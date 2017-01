Ins Raster gefallen

Die Rasterfahndung ist »nur bei konkreter Gefahr für hochrangige Rechtsgüter zulässig«. So ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2006. So wenig Vorverdächtigung sei die Regierung ihren Bürgern nämlich schuldig. Gruppenspezifischer Generalverdacht darf nicht sein. Außer man ist braun oder schwarz.

Immer wieder wird davon berichtet, dass Kontrolleure in öffentlichen Verkehrsmitteln besonders gründlich sind, wenn ein etwaiger Fahrgast optisch dem schwarzen Kontinent oder Anrainerregionen zuzuordnen ist. Man kann dagegen wenig sagen, denn die Kontrolle ist des Kontrolletis Recht und rein juristisch ist er da natürlich auf der sicheren Seite. Auch dann, wenn er durch die Reihen marschiert, keinem Beachtung schenkt, aber beim Dunkelhäutigen in der drittletzten Sitzreihe ruckartig anhält, um nach dem Fahrschein zu fragen. Unschön. Aber eben nicht zu ändern. Dasselbe gilt für die Bundespolizei auf Bahnhöfen, die meist recht zurückhaltend durch die Hallen schlendert, aber bei afrikanisch aussehenden Männern rein vorsorglich nach dem Ausweis fragt. Racial Profiling nennt sich das. Man ruft sich etwas ins Gedächtnis, was man als Erfahrungswert verbrämt und die innere Stimme sagt einem dann: Schwarzfahren, das Wort kommt von der Hautfarbe. Und wenn einer gegen Regeln verstösst, dann ist es doch der schwarze Mann. Auch wenn er nur hellbraun ist und wie einer aus dem Maghreb aussieht.

Die Kölner Polizei hat das an Silvester auch so gehandhabt und letztlich dem miesen Silvester des Vorvorjahres noch ein weiteres grauenhaftes Silvester nachgeschoben. Denn so weit hat es die Hysterie jener Tage gebracht: Die Gesellschaft sieht ganz ungeniert dabei zu, wie die Polizei nach ethnischen Prämissen rastert und aussiebt und viele denken sich dabei schon gar nichts mehr. Nordafrikaner, wer mag die schon? Kann ja sein, dass deren manchmal an den Tag gelegtes Verhalten einen anwidert. Aber wer seine persönliche Ablehnung zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung macht, der darf sich nicht wundern, dass der Imperativ der Stunde eine kategorische Anti-Aufklärung ist.

Natürlich sind diese Maßnahmen keine »klassische« Rasterfahndung, die vom Bundesverfassungsgericht angemahnt wurde. Sie sind viel mehr so eine Art »Rasterfahndung des kleinen Beamten für den Straßengebrauch«, kein staatlich angeordneter Raubzug an Datensätzen, sondern es ist alles nur in seinem Kopf. Er rastert nicht am Monitor, sondern nach dem Auswahlprinzip des Augenblicks. Er siebt sich Leute aus, die er »Nafris« nennt und deren Kontrollwürdigkeit nur entsteht, weil sie aussehen, wie man sich gemeinhin einen »Nafri« eben so vorstellt. Es sind Rasterfaris mit Schlagstock und nicht solche, die man in Karlsruhe als Gefährder eingestuft hat, weil sie die Rechtsgüter des normalen Bürgers unterwandern.

Der Unterschied zwischen den Racial Profilern und den Rasterfahndern liegt also nur in den Mitteln, die sie zu ihrer Selektion benutzen, liegt zwischen Filtern, die man zur Eingrenzung anklickt oder dem kurzen Augenblick, da das beamtliche Vorurteil zu einem Verwaltungsakt ausufert. Was beiden aber eins zu eins gleich ist: Sie hintergehen das hohe Rechtsgut des Einzelnen, nicht in Sippenhaftung bzw. -vorverurteilung genommen zu werden.



Man muss vielleicht auch festhalten, dass die gesellschaftliche Akzeptanz solcher Maßnahmen wie jener zuletzt in Köln, auch die Installation einer grundsätzlichen Rasterfahndung und all ihren Kontrollinstrumenten in die Hände spielen wird. Der Überwachungsstaat beginnt eben doch auf den hysterisch aufgeladenen Straßen. Dort verankert man das abgestumpfte Denken, das in die Ergebenheit weist, sich einer Staatsgewalt unterzuordnen, die Menschen rastert und ihnen ihren Individualismus in einem Kollektivismus ersäuft, der aus Gründen vermeintlicher Sicherheit wie ein Pool voll potenziell krimineller Energie verwaltet wird. Silvester 2015 hat insofern nicht nur als Initialzündung in Sachen Richtungswechsel der merkelschen Flüchtlingspolitik gewirkt. Da braute sich auch die kollektive Abstumpfung zusammen, die man braucht, um sich willfährig in die gerasterten Hände der Generalüberwachung zu begeben. Wir sind dabei, ins Raster zu fallen.