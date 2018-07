Die „guten“ Weißhelme, die „guten“ Medien und der „gute“ Krieg in Syrien

Sind sie nun die Guten oder die Bösen, diese Weißhelme? Glaubt man Heiko Maas und dem Großteil der Berichterstattung, können sie nur gut sein. Im Auftrag der Demokratie unterwegs, rettend, aufopfernd, selbstlos. Doch dem ist nicht so. Hier soll es darum gehen, einen Artikel der Deutschen Welle auf mögliche Falschinformationen bzw. Stimmungsmache zu untersuchen.

Gleich zu Beginn des Textes „Syriens Weißhelme – umstrittene Helden“ weisen die Autoren darauf hin, dass die Weißhelme zwar den alternativen Friedensnobelpreis erhalten haben, jedoch auch in der Kritik wegen ihrer politischen Verbindungen stehen. Mehr erfahren wir jedoch nicht. Stattdessen wird unter anderem Heiko Maas zitiert, der von einem „Gebot der Menschlichkeit“ spricht, weil Deutschland acht von rund 400 Weißhelmen aufnimmt.

Viel über den Hintergrund der Weißhelme wissen die DW-Autoren nicht, oder, falls doch, lassen sie den Leser damit alleine. So berufen sie sich auf „eigene Angaben“ der Weißhelme, die vollmundig behaupten, mehr als 100.000 Menschen gerettet haben zu wollen. Es folgt zwar der Hinweis, dass sich die Aussage schwer überprüfen lassen, dann aber heißt es:

Ohne die Arbeit der Weißhelme wären in Syrien noch mehr Menschen ums Leben gekommen: zerquetscht, verbrannt oder eingesperrt in den Trümmern ihrer aus der Luft beschossenen Häuser.

Hier werden aus dem Nichts Fakten geschaffen, denen jegliche Grundlage fehlt. Zudem: Die Autoren versuchen nicht einmal, ihre Behauptung zu belegen, es sei denn, man akzeptiert diese Aussage eines Weißhelms als Beweis:

Ich habe Menschen verrückt werden sehen, habe einen weinenden Vater abgewiesen, der mich vor seinem eingestürzten Haus anflehte, zuerst nach seiner Familie zu suchen. Wir müssen uns ja als erstes um jene kümmern, die noch eine Überlebenschance haben. Später fanden wir die Frau, die drei Kinder – alle tot.

Weiter heißt es bei der Deutschen Welle, dass die Weißhelme mit „der gemäßigten Fraktion der syrischen Opposition verbunden“ seien. Und auch wenn der Verweis darauf erfolgt, dass nach jahrelangem Krieg die Unterscheidung zwischen gemäßigt oder radikal immer schwerer auszumachen sei, bleibt das Bild der „guten“ Weißhelme fester Bestandteil des Textes.

Es folgt eine Einordnung der unterschiedlichen Oppositionsgruppen, die in Syrien aktiv sind. Die unterscheidet die Deutsche Welle in a) Oppositionelle, die „lediglich“ den Sturz Assads wollen und b) jene, die Syrien stattdessen in einen radikalen Gottesstaat verwandeln wollen. Somit gibt es also auch hier die „gute“ und die „böse“ Opposition. Die Tatsache, dass die Weißhelme (die ja, wir erinnern uns, die „Guten“ sind), von den USA Millionen von US-Dollars erhalten hat, wird aufgeweicht durch die Tatsache, dass auch Deutschland finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat. Der Vorwurf der Propaganda durch die Weißhelme wird mit ein paar Tastenschlägen weggewischt, der Gedanke daran, dass US-amerikanische und deutsche Propaganda maßgeblich für die Aktivitäten der Weißhelme verantwortlich sein kann, wird nicht einmal angedacht.

Die DW-Autoren beschreiben die Lage in Syrien als unübersichtlich, außerdem könne eigentlich niemand mehr als „unabhängig“ in diesem „Stellvertreterkrieg“ bezeichnet werden. Außer den Weißhelmen, wie man konstatieren muss, denn die DW schreibt dazu:

In diesem Krieg geraten auch Organisationen wie die Weißhelme fast unausweichlich zwischen die Fronten. Sie, die ihre Einsätze oft filmen, sind mittlerweile ebenso zu einer auch von internationalen Medien ernst genommenen Informationsquelle geworden – einer schnellen zudem.

Und da ist sie wieder, die Organisation der Weißhelme als „gute“ und helfende Truppe, die nur Gutes im Sinn hat. Hinterfragt wird durch die Deutsche Welle nichts, im Gegenteil, das Medium stellt Behauptungen als Fakten dar, ohne entsprechende Belege zu liefern. Sie baut weiter an einem Feindbild des „bösen“ Assads und der „guten“ westlichen Gemeinschaft.

Die Autoren wären gut beraten, sich ein etwas umfassenderes Bild der Weißhelme zu machen, bevor sie die Organisation als edel und gut darstellen.

Hilfreich könnte die Lektüre des Artikels „Die Inszenierungen der Weißhelme“ bei „Peds Ansichten“ sein, den zu lesen durchaus lohnt, um einen genaueren Blick auf die vermeintlich edlen Retter zu werfen.

Doch machen wir uns nichts vor: Unsere Medien haben nicht den Auftrag und nicht die Motivation, über Hintergründe wie etwa die der Weißhelme zu berichten. Sie lassen sich mit dem größten Vergnügen instrumentalisieren bzw. sind selbst längst eines der Instrumente geworden, die die Klaviatur der Propaganda perfekt beherrschen. Nennt man diese unseriöse, hetzende und auf Unwahrheiten beruhende Berichterstattung stattdessen PR, so muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, in infamer Weise zu relativieren und zu beschönigen, was der große Teil unserer Medien macht: Manipulieren, um einen bewusst herbeigeführten Krieg zu rechtfertigen, der erstens unnötig wäre und zweitens millionenfach Leid und Tod zur Folge hat.

Mit tatkräftiger Unterstützung etwa durch die Deutsche Welle.