Die AfD, die Rente und der Sozialismus, wie die „ZEIT“ ihn sieht

Über die AfD schreibe ich eher selten. Mir ist zwar klar, dass die bräunlich schimmernde Alternative für Deutschland oft den Ton trifft, der (leider viel zu) viele Menschen auf ihre Seite zieht. Aber in der Regel halte ich mich an den Grundsatz, den Schreihälsen in Blau nicht noch mehr Raum zu geben, indem ich auf sie aufmerksam mache.

Heute mache ich mal eine Ausnahme.

Denn jetzt hat sich die AfD dem Thema Rente angenommen. Ein Thema also, das nahezu alle Menschen betrifft, ein Thema, das brisant ist, weil die neoliberale Politik von Schröder und Merkel (oder präziser: von SPD und Union) die gesetzliche Rente nach und nach demontiert habt. Zu Lasten der Rentner von heute, morgen und übermorgen erst recht. Umso bemerkenswerter sind die beiden Vorschläge der AfD, wie die Rente künftig gestaltet werden soll.

Mehr Staat, weniger Staat?

1. Jörg Meuthen wünscht sich weniger Staat. Im Grunde will er die umlagefinanzierte Rente gleich ganz abschaffen. Ersetzt werden soll sie durch – na, wer hätte das gedacht? – private Lösungen. Der gemeine Rentner oder zukünftige Rentner müsste sich jetzt gleichzeitig die Haare raufen und die Augen reiben. Abschaffung der gesetzlichen Rente und stattdessen rein private Einzahlungen? Man muss schon ziemlich verstrahlt sein, um noch an das Märchen zu glauben, die Versicherungswirtschaft wäre am Wohl ihrer Kunden interessiert.

Von daher, liebe (potenziellen) AfD-Wähler: Denkt noch mal drüber nach, ob Ihr das wirklich wollt, ok?

2. Bernd … pardon: Björn Höcke hat anderes im Sinn. Er will doch lieber eine staatlich finanzierte Rente, aber eben nur für Deutsche. Höcke faselt von „solidarischem Patriotismus“, von „Identität“ und „Solidarität“. Ok, also Rente nur für Deutsche. Super Idee! Aber wie soll es gehen? Wann genau ist man Deutscher? Und was passiert mit dem Geld, das Ausländer in die Sozialversicherung einzahlen? Wird das dann später mit Lebensmittelgutscheinen verrechnet? Oder ist es einfach weg bzw. wird den guten, blonden Deutschen ausgezahlt? Man weiß so wenig.

Von daher, liebe (potenziellen) AfD-Wähler: Vergesst diesen Schwachsinn besser, ja? Führt zu nichts, ist nicht umsetzbar und darüber hinaus dermaßen rassistisch, dass man sich nicht mal mehr mit dem Klassiker „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ rausquatschen kann.

Aus der „ZEIT“ gefallen

Und dann wäre da noch – drittens – der Artikel in der „ZEIT“, der den Parteitag der AfD zusammenfasst. Gewohnt peinlich könnte man ihn nennen. Oder aber abschreckend blöd, die Leser mögen das selbst entscheiden.

Soziale Gerechtigkeit, so die „ZEIT“, „das passt zu den politisch linken Elementen in der AfD-Programmatik.“ Enttarnend! Denn links sein will die ZEIT ja nun mal eher nicht, von daher hat sie mit sozialer Gerechtigkeit auch nichts am Hut. Ebenso wenig wie die Regierungsheinis, die es heute gerade noch schaffen, von „szialr Grchtigkt“ zu sprechen. Über kurz oder lang bleibt wahrscheinlich nur noch „szle Grtkt“ und irgendwann ist es ganz aus dem Wortschatz verschwunden. Ganz im Sinne der „ZEIT“, die Themen wie Altersarmut elegant vom Tisch wischt, weil der gute, alte Raffelhüschen das Problem für „marginal“ hält. Thema erledigt, Altersarmut bekämpft.

Und überhaupt, die gesetzliche Rente sei nach Ansicht der „ZEIT“ staatsnah, also sozialistisch. Womit die AfD mal wieder als sozialistische Partei betrachtet wird, die eher links tickt und somit ganz nah an den Inhalten der Linkspartei dran ist. Für die „ZEIT“ ist insbesondere Höckes Idee ein Zeichen von „sozialistischem Gerechtigkeitsdenken“, womit das vermeintlich „linke“ Gedankengut der AfD unterstrichen wird.

Dazu ganz kurz ein Gedanke, der der „ZEIT“ wohl deshalb nicht mehr kommt, weil sie viel zu beschäftigt damit ist, überall linke Bösewichte zu entdecken:

Die gesetzliche Rente wurde seinerzeit am 1. Januar 1891 von Otto von Bismarck eingeführt, der seinerseits damit jedoch weniger soziale Wohltaten im Auge hatte, sondern vielmehr für eine gewisse Ruhe sorgen, sprich soziale Unruhen vermeiden wollte. Der konservative Bismarck wusste jedoch schon damals, dass die gesetzliche Rente keinesfalls privat finanziert werden darf und „dass man nicht den ‚Sparpfennig der Armen‘ einem Konkursrisiko aussetzen oder gestatten könne, ‚dass ein Abzug von den Beiträgen als Dividende und zur Verzinsung von Aktien gezahlt würde‘.“

Was Bismarck damals eingeführt hat und was auch heute noch funktionieren würde (zumindest, wenn die Versicherungswirtschaft „draußen bleiben“ müsste), mag staatsnah sein, weil eben staatlich finanziert bzw. betrieben. Die gesetzliche Rente jedoch als „sozialistisch“ zu bezeichnen, passt ins allgemeine Bild der medialen Betrachtungsweise.

Und die ist so billig wie durchschaubar. Alles, was in einem Atemzug mit „sozialer Gerechtigkeit“ genannt wird, ist „links“, ist „sozialistisch“, ist „populistisch“ oder was weiß ich nicht noch alles. Damit wird sozialer Ausgleich als nicht gewollt denunziert bzw. als nicht vorhandenes Problem („marginal“) abgetan.

Aber zurück zur AfD: Diese Partei ist weder links noch sozialistisch noch am Wohl der Menschen interessiert. Wenn es hart auf hart kommt, können sich auch blonde, brave Deutsche sicher sein, dass es ihnen an den Kragen geht, wenn die AfD mehr zu sagen hat. Denn in ihrem tiefsten Inneren ist diese Partei eine Mischung aus Neoliberalismus, Nationalismus und Rassismus. Dass sie es schafft, die Themen der Menschen so anzusprechen, dass die sich auch wirklich angesprochen fühlen, ist nicht nur eine Finte, die geschickt eingefädelt wurde. Es ist auch ein Beleg dafür, dass andere politische Richtungen längst verlernt haben, eine Sprache zu sprechen und Inhalte in den Fokus zu rücken, die die Interessen, Ängste und Bedürfnisse der Betroffenen widerspiegeln.

Das macht die AfD geschickter, es macht sie aber nicht besser.