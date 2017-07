G20-Krawalle: Ihr seid zu blöd für Gewalt, Ihr Vollpfosten!

Da rennt Ihr also los. Sucht Autos, deren Scheiben Ihr einwerfen könnt, um dann Brandsätze den Rest erledigen zu lassen. Tante-Emma-Läden sind Euch auch nicht heilig, Hauptsache krachen lassen! Ja, Ihr habt‘s drauf, Ihr seid wie wahren Widerstandskämpfer, oder?

Oder auch nicht! Denn was Ihr macht, grenzt nicht nur an Debilität, es überschreitet die Grenze dessen, was nachvollziehbar ist, um Strecken.

Bevor ich Euch noch ein paar Worte zurufe, sei erwähnt, dass alleine die Wahl des Ortes für den G20-Gipfel natürlich ein Witz ist. Oder eben Vorsatz von staatlicher Seite, um Gewalt zu provozieren und womöglich als Nebeneffekt über Militäreinsätze im Inland nachzudenken. Ich fürchte, es läuft auf so etwas oder ähnliches hinaus. Und die sogenannte „Hamburger Linie“ eignet sich perfekt dafür, Gewalt eskalieren zu lassen, wie in den letzten Tag ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde. So viel zu staatlichem Versagen bzw. staatlicher Provokation. Daran gibt es für mich nichts zu deuten, den G20-Gipfel ins Hamburger Schanzenviertel zu legen, war nicht etwa dumm, wie man vermuten könnte. Es war ein bewusster Akt, um künftig andere Saiten aufziehen zu können.

Aber zurück zu Euch, Ihr steinewerfenden Pseudo-Revoluzzer. Wer durch die Straßen der Schanze läuft und alles anzündet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, der ist schon ziemlich schmerzfrei. Und wer Autos anzündet, die da einfach so rumstehen oder durch die Zerstörung ihres Ladens kleine Einzelhändler womöglich in den Ruin treibt, der kämpft nicht für die gute Sache, sondern gegen alles, was in irgendeiner Weise Sinn ergibt.

Erinnert Ihr Euch, wogegen Ihr demonstriert? Oder wofür? Habt Ihr darüber überhaupt mal nachgedacht? Gegen die Folgen des Klimawandels? Gegen soziale Kälte? Für mehr Menschlichkeit oder Gerechtigkeit? Und was genau hat der G20-Gipfel damit zu tun? Wer sind die, die sich da treffen, und wer hat welche Interessen? Kann der Gipfel etwas bewirken oder nicht? Demonstriert Ihr gegen Trump? Merkel? Gegen die Vertreter aus Indien oder Mexiko? Gegen die Weltgesundheitsorganisation WHO? Oder gleich gegen die UNO? Die sind alle dabei, und es fällt schwer, da eine klare Linie zu ziehen. Es sei denn, man zieht seine Linie einfach mit Molotowcocktails. Und genau das scheint bei Euch der Fall zu sein.

In der Geschichte des Widerstands und der von Revolutionen gehört Gewalt dazu. Umstürze – sieht man einmal vom Ende der DDR ab – gehen in der Regel nicht ohne Gewalt ab. Aber hier geht es nicht um eine Revolution, und wenn ich so betrachte, was Ihr abzieht, dann bin ich heilfroh darüber. Wer sinnlos alles zerstört, was ihm begegnet, der ist ganz sicher keine revolutionäre Seele, die bereit ist, für das Richtige zu kämpfen. Sondern ein blödes Hirn, das einzig und alleine Randale machen will, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wer tatsächlich geschädigt wird. Ihr hättet sicher auch dann Eure Keulen geschwungen, wenn die Hamburger Polizei sich absolut vorbildlich verhalten hätte (wovon sie Lichtjahre entfernt ist!). Und wer weiß, ob Ihr nicht sogar „subventioniert“ werdet. Aber lassen wir das, ich will mich nicht ins Reich der Spekulationen begeben.

Ganz ehrlich? Ihr, die Ihr kleine Läden verwüstet und Kleinwagen ansteckt, kennt wahrscheinlich nicht mal den Unterschied zwischen G20 und U 21. Und Ihr wollt Widerstandskämpfer sein? Dass ich nicht lache! Ihr seid vermummte Vollpfosten, die sich wahrscheinlich schon vor Jahren das letzte bisschen Vernunft aus dem Gehirn gepustet haben. Vielleicht mit Klebstoff. Oder was sich gerade anbot, wählerisch seid Ihr ja nicht, wie man sieht.