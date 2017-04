ARD-Faktenerfinder versus NachDenkSeiten: Jetzt noch billiger und schmutziger!

Man muss kein Genie sein, um den Artikel der NachDenkSeiten zu verstehen, der sich seinerseits auf einen Text von SPIEGEL Online bezieht. Der Journalist Matthias Gebauer hatte sich in einem Artikel über angeblich russlandgesteuerte Vorwürfe gegenüber der Bundeswehr dermaßen in Absurditäten verrannt, dass er normalerweise erst einmal eine Weile unbezahlten Urlaub nehmen müsste. Doch das lässt sich toppen. Von den ritterlichen Faktenerfindern der ARD.

Um genau zu ckecken, was dran ist an den Vorwürfen, die Jens Berger in Richtung SPON schoss, berufen sich die Faktenerfinder der ARD auf einen eigens recherchierten Bericht. Der allerdings war auf Grundlage des SPON-Artikels entstanden. Halten wir also kurz fest: Die ARD nahm einen eigenen Artikel als Basis, der auf Basis des Artikels im SPIEGEL entstanden war. Weniger umständlich ausgedrückt: der offenbar abgeschrieben war.

Allein das ist schon hanebüchen. Aber es kommt noch dicker.

Denn bis zum heutigen Tage sind die Vorwürfe des SPIEGEL-Journalisten nicht bestätigt. Das schreibt im Übrigen zum wiederholten Male auch die ARD. Klar, es gebe zwar „einen Verdacht“, und ein „namentlich nicht genannter“ NATO-Diplomat war irgendwie auch noch im Spiel, aber so richtige, echte Beweise, wie im wirklichen Leben, die liegen nicht vor. Tut aber auch nichts zur Sache, denn die Faktenerfinder klären noch mal eben, was genau eine „Fake News“ eigentlich ist. Und da wird es abenteuerlich.

Bei Fake News handelt es sich um gezielte Falschmeldungen oder falsche Behauptungen, die bewusst in Umlauf gebracht werden – was exakt auf die in Litauen verbreitete E-Mail zutrifft. Die Existenz dieser E-Mail ist unstrittig. Von daher geht dieser Vorwurf der „Nachdenkseiten“ ins Leere.

Ins besonders Leere geht die Argumentation der Faktenerfinder. Denn eine Mail ist eine Mail, eine News ist eine News. Zu einer „Fake News“ kann also nur die Nachricht über die Mail werden, weil – wie wir gerade gelernt haben – eine Mail eine Mail und eine News eine News ist. Wird der Inhalt einer Mail also nicht bekannt, kann daraus keine News werden. Eigentlich klar, oder?

Aber die Faktenerfinder wären nicht die Faktenerfinder, wenn sie nicht noch mehr auf dem Kasten hätten. So informieren sie im Laufe ihres Textes brav und extrem objektiv über die Hintergründe der Existenz der NachDenkSeiten. Die gebe es seit 2003, sie bezeichne sich selbst als „kritische Website“ (immerhin, das stimmt direkt mal). Dann folgt die Erwähnung darüber, dass Wolfgang Lieb 2015 bei den NachDenkSeiten ausgestiegen ist (was natürlich als Fakt so bedeutsam ist, dass es im Zusammenhang mit dem SPIEGEL-Text unbedingt klargestellt werden muss). Und natürlich kommt jetzt, was kommen muss: die unwiderstehliche Höhepunkt.

Denn die Faktenerfinder der ARD haben recherchiert, dass in der Frankfurter Rundschau stand, die NachDenkSeiten seien eine Gegenöffentlichkeit, die

gegen eine vermeintliche Gleichschaltung der deutschen Medien anschreibe und dabei keine Berührungsängste mit rechten Personen und Positionen und Verschwörungstheorien habe.

Endlich! Das fehlte noch, und es kommt ja immer, wenn es darum geht, die Gegenseite zu diffamieren. Rechte Ecke, Verschwörungstheorien, keine Berührungsängste zu den bösen Jungs. BlaBlaBla!

Ach ja, und der SPON-Artikel? Der war schon ok, so die Faktenerfinder. Klar, die Headline war doof, wurde aber schnell korrigiert. Außerdem:

Aus Sicht der Bundesregierung verursachte der Vorgang aber „keinen erkennbaren Schaden bezüglich des Einsatzes der Bundeswehr in Litauen.

Na, dann ist ja alles in Butter! Die naheliegende Vermutung, dass der SPIEGEL mit seinem Text vermutlich aber eh nur schmutzige Stimmung gegen Russland erzeugen wollte, kommt in den Hirnwindungen der Faktenerfinder nicht vor.

Wozu auch? Sie arbeiten wahrscheinlich selbst gerade an den nächsten „Fakten“, die es zu erfinden gilt.

Bild: Screenshot ARD-Faktenfinder