. Wir aber machen so weiter wie bislang. Die Hitze ist noch immer kein bedenkenswerter Aspekt in unserem öffentlichen Leben. Klimatisierte Räume sind Mangelware, in Behörden und Krankenhäusern schwitzt man, in Bussen und Bahnen steht die Luft. Was früher ab und an auszuhalten war, wird mehr und mehr zum Dauerzustand – ein Dauerzustand, den man irgendwie nicht richtig bemerkt, der gezielt ignoriert wird, weswegen wir unseren Takt halten.

Den Klimawandel haben nur die dümmsten Vertreter dummer Alternativen noch immer nicht akzeptiert. Auf diese Weise wollen sie freilich auch so weitermachen wie bisher. Die Erde weiter aufheizen, um den Westen als Wohlstandssphäre aufrechtzuerhalten. Selbst die Konservativen leugnen den Klimawandel nicht. Sie wollen ja auch was dagegen tun. Zumeist allerdings zu wenig und zu zögerlich, so tief wie die im Enddarm der Industrie stecken, ist da auch kaum etwas anderes zu erwarten. Aber immerhin, man hat das Thema fest im Repertoire für potenzielle Sonntagsreden verschraubt. Schließlich geht es um die Welt unserer Kinder und Kindeskinder, pathetisch gesagt: Um die Zukunft der Menschheit. Dass das Thema aber auch eines für uns Zeitgenossen wäre, für uns Pendler und Arbeitnehmer, Kunden und Staatsbürger, das hat offenbar noch keiner entdeckt.

Das würde ja auch teuer werden für dieses Land, das mit voller Absicht im Investitionsstau steckt, nicht modernisieren und ausbauen kann und will, weil Austerität als Schlagwort einer neuen Präambel im politischen Gestaltungskatalog voransteht. Arbeitsverhältnisse, Arbeitsplätze und Arbeitswege für die Erschwernisse des Klimawandels ausstatten, klimaeffiziente Architektur fördern und vielleicht sogar dann und wann Ruhezeiten aushandeln? Aber doch nicht in unserem schönen alten Weiter so!, nicht in unserem Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, schwitzen und dehydrieren.



Da geht man zur gepflegten Ignoranz über, winkt ab, früher war es doch auch schon warm, heißt es dann wider aller statistischen Erhebung lapidar. Der neoliberale Sparzwang hat seine Methoden durchaus sublimiert, er würde nie leugnen, was nicht mehr zu leugnen ist. Das machen nur Dilettanten. Wahre Profis ignorieren den Klimawandel. Jedenfalls dann, wenn er an die Haustür klopft und als Handelshemmnis oder Profitquotenbremse vorstellig wird. In unserer schönen Aufschwungswirtschaft wird natürlich auch der Schweiß privatisiert, ganz ohne Not, ganz so wie dunnemals, als schwitzen noch alternativlos war. So alternativlos wie diese Alternativlosigkeit, die uns auf Verschleiß wirtschaften und transpirieren lässt.