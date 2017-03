Wenn wir alle Bangladescher wären …

Wenn selbst intellektueller Sachverstand als Ansatz nur »Umdenken. Wir müssen umdenken, Leute!« parolieren kann, dann steht es schlimm um uns. Wahrscheinlich stimmt es: Die Menschheit schafft sich ab.

Harald Lesch hat zusammen mit Klaus Kamphausen ein Buch geschrieben. Einen Bestseller: »Die Menschheit schafft sich ab«. Ein drastischer Titel, den Lesch jedoch verteidigt, von dem er aber auch berichtet hat, dass er anfangs nicht so geplant war. Aber wegen dem Marketing … Sie verstehen? Zunächst erklärt Lesch gewohnt locker und verständlich, auf Grundlage welcher kosmischen und chemischen Prozesse, die Welt und das, was auf ihr ist, entstanden sind. Wo kriegt man sonst schon einen übersichtlichen wissenschaftlichen Abriss über Weltentstehung und Menschwerdung vorgesetzt, wenn nicht bei Lesch? Über diese lange, über Milliarden Jahre sich hinziehende Einleitung, landet Lesch dann im Anthropozän, bei uns Menschen und wie wir als irdischer Faktor in das Gleichgewicht eingreifen. Wobei das Gleichgewicht nicht ganz richtig ist, denn dass es uns gibt, das war Zufall, einen Generalplan zur Schaffung von Grundlagen für die Menschheit gab es nicht. Irgendeine Form von Gleichgewichtung stellt sich hienieden immer ein. Die Frage ist dann nur: Im für den Menschen verträglichen Maß?

Und so erfahren wir von den Autoren, dass die abendländische Kultur auf einem großen Missverständnis erbaut wurde, denn »man setzte voraus, dass die Natur eine unendliche Ressource sei«. Nach diesem Credo leben wir nicht erst seit gestern. Schon die Griechen holzten ihre Wälder ab, bis sie nichts mehr zum Abholzen fanden. Auf diese Weise veränderte sich auch das griechische Klima und der Mensch machte im Grunde Wetter. Das benötigte Holz schleppte man aus griechischen Kolonien heran und destabilisierte gewissermaßen in Wachstumsschüben das Gesellschaftsmodell: »Eine erfolgreiche Kultur ist instabil, wenn sie einen maximalen Ressourcenverbrauch erreicht hat. Auf diesem Höhepunkt ist jede Kultur instabil, weil sie kleinste Schwankungen in der Umwelt nicht mehr abfangen kann. Anders gesagt holt man sich die ganze Zeit Kredit bei der Natur, bis die nicht mehr hergibt. Dann ist Ende!«

Ab hier beschreiben die Autoren, wie die Menschheit heute weit über Kredit lebt. Sie stellen dem Leser unter anderen den ökologischen Fußabdruck als Indikator vor, der belegt, wieviel Erdfläche pro Person gebraucht wird, um den momentanen Lebenstil zu erhalten. Die Nordamerikaner bräuchten jährlich eigentlich sechs Erden, um ihren Bedarf zu decken. Wir Europäer benötigten in etwa drei Erden – und da sind all die grünen Programme zur Umweltverträglichkeit schon enthalten, die wir uns in good old Europe leisten. Lebten wir hingegen alle wie Menschen in Bangladesch, so hätten wir sogar noch Wachstumspotenzial. Bei dem kargen Lebensstil reichte uns ein Dreiviertel des Bodens. Eine Alternative ist das aber natürlich nicht.

Was der rechtskonservative Grünengründer Herbert Gruhl in den Siebzigerjahren mehr so vom Gefühl her und auf Grundlage des Zwischenrufs des Club of Rome in sein Buch (»Ein Planet wird geplündert«) notierte, unterlegt Harald Lesch mit wissenschaftlichen Fakten und Informationen. Gruhl hat zwar nie, wie man ihm später gerne unterstellte, die Atombombe gegen Entwicklungsländer als Lösungsansatz propagiert. Aber seine Positionen und sein Duktus ließen Deutungsspielraum für eher rechte Genossen und ihr herrenmenschliches Gehabe, die die Ökologie als Kampffeld für sich entdeckt hatten. Es handelte sich dabei teilweise natürlich nur um die alte Naturverbundenheit der Braunen, die ihren Wald und ihren blutdurchsickerten Boden schützen wollten.

Lesch und Kamphausen reden einer Reduzierung der Menschen auf der Erde hingegen nicht das Wort. Sie nennen nur Fakten. Man spürt, dass sie das tun, um den postfaktischen Klimawandelleugnern und Wachstumsfetischisten etwas entgegenzusetzen. In der Hoffnung, dass wissenschaftliche Zeugnisse überzeugen. Das dürfte allerdings schwierig bleiben. Der rechtslastige Kopp-Verlag zum Beispiel, auch er verkauft über seine Online-Plattform das Buch der beiden Autoren, simplifiziert das Buch. Dort wirbt man: »Eindrücklicher Appell an die Ignoranz und Verschwendungssucht der Erdbewohner.« Dieser Satz stimmt in vielen Punkten nicht. Zunächst sind es nicht die Erdbewohner allesamt, sondern die westlichen bzw. entwickelten Industriestaaten, die mehr verbrauchen als sie dürften. Damit steht der Lebensstil zur Disposition, den Rechtspopulisten gerne als ihr historisch legitimiertes Recht ansehen. Und zweitens schreiben die Autoren ehe wenig von Verschwendung. Verschwendet wird ja gar nicht so sehr. Was man an Ressourcen herbeischafft, wird ja auch verwertet – die Frage ist: Ist es notwendig?

Wer seinerzeit Gruhl falsch verstehen wollte, der konnte eben eine solche Reduzierung der Menschenfluten – wie er es nannte – durch Atomwaffen als einen möglichen Gestaltungsrahmen hineininterpretieren. Diese Gefahr besteht grundsätzlich immer. Auch bei einem fundierten Werk wie dem Leschs und Kamphausens, wie man am Beispiel mit dem Kopp-Verlag sieht. Was aber bietet »Die Menschheit schafft sich ab« als Ausweg an?

Und hier kommt es zur Ernüchterung. Zu einer, die Radikalinskis zu biologistischer Menschenverachtung schreiten lassen könnte. Denn man drängt dem Leser latent den Eindruck auf, dass außer Moralin nicht viel geboten ist. Solange es keine Energierevolution gibt, solange jede Entschärfung auf Kosten des Lebensstandards geht, gibt es nur Parolen, die uns Courage zurufen: »Denkt um! Wir müssen uns der Fakten bewusster werden! Weniger ist mehr!« Solche Aussagen halt. Wenn selbst intellektueller Sachverstand nicht mehr als Lösungsvorschlag zu nennen weiß als moralische Bekräftigungen, dann steht es tatsächlich schlimm um uns. Auswege? Man muss wirklich annehmen, nicht mal Lesch kennt einen. Und der weiß doch sonst alles. Aber mal eben so ein Energiekonzept auf Grundlage eines Perpetuum mobile erfinden … tja, er ist halt auch nur ein Mensch.



Wenn da keine energetische Revolution im Raum steht, die den Bedarf bei Erhaltung des Lebensstandards und bei der Ausweitung dieses Standards in Regionen, die heute noch nicht davon profitieren dürfen, abdeckt, dann dürfte es stimmen: Die Menschheit schafft sich ab. Mit dem großangelegten Generalverzicht als Ausweg wird man sich wohl kaum anfreunden können. Keiner von uns. Machen wir uns nichts vor.