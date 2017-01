Die Mär von der Flüchtlingsversteherin

Erika Steinbachs Austritt aus der Union war Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Dabei ist diese Politik doch schon lange wieder so, dass eine wie Frau Steinbach zufrieden sein müsste. Von der Mär, dem sei nicht so, zehrt der gesamte Rechtsruck im Lande.

Das hört man zwischen Union und AfD ständig, dass es so nicht weitergehen könne mit Deutschland und den Flüchtlingen. Dass die Bundeskanzlerin einen anderen Weg in dieser Frage einschlagen müsse. Die Vertreter der bayerischen Schwesterpartei vergessen in keinem Bierzelt darauf zu verweisen. Berlin müsse sich bewegen. So könne es auf keinen Fall bleiben. Die Petryjünger folgen dem gleichen Muster. Auch sie jammern laut vor sich hin, dass Merkels Flüchtlingspolitik so schnell als möglich geändert werden müsse. Steinbach hielt sich auch an diese Losung. Nun folgten von ihr also Taten und sie unterstrich mit ihrem Parteiaustritt, dass man handeln müsse, um Merkels Kurs zu korrigieren.

Doch all diese Leute verweilen auf dem Stand von 2015. Seither hat sich viel getan. Die Grenzen sind dicht. Ein Deal mit einem Megalomanen drängt Bürgerkriegsflüchtlinge zurück in den Bürgerkrieg. Die Asylbewerber, die schon im Lande sind, sehen sich zweifach verschärfter Asylgesetze unterworfen und müssen mit schnellerer Rückführung rechnen. Schließlich gibt es nun viele neue sichere Herkunftsländer, die verschnellerte Abschiebeverfahren vereinfachen. Der Familiennachzug wurde überdies erschwert. Ja, überhaupt wurde das vorherige Prinzip faktisch wieder in Kraft gesetzt, wonach die europäische Peripherie wegen des Erstkontaktes mit den Flüchtigen wieder die alleinige Verantwortung trägt. Deutschland als europäischer Binnenstaat hat sich erneut aus der Verantwortung gestohlen.

Vom Klima im Lande, das den hier Unterschlupf suchenden Menschen zeigt, dass Deutschland eben keine Willkommenskultur ist, gar nicht zu sprechen. Alltagsrassismus und Übergriffe auf Unterkünfte sprechen sich natürlich auch in den Regionen herum, aus denen die Menschen wegzuströmen bereit sind.

Kurz und gut: Eigentlich ist doch alles mehr oder weniger schon so, wie es sich die oben aufgezählten Kreise die ganze Zeit vorgestellt haben. Was wollen sie denn noch? Eine etwaige Steigerung in dieser Angelegenheit ginge womöglich nur noch auf Kosten von weiteren Menschenrechten. Für jeden Menschenrechtsbeauftragten wäre das ein Alptraum. Gut, dass Erika Steinbach diese Position nicht mehr ausfüllt.

Dieses Festhalten daran, dass die Bundeskanzlerin weiterhin eine Flüchtlingsversteherin ist – was sie nie war! -, gehört zum dreistesten Trick des kalkulierten Rechtsruckes im Lande. Diese Masche erlaubt es, Parteien und Köpfe des rechten Spektrums zu Stimmen der ausgewogenen Vernunft gegen eine irrlichternde Kanzlerin in Position zu bringen. Dabei hat die ihre Flüchtlingspolitik schon lange revidiert und einen enormen Rechtsruck in dieser Frage hingelegt. Und trotzdem tun die Steinbachs dieses Landes weiterhin so, als müsse sich was grundsätzlich ändern.

Wenn jedoch die Wahlberechtigten begreifen, dass die Regierung der AfD und anderen parteifernen Rechtsauslegern dieses Thema schon lange entrissen hat, dann braucht keiner mehr diese Rechtspartei – »eine rechtsstaatliche, demokratische Gruppierung und damit ebenso unser Konkurrent wie unser möglicher Partner« (Zitat Steinbach) – zu wählen. Dann kann man auch diese Regierung bestätigen und muss dem blauen Balken auf Wahldiagrammen ja keine 15 Prozent ermöglichen. Danke für eure Alternative, aber euch braucht man ja gar nicht mehr.



Das ist die Angst der AfD und ihrer Sympathisanten. Und daher brauchen sie diese Mär von der Flüchtlingsversteherin im Kanzleramt. Das ist der Stoff, aus dem ihr Aufschwung ist.