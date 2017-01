Wie wir das „Wir“ für unseren Seelenfrieden missbrauchen

Ich kann es echt nicht mehr hören! Dieses kleine Wort „Wir“. Es wird missbraucht, benutzt und zurechtgebogen.

Sprechen wir über die Fußball-Weltmeisterschaft, über ein erfolgreiches Tennis-Match oder über die Tatsache, dass ein Deutscher einmal Papst war, dann sind wir (ja, wir!) dabei. Bei der Willkommens-Kultur (die Älteren werden sich erinnern) war es auch so: Wir waren herzlich, mitfühlend, solidarisch, wir fühlten uns denen verbunden, die flüchten mussten. Aber da geht es dann auch schon los und funktioniert nicht mehr so gut. Denn dieses merkwürdige „Wir“ legen wir (ja, verdammt nochmal, wir!) uns zurecht, wie es gerade passt.

Denn wenn wir eben nicht gerade Papst geworden sind oder ein anderes freudiges Ereignis uns beglückt, dann distanzieren wir uns schneller, als ein Lämmlein mit dem Schwanz wackeln kann.

Wir sind die Guten. Auf diesen Zug springt jeder gern auf, denn zu den Guten zu gehören, ist ja nun fraglos eine feine Sache. Sind wir aber gar nicht immer, sogar ziemlich selten, wenn man die Sachlage genauer betrachtet. Sobald man das aber tut, wird aus dem „Wir“ in Bruchteilen von Sekunden ein „Ich“.

Wenn es unbequem wird, wenn man sich womöglich der eigenen Verantwortung – und sei sie noch so klein – stellen muss, dann ist das Wir dahin. Ich erlebe das regelmäßig bei Texten, in denen ich darüber schreibe, dass „wir“ als Exportweltmeister für die desaströse wirtschaftliche Situation in den südlichen europäischen Ländern verantwortlich sind. Wenn ich erwähne, dass „wir“ zu den größten Rüstungsexporteuren der Welt gehören. Wenn ich anmerke, dass „wir“ die Altersarmut im eigenen Land begünstigen. Ich kann gar nicht zählen, wie ich oft ich dann in den Kommentaren oder auch in Mails lese: „Also, ich bin nicht dafür verantwortlich.“ oder: „Ach komm, ich hab keine Waffen verkauft“ oder „Mit der Altersarmut hab ich jetzt nun echt nichts zu tun.“

Tja, also, doch, irgendwie schon. Denn wir haben diese Regierung gewählt, wie zuvor auch schon, und davor auch. Und wer jetzt auch immer sagen mag, dass das ja nun so auch nicht stimmt, weil er Merkel, Schröder oder Kohl nicht gewählt hat, der kann sich doch deswegen nicht aus der Verantwortung stehlen, mich selbst natürlich eingeschlossen. Immerhin hat auch niemand von „uns“ dafür gesorgt, dass man ein Deutscher Papst wurde oder unsere Nationalmannschaft gute Kicks hingelegt hat. Aber in diesem Erfolg sonnen wir uns doch gerne. Da wird nicht großartig differenziert, ob wir Fußball spielen können oder an einen (deutschen) Gott glauben.

Also, bitte schön, wehrt Euch doch nicht so vehement gegen das „Wir“. Betrachtet es als Chance, als Möglichkeit, als Teil des großen Ganzen dazu beizutragen, dass es uns mit dem „Wir“ besser geht. Weil wir dafür kämpfen, dass es besser wird. Weil wir uns dafür einsetzen, dass mehr Gerechtigkeit herrscht, dass weniger Kriege von Deutschland aus mitgeführt werden. Weil wir die Armut bekämpfen.

Sich dem „Wir“ zu stellen, wenn es unbequem wird, sich als Teil dieses „Wir“ zu fühlen, auch wenn wir es verurteilen und uns Besserung wünschen, das ist ein guter Schritt. Sich dagegen aus dem Verantwortungsstaub zu machen, wenn es ungemütlich wird und aus dem ungewollten „Wir“ ein moralisch sauberes „Ich“ zu machen, das ist nicht konstruktiv. Und macht aus niemandem einen besseren Menschen.

Bild: geralt