Gesunder Realismus oder Bedeutungslosigkeit

Ist das wirklich eine Kampagne der konservativen Medien gegen Sahra Wagenknecht? Sicher, ein bisschen stimmt es. Aber eigentlich sind es ja weniger die Konservativen, die sich an ihr stoßen: Es sind dieser Tage in viel stärkeren Maße Linke, die sie diskreditieren.

Nachvollziehbar. Jedenfalls wenn man in der romantischen Ecke der Linken hockt. Denn Wagenknecht rüttelt nun einiges durcheinander. Sie zerstört ein Lebensgefühl. Und in der eigentlichen Substanz ihrer Thesen spiegelt sich wider, dass die Linke (als Partei und politische Richtungsangabe gleichermaßen) fatale Fehler durch Unterlassung gemacht hat. Sie hat zum Beispiel das gute und richtige Ideal einer multikulturellen Gesellschaft insofern falsch verstanden, dass sie jede Kritik an kulturellen Diskrepanzen gleich als Angriff aus der rechten Ecke verstehen wollte. Viele kamen zweifelsohne auch von dort. Aber eben nicht alles. Manches waren einfach nur nüchterne Erkenntnisse aus der Alltagspraxis der Leute. In solchen Momenten präsentierte man dann Lösungen wie diese: Leute, geht aufeinander zu, seid nett zueinander, wir sind doch alles Menschen. Stimmt ja auch: Friedlich währt am längsten. In der Theorie. Aber solche Antworten auf die Fragen sind praxisfremd und haben viele Menschen vor den Kopf gestoßen, die unter Umständen guten, das heißt kulturübergreifenden Willens waren, aber mit dieser linken Selbstgefälligkeit nichts anzufangen vermochten und sich dann angeekelt abwandten.

Dass viele von denen dann im völlig falschen Lager landen, auch weil sie den Protest an die Wahlurne tragen wollen, war da fast folgerichtig. Man hat sich links einfach zu lange gescheut, maßgebliche Probleme zu thematisieren. Vor allem auch, um die eigenen Ideale nicht ins Wanken zu bringen. Ausgebreitete Arme, die man Geflüchteten entgegenstreckt, die sind nur als ein Symbol zu gebrauchen. Sie nutzen sich ab und als realpolitische Maßnahme taugen sie nichts. Im wirklichen Leben ist nicht alles Harmonie. Mit der Grenzöffnung kamen eben nicht nur nette Familien ins Land, sondern auch ziemlich unkontrollierbare Gestalten. Das hat Wagenknecht dem Merkel-Kurs in der Frage angekreidet und nun sind es ausgerechnet Linke, die indirekt jener Kanzlerin beispringen, die sie von jeher aus dem Amt haben wollten.

Man kann eben auch nicht dauernd Probleme im interkulturellen Miteinander kleinreden und so tun, als scheitere Integration vor allem immer an den Deutschen. Klar, das tut sie auch. In manchen Bereichen ist das Deutsche ja weiterhin eine exklusive Angelegenheit. Und das nicht zu selten. Allerdings ist Integration in beide Richtungen keine Einbahnstraße. Auch von Seiten der Eingewanderten gibt es häufig keine Bereitschaft dazu. Was in vielen Bereichen nicht weiter schlimm ist. In anderen allerdings zu Irritationen führt. Aber in der Linken durfte man das ja nie laut sagen, weil man sonst als jemand hingestellt wurde, der mit Sarrazin paktiert.

Wobei ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Wir sprachen doch eben noch von Flüchtlingen und dann sagte ich was zu Eingewanderten. Diese Masche war der konservative Clou der letzten anderthalb Jahre: Man führte einfach diese beiden Gruppen zusammen und meinte damit »die Ausländer«. Deshalb sprach man von Obergrenzen für Einwanderer und tat so, als müssten die auch für Asylsuchende gelten. Die Linken haben dieses diktierte Thema stets kampfesmutig aufgegriffen und diese Zusammenführung nicht weiter kritisiert, sondern die Logik der Konservativen mehr oder weniger übernommen und auf dieser Grundlage eine Gegenposition bezogen. Es ist Sahra Wagenknechts Verdienst, dass sie beides intellektuell voneinander getrennt hat. Sie hat begründet, dass Zuwanderungsobergrenzen legitim und notwendig seien, damit aber nicht Asylsuchende gemeint. Die Folge: Ein Aufschrei unter den Linken.

Daraufhin hat man begonnen, sie sukzessive mit Frauke Petry zu vergleichen. Hat sie zum rechten Einfallstor in der Linkspartei erklärt. Sachlich waren die Vorwürfe allerdings nicht. Sie waren Ausdruck einer verletzten Befindlichkeit. Ein linkes Bauchgefühl, das nicht im Kopf ankam, aber aus dem Bauch heraus mit dem Finger auf sie zeigte. Doch was bitte ist daran befremdlich, wenn man festhält: Ja, geordnete Zuwanderung sollte mit Obergrenzen erfolgen. Das ist ja auch ein Gebot der Organisation und Umsetzung. Und ist es wirklich so rassistisch, wenn man dabei auch um rudimentäre Grundlagen der deutschen Sprache bittet und die Perspektiven der ohne Not ins Land kommenden Menschen prüft? Wohlgemerkt: Der ohne Not ins Land kommen wollenden Menschen. Für die, die in ihrer Not kommen, gelten da andere Maßstäbe und Regeln.



Klar ist es unschön, wenn man vom verwirktem Gastrecht spricht. Aber man kann doch nicht, weil man sich unwohl fühlt bei solchen Sätzen, den berechtigten Inhalt des Gesagten wegschieben und mit Kalkül darauf spekulieren, dass mit der Kritik an der Wortwahl gleich die Gesamtheit des Gesagten vom Tisch ist. Natürlich kann man doch Leuten, die vor ein, zwei Jahren nach Deutschland kamen und hier straffällig wurden – und damit sind wirkliche Verbrechen gemeint und keine Kavaliersdelikte – nicht weiterhin mit Verständnis begegnen. Sie wieder ausweisen zu wollen, hat doch mit den wirklichen Flüchtlingen nichts zu tun.

Fischt Sahra Wagenknecht in rechten Gewässern, um sich bei der Wählerschaft anzubiedern? Das kommt natürlich zunächst immer darauf an, wie man rechte Gewässer definiert. Und innerhalb der Linken hat sich da über mehrere Jahrzehnte eine vollkommen isolierte Haltung aufgebaut, die in jeder Kritik an den Problemen mit der Zuwanderung (nicht mit den Flüchtlingen, das kam erst viel später) gleich die geistige Vorbereitung eines Vierten Reiches witterte. Aus dieser Sicht fischt Wagenknecht tatsächlich im Rechten. Objektiv betrachtet bedient sie nur genau den gesunden Realismus, den die Linken in der Vergangenheit aus Befindlichkeitsgründen vermissen ließen. Realitätsfremde haben oft einen schweren Stand. So eben auch das Linke, das sich bequem in einer Weltanschauung zurückzog, in der man selbst der Gute ohne Makel sein durfte und jeder, der die Entwicklungen anders sah, konnte als Teil des Schlechten abgetan werden. Auf diese Weise hat man die Deutungshoheit rechten Analysten und Hetzern überlassen. Diese Isolation, die man sich in Sphären der absoluten Verstiegenheit eingerichtet hat, hat einen hohen Preis: Die AfD.

Von wegen Rechtsruck durch Wagenknecht. Es ist notwendig, dass man die Probleme anerkennt und dann mit linken Ansätzen zu einer Lösung führt. Die Linken, die jetzt die Linke vor Wagenknecht retten wollen, das sind die Leute, die die Linke trotz bester Grundvoraussetzungen (Hartz IV, Ungerechtigkeit, Austerität etc.) kleinhielten und weiterhin zu einer Nischenexistenz verdammen. Wer wählt schon eine Partei, deren Anhänger (nicht unbedingt deren Mitglieder) Tag für Tag dokumentieren, dass sie den Bezug zur Lebensrealität aufgegeben haben. Nicht Sahra Wagenknecht muss aufwachen – diese Linken müssen es schleunigst tun.