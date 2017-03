Das kleine Dunkle

Dass die Mieten teuer sind, liest man regelmäßig. Dass am Wohnungsmarkt nicht alles schlecht läuft, liest man seltener. Dass Wohnungsbau sozialverträglich sein muss, liest man nie. Von einem neuen Spleen wird man hingegen derzeit recht häufig informiert: Vom kleinen Dunklen.

Bei uns um die Ecke haben sie gebaut. Ein Hochhaus, schätzungsweise acht oder neun Etagen hoch. Es handelt sich hierbei um Kleinstwohneinheiten für Studenten. Für 20 Quadratmeter sind bis zu 712 Euro zu berappen. So meldete es im letzten September die Rundschau. Grundsätzlich ist das also nur für Leute mit gewissen finanziellen Vorbedingungen. Im Erdgeschoss befinden sich ein Discounter, ein Doughnut-Laden, eine vegane Wurstbraterei und ein großer Gemeinschaftsraum der studentischen Einrichtung. Letzterer dient natürlich auch dazu, das zu kompensieren, was man auf 20 Quadratmeter nicht zu leisten vermag: Gäste und soziales Leben und dergleichen. Horrende Mieteinnahmen werden privatisiert, der dafür zur Verfügung gestellte Wohnraum sozialisiert.

Schon Mitte 2015 meldete Bundesbauministerin Hendricks an, Mikrowohnungen für junge Leute und Studenten bauen zu wollen. Ein Raum, Küchenzeile und ein kleines Bad. Mehr sollte nicht geboten sein. 22 Quadratmeter sollten 260 Euro Warmmiete kosten. Wenigstens günstig sollte das Konzept mit der Enge angelegt werden. Letztes Jahr ergriff Frau Hendricks nochmal das Wort. 30 Qudratmeter reichten pro Person, erklärte sie damals. Nicht pro Student, nicht also als Übergangslösung, sondern pro Person und zur dauerhaften Sesshaftigkeit. Alter spiele da keine Rolle. Die 45-Qudratmeter-Regelung für Bezieher von Arbeitslosengeld II klang da plötzlich wie schierer Luxus, wie räumliche Verschwendungssucht. 45 Quadratmeter für Hartz-IV-Empfänger? Friede den Hütten und die kriegen Paläste?

Ministerin Hendricks gab sich pragmatisch. Die Leute seien doch eh selten daheim. Sie arbeiteten viel. Und ihr Sozialleben finde ja auch eher draußen statt. Was für ein Leben ohne Platz? Ist das noch Anthropozän oder sind wir im Gallozän angekommen, also im Zeitalter der Legehennen und ihrer DIN A4-Wirklichkeit?

In den Leitmedien finden sich seit geraumer Zeit immer wieder Berichte über den Charme und den neuen Chic von Schuhkartons. Zugegeben, die Bilder, mit denen man dort die Berichte ziert, sehen einladend aus. Gemütlich geradezu. Sie sind freilich aus Hochglanzbroschüren. Da hat sich ein Fotodesigner Gedanken gemacht, um die ganze Beklommenheit der dunklen Wohneinheit in ein schönes Licht zu setzen. Neuester Schrei aus Großbritannien sei wohl nun: Man kommt zur Haustüre herein und steht schon in der Wohnküche. Eine Türe geht ins Klo ab. Praktischerweise ist die gleich neben der Küchenzeile, so dass zwischen Aufnahme und Ausscheidung keine allzu große räumliche Diskrepanz besteht. Per Leiter kommt man hoch in den Schlafbereich, der meist wegen der Mansarde von so niedriger Deckenhöhe ist, dass da optimalerweise nur eine Matraze auf dem Boden liegen sollte. Fehlende Betten sind aber natürlich voll im Trend. Das ganze Szenario fühlt sich an wie ein Wohnwagen ohne Räder und Anhängerkupplung. Camping-Romantik für das ganze Jahr und ohne der lästigen Anfahrt.

Im Frankfurter Stadtteil Niederrad leben seit mittlerweile einigen Monaten zwölf junge Menschen auf jeweils 7,2 Quadratmeter in zwölf »Wohneinheiten«. Kann man da noch von Wohneinheiten sprechen? Wohnst du noch oder steckst du schon fest? Auf zwei Ebenen sind diese Wohnboxen angebracht. Der Grundriss misst 16 mal 16 Meter. Das ganze sei ein zukunftsorientiertes Projekt. Die Architekturprofessorin der TU finde, es handle sich um »ein radikales Raumkonzept«. Dahinter steckt natürlich das mittlerweile sehr beliebte Optimizing, das ist die Wohnkonzepte Einzug gehalten hat. Man gucke sich in Möbelhäusern mal an, wie man dort Modellwohnungen auf engsten Raum simuliert und dabei den Kunden aufzeigt, wie man platzsparend hausen kann. Das ist ja auch nicht grundsätzlich schlecht. Platz durch platzsparende Möbel ist günstiger Freiraum. Aber bei 7,2 Quadratmetern kann man das doch drehen und wenden wie man will – daraus können nie und nimmer gefühlte Raumgroßzügigkeiten entstehen.

Das kleine Dunkle scheint so eine Art kleines Schwarzes zu sein, das sich die Wohnprojektleiter anziehen, um möglichst aufreizend auf die Bürger zu wirken. Das sind momentan die Antworten, die die Politik anbietet. Der soziale Wohnungsbau ist für sie keine Alternative mehr. Über ihn wird nicht gesprochen. Er ist der Unaussprechliche. Man reduziert die Diskussion stattdessen lieber zu einer Raumfrage. Wenn man den nämlich spart, könnten die Mieten erschwinglicher werden. Im Regelfall jedenfalls.



Dass dabei die Lebensqualität aus den eigenen vier Wänden vertrieben wird, nimmt man ungeniert in Kauf. Erschwingliche Lebensqualität ist mit solchen Konzepten nicht zu gewinnen. Man kann sie ganz sicher nur durch Sozialprogramme herbeisubventionieren. Alles andere ist Einengung. Wenn es stimmt, dass die eigene Freiheit dort endet, wo die Freiheit des Gegenübers beginnt, dann sieht es übel aus: Denn dann sind es bei mittiger Platzierung des Bewohners einer Wohnbox gerade mal einen Meter bis zum Ende aller Freiheiten.