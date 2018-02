Juso Kevin Kühnert: Der überschätzte Held?

Ich will ja keine Spaßbremse sein, wirklich nicht. Obwohl das, wenn man über die SPD spricht, derzeit sowieso nicht anders geht. Mit Spaß ist da nicht viel. Aber ich frage mich doch, was genau den Juso-Chef Kevin Kühnert eigentlich genau als Erneuerer auszeichnet. Ok, er ist ein Kämpfer gegen die GroKo, und dafür hat er haufenweise Applaus und ebenso viel Kritik geerntet. Aber will er eine wirkliche Erneuerung?

Alleine diese Frage ist schon etwas pikant, denn „Erneuerung“ bedeutet, wenn man genau hinsieht, ja nichts anderes als Rückbesinnung. Nämlich zurück zu sozialdemokratischen Inhalten. Das wäre zum Beispiel die gnadenlose Rückabwicklung der Agenda 2010, die das Land … pardon, ich korrigiere: sehr viele Menschen in diesem Land an den Abgrund getrieben hat. Diese unsägliche Agenda 2010 ist wohl so ziemlich das perverseste, was der deutsche Neoliberalismus unter der Führung Gerhard Schröders den Menschen angetan hat. Um das zu kapieren, muss man kein Genie sein, es reicht, sich die unzähligen Biographien seit der Einführung der Agenda anzusehen.

In der Rede gegen die GroKo habe ich darüber von Kühnert nichts gehört. Und auch sonst sprach er eloquent über seine Gründe, die große Koalition abzulehnen, aber sozialdemokratisch war das nicht. Die CDU habe – Kühnert verwendete den Vergleich eines Kneipenbesuchs – bei der SPD einen „Deckel“, auf dem sie lange, viel zu lange habe anschreiben lassen. Das allerdings lässt den Schluss zu, dass nach Kühnerts Meinung die Politik der SPD der letzten Jahre im Grunde ok war, nur nicht recht honoriert und beachtet wurde.

Kühnert hatte auch kein großes Problem mit dem Sondierungspapier, sieht man von irgendwelchen nicht konkret benannten Spiegelstrichen ab. Er sprach von „Verhandlungserfolgen“ und davon, dass „unsere Leute gut verhandelt“ haben. Aber die Gemeinsamkeiten seien eben aufgebraucht, und wo es solche nicht gäbe, könne er auch keine aufschreiben.

Abgesehen davon, dass diese Passage eine gewisse Schizophrenie erkennen lässt – denn wo sollen denn dann die „Verhandlungserfolge“ sein? – bleibt Kühnert einmal mehr konkrete Aussagen schuldig.

Es gab sie dennoch, wenn auch schon vor ein paar Jahren, als die Berliner Jusos im Jahr 2012, als Kühnert deren Landesvorsitzender war, die Meinung vertraten:

Die Berliner Jusos sprechen sich im Gegensatz zur Mutterpartei SPD für einen Militärschlag gegen den Iran aus, um dessen nukleare Aufrüstung zu stoppen. Sollten keine anderen Mittel Erfolg haben, „um die atomare Bewaffnung des Iran zu verhindern, dann bedeutet Solidarität mit Israel gegebenenfalls die Unterstützung einer gezielten Militäraktion gegen das iranische Atomwaffenprogramm“, heißt es in einer Resolution, die am Montag die Landesdelegiertenkonferenz der SPD-Nachwuchsorganisation verabschiedete.

Einmal abgesehen davon, dass der Konflikt schon damals sehr komplex war (wann war er das nicht?), ist die Aussage der Jusos unter Kühnert alles andere als friedenspolitisch angehaucht. Aber sei‘s drum, was spielt es heute für eine Rolle, was Kühnert und die Jusos damals dachten und sagten?

Es spielt tatsächlich eine Rolle, insbesondere, wenn man die Haltung der Jusos zu einem Mann betrachtet, der sehr wohl sozialdemokratisch denkt und handelt und kämpft: Jeremy Corbyn.

Den wollten sie nicht einladen, zumindest nicht die „Jusos Nord-Niedersachsen“. Corbyn wurde antisemitische Hetze vorgeworfen, was ziemlich simpel ist und seine Haltung nicht einmal ansatzweise wiedergibt.

Auf heise.de war dazu zu lesen:

Vordergründig ging es ihnen um in der Tat kritikwürdige Positionen Corbyns zum Nahostkonflikt, die man als „regressiven Antizionismus“ bezeichnen kann. Doch den Laborvorsitzenden auf diese Position zu reduzieren und seine Initiativen gegen weitere wirtschaftsliberale Maßnahmen und gegen weitere Privatisierungen unerwähnt zu lassen, zeigt doch eher, dass den Nachwuchssozialdemokraten nicht an einem Linksruck in ihrer Partei gelegen ist.

Und genau das ist die Frage, die derzeit untergeht, weil alle auf den vermeintlichen „Revoluzzer“ Kühnert schauen: Sind die Jusos links?

Die SPD ist es ja schon lange nicht mehr, das ist keine neue Erkenntnis. Aber die Jusos, was ist mit denen? Und was ist mit Kevin Kühnert? Sind sie, ist er links? Geht es ihnen um sozialdemokratische Inhalte?

Abgesehen von Kühnerts Kampagne gegen die GroKo, die völlig in Ordnung ist, bleibt die Frage offen: Was will Kühnert erreichen?

Sozialdemokratie?

Ich weiß es nicht, bin aber dankbar, wenn ich meine Rolle als Spaßbremse ablegen könnte.

Kann mir jemand dabei helfen?