Die zwei neoliberalen Gesichter der Angela Merkel

In der Talkshow-Sommerpause habe ich mir die Zeit genommen, mich ein wenig mit Angela Merkel zu befassen. Eigentlich hatte ich das schon etwas länger vor, aber irgendwie fehlte mir der Zugang zu diesem Wesen, das wesentlich dazu beiträgt, die Entwicklungen in Europa durch ihre Raute fließen zu lassen.

Der Podcast ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil hören wir Merkel, wie sie in einem Video die Situation der Pflege schildert und Besserung gelobt. Sie tut das gewohnt aalglatt, und dennoch entlarvt sie sich an einigen Stellen selbst.

Im zweiten Teil hören wir den Auszug einer Rede, die Merkel Anfang 2013 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gehalten hat (Verlinkung unter dem Podcast). In dieser Rede zeigt Merkel ungewohnt offen ihre neoliberale Fratze, ich empfehle daher, genau hinzuhören.

