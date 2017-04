Der Kindesmissbrauch der Klickpimps

Niedersachsens Justizministerin verteidigte die Kinderehe. Ach ja, wirklich? So jedenfalls schätzt man es medial ein, obgleich man den Inhalt ihrer Kritik an der Gesetzesverschärfung zum Thema kennt. Kein Wunder, mit einem solchen Sujet generiert man Klickrates.

Und da war sie wieder, die grüne Sexbestie. Losgelassen von Antje Niewisch-Lennartz. Die hat die Kinderehe verteidigt. Lernen denn die Grünen nicht aus ihrer pädophilen Historie? Legitimieren einfach Kinderschänder und sind immer noch nicht in Haft. Wenn das mal kein Skandal ist. Ehe mit einem Menschen unter 18 Jahren ist doch keine Partnerschaft. Das ist staatlich legalisierte Pädophilie. Kinderfickerei unter Gewährung des Ehegattensplittings. Daher ist ein strenges Verbot für Kinderehen ohne falsche Gnadenakte zu befürworten. Die Leute, die zu uns kommen und eine Minderjährige zur Frau haben, sollen doch froh sein, dass man die Ehe nur für ungültig erklärt. Andere Kreise in Deutschland fordern dafür die Aberkennung der Menschenrechte (O-Ton Til Schweiger) oder gleich die Todesstrafe. Schon Lynchmobs sollen in mancher Provinz schon gesichtet worden sein, um sich des Nachbarn mit pädophiler Vergangenheit zu entledigen. Und im Netz tobt von jeher die maulheldische Bereitschaft zur Steinigung – ganz ohne Scharia. Wie Niewisch-Lennartz nun auch feststellen musste.

Wie kann man denn nur für die Kinderehe sein, so wie diese Frau mit dem für Grüne typischen Doppelnamen? Wer für sie ist, der ist doch gegen uns. Gegen einen unserer Grundwerte: Schützt unsere Kinder! Es gab bei der Debatte um die Grüne nur ein klitzekleines Problem: Sie hat sich gar nicht für die Kinderehe ausgesprochen, sondern um eine differenzierte Betrachtung gebeten. Das Kindeswohl könne ja auch gefährdet sein, wenn man solche Verbindungen aufhebt, insbesondere wenn aus ihr schon Kinder hervorgegangen sind. Niewisch-Lennartz hat mit keinem Wort gesagt, dass sie Ehen zwischen Minderjährigen oder zwischen Minderjährigen und Erwachsenen ausgesprochen innovativ findet. Sie gab nur zu bedenken, dass man dem jeweiligen Einzelfall gerecht werden müsse. Dass Pragmatismus notwendig ist, um nicht neues Unglück ans alte Unglück zu heften.

Und das hat schon gereicht, um als Verteidigerin der Kinderehe ins Licht der digitalen Öffentlichkeit gerückt zu werden.

Facebook halt. So geht es dort halt zu. Lauter. Grober. Menschenverachtender. Doch so einfach ist das nun auch nicht. Beinahe alle Medien, die darüber berichteten, teilten in etwa dieselbe Headline zur Sache: »Justizministerin verteidigt Kinderehe!« Diese Überschrift traf irgendwie das Thema und konnte gleichzeitig darauf hoffen, möglichst viele Leute zu erreichen, die genug haben vom links-grün-versifften Zeitgeist, der unsere Werte doch angeblich unterwandert.

Die wollen also über Grundwerte sprechen, die uns verlorengehen? Über den Kindesmissbrauch vielleicht? Nur zu, denn die Art und Weise, wie man die Aussagen der Justizministerin verkürzt, um damit Zugriffe zu generieren: Das ist auch Missbrauch. Das ist der Missbrauch mit dem Missbrauch in ganz perfider Form. Hier nimmt man das Kind als Gegenstand her, um ein Publikum heranzulocken, dass sich sein Mütchen kühlen will und sich etwaige Fakten zur Sache gar nicht mehr aneignet. Denn dass die Frau gar nicht verteidigte, konnte man in den Artikeln zu dieser Sache dann meist zwar schon lesen. Es ging ihr ja um Grundsätzlichkeiten. Aber da war die Überschrift schon in der Welt und hat tendenziös auf den Rezipienten eingewirkt.



Nicht diese Justizministerin hat kein Herz für Kinder. Es sind die Klickaholics, die Klickpimps, die hier eine Zuhälterei mit der Wahrheit betreiben. Und die missbrauchen die Kinder, die in einer Ehe feststecken mindestens so, wie deren bessere Hälfte.