Die eingeredete Angst vor der russischen Bedrohung oder: Wie man aus 1.000 Militärbasen eine Snackbar macht

Deutschland muss aufrüsten! Unbedingt, und wenn möglich so, dass der deutschen Bevölkerung weder Geld für Schulen noch für Kindergärten noch für Krankenhäuser, Pflegeheime, Infrastruktur, Löhne, Renten oder auch nur einer reparierten Schaukel auf dem Spielplatz nebenan bleibt. Denn der Russe steht vor der Tür. Er dehnt sich aus, greift nach uns mit seinen Klauen, nimmt ein Land nach dem anderen ein, fletscht die scharfen Zähne, fliegt jeden Tag Angriffe auf unzählige Länder, baut die Drohnen-Technologie ständig aus, sagt ja ganz offen, dass sein politisches System für die ganze Welt zu gelten habe, weil alle, die anders ticken, eben nicht richtig ticken.

Ja, Russland, was für ein aggressives Land!

Obwohl, Moment mal … Zeit, noch einmal anzufangen.

Deutschland muss also aufrüsten? Jetzt mal ernsthaft: Wieso? Wegen der Russen? Der russischen Bedrohung? Das ist so absurd, dass man eigentlich meinen sollte, diesen Gedanken nicht weiter verfolgen zu müssen. Aber es heißt ja ständig, Russland breite sich aus, bedrohe uns immer mehr, und eben deshalb müssten wir uns „verteidigen“. Verteidigen also! Gegen Russland.

Lassen wir doch einmal den „Focus“ zu Wort kommen. Nicht weil dieses Blatt so wahnsinnig fortschrittlich ist, das ist es nicht! Aber weil es Putin zitiert, und zwar mit folgenden Worten:

Ich denke, dass sich nur eine verrückte Person – und die auch nur im Traum – vorstellen kann, dass Russland einen Blitzschlag gegen die Nato führt. Es gibt keinen Grund, vor Russland Angst zu haben. Ich denke, dass einige Länder aus den Ängsten der Menschen gegenüber Russland Kapital schlagen wollen. Die Länder an den Grenzen zu Russland wollen die Situation nutzen, um militärische, ökonomische oder andere Hilfe zu bekommen.

Natürlich befinden wir uns in einem Krieg, einem Wirtschaftskrieg. Und den hat Russland gefälligst zu verlieren. Wenn davon auch noch die westliche Rüstungsindustrie profitiert, umso besser. Die so oft und so gerne formulierte Annahme, dass Russland für den Westen eine Bedrohung sei, ist schon logistisch absurd. Die USA – der Anführer der NATO – besitzen weltweit rund 1.000 Militärbasen (sind das Snackbars?), Russland gerade mal 20. Und das soll eine Bedrohung sein? Politiker, die so etwas behaupten, beleidigen die Intelligenz von Menschen, die den Unterschied zwischen 1.000 und 20 kennen, und das dürften die meisten sein.

„Der“ Russe als das Gegenteil von Krieg

Ok, also konkret: Womit genau bedroht „der“ Russe uns? Wobei mit „dem“ Russen ja gemeinhin Putin gemeint ist. Denken Sie bitte mal einen Moment darüber nach, ich lasse Ihnen die Zeit.

Und? Etwas gefunden? Fühlen Sie sich bedroht? Haben Sie Angst? Vor „dem“ Russen, vor Putin? Wollen Sie am liebsten Ihre Sachen packen und abhauen, irgendwo hin, wo es sicherer ist? Vermutlich nicht, es sei denn, Sie heißen Marieluise Beck. Aber die ist erfreulicherweise nicht repräsentativ für die Bevölkerung, im Gegenteil!

Sinnvoller ist es da, ein paar Minuten Daniele Ganser zu lauschen, der sich auch fragt, wo unser Problem mit den Russen liegt. Immerhin hat Gorbatschow die Wiedervereinigung ohne Probleme ermöglicht. Und genau das hätte auch ganz anders kommen können. So wie schon unzählige Male in der Geschichte. Aber so kam es nicht. Ganser kritisiert die Russen auch, und das ist richtig, weil – wie wir ja eben festgestellt haben – auch Russland bzw. die Sowjetunion üble Dinge verbrochen hat, beispielsweise den „Prager Frühling“ oder den Krieg mit Afghanistan (obwohl es dazu durchaus unterschiedliche Sichtweisen gibt und die Rolle der USA nicht zu vernachlässigen ist, aber das wäre einen extra Artikel wert). Doch das ist nicht das, was das heutige Russland-Feindbild begründen könnte und begründet. Stattdessen geht es um zum Beispiel die Krim. Doch die, so Ganser, ist nicht so einfach zu bewerten, da der Westen zunächst einmal – und daran zweifelt heute eigentlich kaum noch jemand – einen Putsch in der Ukraine angestoßen und massiv unterstützt, ja, wahrscheinlich komplett initiiert hat. Erst danach – als Reaktion, nicht als Aktion – hat Russland eingegriffen und die Krim endgültig für sich beansprucht. Diese Reihenfolge ist wichtig, denn in der öffentlichen Wahrnehmung und in der medialen Berichterstattung und natürlich in der Bewertung der westlichen Politik hat Putin agiert und der Westen reagiert. Das ist schlicht falsch.

Wie realistisch ist ein Angriff Russlands auf Deutschland oder die EU?

Um es kurz zu machen: Die Vorstellung, dass Russland Deutschland oder ein anderes EU-Land angreifen würde, kann getrost als absurd bezeichnet werden. Und jeder vernünftig denkende Mensch kann dem kaum widersprechen, schon wegen der militärischen Kräfteverteilung. Selbstverständlich hat Russland geopolitische Interessen, und diese setzt es durch, unter anderem auch mit Mitteln, die verachtenswert sind bzw. waren. Daraus jedoch eine allgemeine Bedrohung des Westens zu machen, grenzt an Infantilität. Oder eben das genaue Gegenteil: ein sehr reifes, gewachsenes Bedürfnis, Russland als Feindbild weltweit zu etablieren. Mit einer akuten oder auch nur allgemeinen Bedrohung hat das nichts zu tun.

Es geht um ganz andere Dinge, wie Michael Müller, Vorsitzender der „NaturFreunde Deutschlands“, klar formuliert. Denn schließlich rüstet der Westen massiv auf, einer der offiziellen Anlässe war 9/11, doch es geht um mehr, wie Müller sagt:

Es gibt drei Gründe: Erstens, weil Donald Trump so denkt. Zweitens, weil die USA sie für einen „schmutzigen Keynesianismus“ nutzen wollen, um die Wirtschaft zu stabilisieren, so wie auch Ronald Reagan das mit der Erhöhung der Rüstungsausgaben getan hat in der alten konservativen Law-and-Order-Ideologie: Deregulierung des Staates im sozialen Bereich, aber Stärkung in Ordnungs- und Sicherheitsfragen. Drittens wollen die USA ihren Vorsprung in der Digitalisierung nutzen, um neue Technologien in der Rüstung durchzusetzen, an denen sie verdienen.

Der Feind im Inneren ist der soziale Abbau! Doch der darf nicht benannt werden, und die, die dafür verantwortlich sind, schon gar nicht. Auch deshalb beten Angela Merkel und nahezu alle Politiker der etablierten Parteien in die Welt hinaus, es gehe uns gut, so gut wie nie, die Wirtschaft brumme, die Löhne stiegen, die Renten ebenso, die Arbeitslosigkeit sei so gering wie nie (was mittlerweile eine der am häufigsten enttarnten Lügen ist, wenn man sich das, was heute „Arbeitsmarkt“ heißt, anschaut)). Das wurde so oft wiederholt, dass es inzwischen nicht einmal mehr dezenten Widerspruch gibt, wenn diese Lüge ausgesprochen wird. Selbst der ansonsten ehrenwert kritische Kabarettist Serdar Somuncu stolperte in der Sendung „Illner“ am 14. Dezember 2017 nicht wirklich darüber, als Sigmar Gabriel von – im übertragenen Sinne – blühenden deutschen Wirtschaftslandschaften sprach. Somuncu kritisierte die deutsche Politik, keine Frage, und in vielen Punkten traf er ins Schwarze. Doch den vermeintlichen allgemeinen Wohlstand in Deutschland, der seit Jahren immer mehr aus den Fugen gerät, sprach er nicht an bzw. widersprach Gabriel ausgerechnet in diesem Punkt nicht.

Und Russland? Hat damit nichts zu tun. Denn Russland ist für den sozialen Abbau hier nicht verantwortlich, eignet sich aber bestens, um von genau diesen Punkten abzulenken … indem ein Feindbild kreiert wird, das – wenn man sich an die vor gefühlten Lichtjahren gelebte Entspannungspolitik erinnert – ein abgrundtiefes Armutszeugnis westlicher Politik ist.

Sagt nein!

Man kann über Russland streiten, so wie man über jedes Land streiten kann. Und oft auch soll. Aber die Annahme, dass wir, der Westen, die USA, die EU, von Russland bedroht seien, ist schlicht lächerlich. Und verdeckt nur, um was es wirklich geht. Um wirtschaftliche Interessen, um eine Rüstungsindustrie, die zu den stärksten Lobbys der westlichen Welt gehört. Um soziale Schieflagen, die über konstruierte Feindbilder überspielt werden sollen. Und über den schwindenden Einfluss von Regierungen auf Wirtschaft und Rüstung.

Der Neoliberalismus wuchert. Er zerstört Solidarität, schafft Ungleichheit und Armut, stachelt die Menschen gegeneinander auf, orientiert sich ausschließlich an Gewinnmaximierung und sucht nach Geschäftsfeldern, die diese Maximierungen am ehesten gewährleisten können. Und dazu gehört nun einmal definitiv die Rüstung. Die allerdings braucht einen Feind, und der heißt: Russland.

Es wird Zeit, ein Zeichen zu setzen und klar zu sagen, dass diese Methode alt und bekannt ist, dass sie nicht mehr funktioniert. Denn der Feind, der uns bedroht, der uns verarmt, uns Perspektiven nimmt, gegeneinander ausspielt und sich gleichzeitig für uns – die Menschen – nicht im geringsten interessiert, weil er nur an sich und seine Interessen denkt, der sitzt nicht in Russland. Der sitzt hier, bei uns, im eigenen Land, in der EU, den USA. Er hat den Finger am Abzug, und solange die politischen Führungen nicht in der Lage sind, ihn daran zu hindern, den Abzug zu drücken, sind sie Mitwisser und Mittäter.

Russen sind allerdings in diesem konkreten Fall nicht dabei.