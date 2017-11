Das Kamel, das Nadelöhr und die falsche Moral

Die Reichen sind so gierig. Dabei muss man ihnen das gar nicht vorhalten. Dass die Politik diese Gier nicht eindämmt: Das wäre eine Vorhaltung mit Format. Weniger moralischer Zeigefinger, mehr politisches Einfordern: Gebot der Stunde.

Ziemlich genau vor fünf Jahren habe ich mich an anderer Stelle mit dem damaligen Bundespräsidenten befasst. War es zu viel verlangt, als ich damals meinte, er sollte doch bitte zur Kenntnis nehmen, »dass Wirtschaftssysteme nicht mit frommen Du sollst nicht…!-Imperativen klappen«? Ihm ging es seinerzeit um die Gier, die er in allen möglichen Teilen unserer Gesellschaft witterte. Natürlich lag er nicht falsch. Wie könnte man das auch leugnen? Er machte es sich aber viel zu einfach, weil ein erhobener Zeigefinger ja gar keine adäquate Antwort auf dieses Problem war und noch immer nicht ist. Andere Rahmenbedingungen wären eine passende Antwort. Ein deregulierter Finanzmarkt kann doch gar nicht anders als gierige Subjekte erzeugen. Fünf Jahre später hat sich im wesentlichen diese pastorale Sichtweise verfestigt – auch ohne Pastor im höchsten Amt des Landes.

Ihr sollt nicht gierig sein! Das ist das Motto, unter dem die Berichterstattung und sämtlicher öffentlicher Diskurs zu den Paradise-Papers steht. Die Reichen und ihre Gier, das Nadelöhr und die Kamele: Das wird nichts. Aber sind sie das Problem? Ist nun die Gier eine Todsünde oder gab es da einen Übersetzungsfehler bei den Bibelexegeten und es waren die der Gier förderlichen Strukturen gemeint, die sündhaft sind? Sollte man mit Moral Einhalt gebieten oder mit Steuerelementen, gesetzlichen Maßnahmen und Kontrollregularien? Geiz mag geil sein – geiler jedoch scheint der moralische Zeigefinger: Er nimmt diejenigen, die reagieren müssten, völlig aus der Verantwortung.

Die Paradise-Papers berichten ja nur relativ randständig von illegalen Geschäften, von Hinterziehung und Betrug. Sie dokumentieren die ganz legalen Kniffe, das was erlaubt ist in den USA und der EU. Sie zeigen auf, wie Anwaltskanzleien so an den nationalen wie internationalen Steuerregularien mitgeschrieben haben, dass am Ende paradiesische Zustände herrschten. Die Paradise-Papers sind eine Auflistung tatsächlich redlicher Damen und Herren, Konzerne und Gesellschaften, die sich gar nichts Kriminelles ins Kerbholz ritzten. Eine Litanei von Tugendhaften im Sinne des Gesetzes.

Die Papiere legen im Grunde dar, ob das herrschende Recht nicht eigentlich herrschendes Unrecht ist. Und damit fragen sie nach den Gesetzgebern, nach Parlamenten, Regierungen und Staatsbündnissen. Einfach gesprochen: Nach dem Staat. Die Paradise Papers zeugen von Staats- und Demokratieversagen, von einer staatlich gewährten Parallelgesellschaft der Eliten. Dass sie sich dorthin verabschiedeten und es noch immer tun: Das kann man ihnen doch nicht zum Vorwurf machen. Schuld haben die, die es zulassen und die daran nichts ändern wollen.



Reden wir doch nicht von der Gier und dem Geiz dieser Leute. Die nehmen sich, was sie kriegen können und bleiben damit größtenteils sogar auf dem Boden der Legalität. Dieser pastorale Ton, der nach den Paradise Papers angeschlagen wurde, ist wohl auch so ein Erbe des Gauckismus. Rückzug ins biedermeiersche Moralistenidyll, den Menschen fehlende Ideale vorwerfen und das Beste hoffen. Dabei haben Bono, die Queen und Prinz Charly alles richtig gemacht! Wenn man es anbietet, kann man es auch nutzen. Die Anbieter sind das Problem. Die Nutzer sind nur deren Kreaturen. Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als ein moderner Steuerpolitiker, der seine Steuergesetzpläne von Steuerfachanwälten austüfteln lässt.