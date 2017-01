Mal was Positives

Auch als Kritiker am ökonomischen Kurs der letzten Jahre sollte man hier und da auch mal was Gutes hervorheben – so es sich denn zeigt. Man darf ja kein Defäitist auf ganzer Linie sein. Nicht alles hat sich auf dem Arbeitsmarkt schlecht entwickelt in den letzten Jahren.

Zum Beispiel der Krankenstand. Nach vielen Jahren der AU-Zurückhaltung konnte er 2015 erneut ein kleines Plus verzeichnet. 15,2 lautet die durchschnittlich Anzahl von Krankheitstagen pro Arbeitnehmer. Im Jahr 2013 lag man noch bei 11,8 Tagen. Und damals sagte man, dass die Zahl so hoch lag wie seit 14 Jahren nicht mehr. Auch wenn es sich zunächst so anhört: Das ist mitnichten eine schlechte Meldung. Es ist eine gute Nachricht, auch wenn die Wirtschaftsteile diverser Zeitungen natürlich natürlich das Gegenteil dessen behaupten.

Gut ist die Meldung selbstverständlich nicht, weil Menschen krank sind. Das ist der traurige Teil des Ganzen. Aber dass sie sich krank nicht trotzdem zum Arbeitsplatz schleppen, das ist doch keine schlechte Entwicklung.

Und es ist gewissermaßen auch die Normalisierung eines Zustandes, der ganz und gar nicht normal war. Über Jahre stagnierte die durchschnittliche Anzahl der Krankentage. Sie tat es ja nicht, weil die Leute plötzlich von chronischer Gesundheit befallen waren. Krank waren und sind die Leute immer. Krankgeschrieben hingegen sind sie oder sind sie nicht. Und so dopte sich mancher mit Tabletten und ignorierte die Symptome, schleppte sich krank auf Arbeit und rettete sich mit etwas Glück noch ins Wochenende oder in der Urlaub hinüber. Das alles nur, um keinen Ärger am Arbeitsplatz zu haben, um seinen Job zu behalten und sich nicht aus der Riege zuverlässiger Mitarbeiter zu disqualifizieren.

Dieses Durchhalten war als Haltung in etwa so krank wie die Mitarbeiter, die eigentlich ins Bett gehört hätten. Trotzdem beklagten die medialen Wirtschaftsteile auch damals den hohen Krankenstand und wollten teilweise Anreize schaffen, was hieß: An der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall schrauben. Doch diese Entwicklung zur allgemeinen Volksgesundheit mittels unterdrückter Krankheiten war freilich nicht aufrechtzuerhalten. Ganz einfach, weil das keine gesunde Entwicklung war. Die Leute waren 2015 dann ja auch nicht wirklich kränker, sie waren nur häufiger krankgeschrieben. Endlich hat es da wohl Klick gemacht. Man kann sich auch nicht ewig anbiedern. Gesundheit geht zudem vor. Wenn Arbeitnehmer das einsehen, dann ist das keine schlechte Nachricht.

Menschlich betrachtet ohnehin nicht. Aber auch ökonomisch ist das eine gute Entwicklung. Mitarbeiter, die sich auskurieren, die kommen letztlich dem eigenen Betrieb wie der Solidargemeinschaft billiger. Das minimiert längere Ausfallzeiten aufgrund verschleppter Krankheiten und Folgekosten. Und das ist doch mal wirklich eine gute nachhaltige Nachricht auf Kosten-Nutzen-Basis. Und nicht etwa ein Grund zur Sorge.



Man kann die wirtschaftliche Entwicklung kritisieren, aber zum völligen Miesepeter sollte man nicht werden. Deswegen fängt das Jahr an dieser Stelle hier, bei den #neulandrebellen, mal mit was Erfreulichem an. Schlechte Nachrichten kommen noch genug im zwölften Jahr des »Weiter so«.