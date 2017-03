Der geizige kleine Bruder der Blockwarte

Die »Junge Freiheit« gilt gemeinhin als das Parteiblatt der Alternative für Deutschland. Das Weltbild lässt sich mancher – unter anderen Vorzeichen – aber auch bei einem konservativen Frankfurter Leitmedium beglaubigen.

Heike Göbel ist bei der FAZ die verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik. Ferner ist sie Mitglied der Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft und Jurymitglied des Georg von Holtzbrinck Preises für Wirtschaftspublizistik, einer neoliberal getünchten Auszeichnung. In vielen Punkten ihrer Wahrnehmung geht sie mit Hans Werner Sinn konform. Seit Jahren fällt sie nun als Propagandistin des Marktes auf. Die Reformen um die Agenda 2010 gingen ihr immer noch nicht weit genug. Jeden Vorschlag, der auch nur entfernt beinhaltet, Arbeitnehmern kleinste Vorteile zu gewähren, bekämpft sie dogmatisch in ihren Kommentaren.

Neulich tat sie das wieder, als Familienministerin Schwesig ankündigte, etwaige Verbesserungen zur Vereinbarung von Beruf und Elternschaft auf den Weg bringen zu wollen. Man würde den Eltern das Leben mit »Gold pflastern« wollen, geiferte Göbel los. Sie leugnete dabei nicht mal, dass das Kinderkriegen für viele zu einer existenzgefährdenden Situation werden kann. Sie rümpft nur elitär die Nase und lässt die Leser wissen, dass man das ja gewusst haben könnte. Für Kinder entscheidet man sich doch selbst und dann soll man auch die Folgen tragen. Selbstverantwortung und so. Wir kennen diese Fürbitten der Ecclesia neoliberalis seit Jahren.

Man kann übrigens mit den Vorschlägen Schwesiges durchaus kritisch umgehen. Dazu muss man kein neoliberaler Prediger sein. Besonders der Anspruch auf freie Wahl der Arbeitszeit, der ihr für Eltern von Kleinkindern vorschwebt, dürfte in vielen Berufen gar nicht realisierbar sein. Man erkläre mal den Patienten und den Kollegen in einem Krankenhaus, dass auf der Station jetzt leider viele Mütter schuften, die nur noch zwischen 8:00 und 14:30 verfügbar sind. Göbels Kritik ist da viel grundsätzlicher. Sie fürchtet mal wieder um die Arbeitgeber, beanstandet die »teuren Ideen«.

Ihr Artikel erntete übrigens viel Zuspruch in den Kommentaren. Man würde die Menschen beständig bevormunden, hieß es mehrfach. Familienpolitik würde gar nicht mehr betrieben, man tue nichts dafür, dass Mütter ohne Arbeit auskommen könnten. Realitätsblind postulierte man das Bild einer idyllischen Familie, die es als Modell schon seit den Fünfzigern nicht mehr gibt – und die darüber hinaus bei den gängigen Realitäten auf den Arbeitsmarkt ganz schnell in die Bedürftigkeit abrutschen würde, wenn man dem politisch nicht halbwegs entgegenwirkt. Plötzlich klangen die vielen Kommentare wie ein Auszug aus dem familienpolitischen Repertoire der AfD. Das was die Leute unter Göbels Artikel notierten, waren fast ausschließlich Elogen auf das gute alte Sittenbild. Hier und da las man Rüffel an Frauen, die arbeiten wollten. Gleichstellungswahn: Wohin führt uns das nur? Es war, als ob die Adenauer-Ära eine Zeitreise gemacht hätte, nur um bei der FAZ zu kommentieren.

Das man mit Göbels Text gewisse rechtslastige Kreise bediente, hat dann wohl auch die Online-Redaktion bemerkt und die Kommentare schnell abgeschaltet und die bereits geposteten so limitiert, dass man nur noch einige von ihnen lesen kann.

Heike Göbel ist wie gesagt eine Neoliberale. Ist sie immer gewesen. Als eine Rechtsextreme oder gar Rassistin ist sie hingegen nie aufgefallen. Man kann ihr viel unterstellen – aber das eher nicht. Aber an diesem Beispiel kann man recht deutlich erkennen, dass diese Marktgläubigkeit, dieser neoliberale Kurs mit all seinen sozialdarwinistischen Verwerfungen und seinem netten Lächeln bei anhaltender Lebensfeindlichkeit – Stichwort: reziproken Altruismus -, zwangsläufig auch bei klassischen Rechtsauslegern auf fruchtbaren Boden fällt. Man muss kein Neonazi sein, glaubt sich selbst vielleicht sogar als aufgeklärter (Neo-)Liberaler und zieht doch die Motten in das Licht der eigenen kümmerlichen Funzel.

Ob das nun bei der Familienpolitik ist, die der Neoliberale einfach nur zum Privatvergnügen degradiert, weil er sie kostengünstig halten will, während der Neonazi sie ideologisch als eine Sache der Blutehre bewertet. Oder aber in der Sozialpolitik insgesamt, wo der Neoliberale wieder mal auf den Geldbeutel schielt, wo synchron dazu jemand aus den braunen Kreisen etwas von minderwertigen Elementen im Volkskörper salbadert. Hier entstehen Adaptionen. Und die AfD ist nicht umsonst eine rechte Partei mit neoliberalen Fundament. Neoliberale sind so verbissene Sparfüchse, dass sie mancher Rechte glatt als Ihresgleichen einstuft. Und andersrum sind die Konzepte der Rechten halt alles in allem auch billig zu haben.



Dieser neoliberale Sparzwang, er ist wahrscheinlich der geizige kleine Bruder des neonazistischen Block- und Sittenwächters.