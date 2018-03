Neumitglieder gesucht – Herzlich willkommen in der SPD! Oder vielleicht doch nicht?

Kürzlich erreichte uns eine Mail, die schon ein wenig merkwürdig wirkte. Uns schrieb ein ganz frisches SPD-Mitglied, das eingetreten war in der Hoffnung, sich an der Mitgliederabstimmung beteiligen zu können. Und so klang auch die Mail, die unser Leser von der SPD erhielt. In der stand nämlich, dass alle neuen Mitglieder, die bis zum 6. Februar 2018 in die SPD eingetreten sind, Post erhalten, um an der Mitgliederabstimmung teilzunehmen.

So weit, so gut.

Allerdings kam diese Post nicht, woraufhin unser Leser seinerseits eine weitere Mail an die SPD schrieb, die bis heute unbeantwortet blieb:

Du schreibst mir, und vermutlich allen anderen, die bis zum 06.02.2018 18 Uhr in die SPD eingetreten sind, dass diese Post von der Geschäftsstelle erhalten. Nun sind die 4 Wochen der Entscheidung, ob ich aufgenommen werde noch nicht vorüber, jedoch der Zeitpunkt, der für mich und meine Frau als Anreiz gegolten hat, der SPD beizutreten, der Mitgliederentscheid, rückt immer näher. Auf der Seite der SPD im Internet steht, das alle Mitglieder die bis zum 06.02.18 um 18 Uhr eingetreten sind, bis zum 20.02.2018 die jeweiligen Abstimmungsunterlagen zugeschickt bekommen. Mit Stand 26.02.18 um 18:30 Uhr (da ist selbst bei uns irgendwann die Post mal dagewesen!) kann ich mitteilen, dass uns noch keine Abstimmungsunterlagen zugegangen sind. Die Anleitung kann ich also leider nicht in die Tat umsetzen und muss auch feststellen, dass dieses wohl gar nicht gewünscht ist?! Da ich vermute, kein Einzelfall zu sein, werde ich mich an das eine oder andere Medium wenden, um herauszubekommen, ob wir wirklich die Einzigen sind. Aus meiner Sicht braucht sich so jedenfalls niemand den Kopf darüber zerbrechen, ob die Auszählung der Abstimmungsunterlagen objektiv erfolgt.

Man will ja nichts Böses denken. Und von der SPD schon gar nicht, weil es für die eigene Gemütslage im Moment einfach besser ist, sich mit Gedanken an die Sozialdemokraten besser gar nicht mehr zu beschäftigen.

Aber dennoch drängt sich da eine Frage auf. Nämlich die, ob womöglich mit anderen Neumitgliedern ähnlich verfahren wurde wie mit unserem Leser.

Ok, vielleicht hatte er einfach Pech und ist im Wust neuer Mitgliedsanträge einfach untergegangen oder vergessen worden.

Wir wollen da nichts unterstellen, würden uns aber freuen, wenn sich Neumitglieder, die womöglich die gleichen Erfahrungen gemacht haben, bei uns melden würden.

Sollte sich das, was unserem Leser passiert ist, als peinliche Ausnahme, als kleiner Ausrutscher herausstellen, freut uns das natürlich. Umso mehr, als dass es ja bekanntermaßen derzeit nur wenig Gründe zur Freude gibt.

Das allerdings betrifft nicht nur die Entwicklung der SPD, sondern die politische Landschaft insgesamt in diesem, unserem Lande.

Man mag es ja kaum sagen, aber wenn tatsächlich ein Giftköder und Fallensteller wie Jens Spahn Gesundheitsminister werden sollte, neige ich dazu, der SPD nicht versendete Abstimmungspost zu verzeihen.

Andererseits: Stimmt die SPD tatsächlich für die GroKo, hat sie den künftigen Minister Spahn mitzuverantworten. Und das hat – in Bezug auf das Gesundheitsministerium – wahrlich kranke Züge.