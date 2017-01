Expertisenterror

Über ein Jahrzehnt erzählte man uns, wie Terroristen agieren und ticken. Jetzt servieren sie uns Leute als Terroristen, die so viel anders auftreten, sodass es nur zwei Möglichkeiten gibt: Entweder sind das keine Terroristen oder aber die Terrorexperten im Lande hatten nie einen blassen Schimmer.

Sie seien bereit in den Tod zu gehen, sagte man uns. Deshalb seien sie ja so extrem gefährlich. Wer den Tod nicht fürchte, den könne man kaum Herr werden. Nur mit grenzwertigen Methoden der Überwachung vielleicht. Durch massive Eingriffe in die Privatsphäre aller. Denn diese Terroristen, die würden sich apogryphe e-Mails schicken und explosive SMS gleich hinterher. Texte voller Know-How, denn Terroristen, so sagte man uns außerdem, seien eine Bande technisch versierter Nerds, die sich allerlei Wissen zu Kriegsgerät angelesen hätten und nebenbei auch noch Flugzeuge fliegen könnten und andere komplexe Kenntnisse mit sich bringen, um ihre Umwelt adäquat terrorisieren zu können.

Kurzum: Man hat uns vor Supermänner gewarnt. Solchen Supermännern, denen man nur mit Supermaßnahmen kommen konnte, um ihnen das Handwerk zu legen. Und nun das, was sich 2016 zugetragen hat als Terror: Nichts von den jahrelang beharrlich wiederholten Warnungen scheint gestimmt zu haben. Nicht mal der Vollbart, der Qamis oder die Takke, Accessoires also, von denen man uns erklärte, sie würden einen Terroristen optisch erst zu einem solchen machen.

Hochkarätige Waffen nach A-, B- oder C-Klassifikationen gebrauchten sie nicht. Einer von denen lief sogar mit einer Axt durch den Zug. Angeblich ein ziemlich ramponiertes Ding im Zustand reger Oxidation. Ein anderer steuerte einen Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt. Und nicht etwa einen Panzer. Keine Frage, eine schlimme Sache für die Betroffenen. Im Grunde muss man aber durchatmen, denn über ein Jahrzehnt malten sie uns aus, es würden bald Atomkraftwerke von entführten Flugzeugen im Kamikaze-Stil zur Explosion gebracht. Nun sind es aber nur Weihnachtsmärkte. Dieses »Nur« ist bitteschön in Anführungszeichen zu setzen. Oder man legt einfach nicht alles gleich auf die Goldwaage. Danke.

Hochgeheime e-Mails gibt es wahrscheinlich schon. Andererseits plaudern designierte Terroristen ganz frank und frei mit etwaigen Mitarbeitern des Geheimdienstes über ihre Vorhaben. Wie der Weihnachtsmarkttäter. So verschlossene Gestalten sind sie also gar nicht. Die machen aus ihrem Herzen eben doch nur sehr bedingt eine Mördergrube.

Und dann ist da vor allem noch die Todessehnsucht oder sagen wir lieber, die Bereitschaft, sich zu opfern. Bei all den Terroristen, die man uns im letzten Jahr unterbreitet hat, war kaum einer dabei, der bereit fürs Drüben war. Vielmehr waren sie um den Erhalt ihres Lebens besorgt, sie flüchteten vom Tatort, versteckten sich, hofften auf eine sichere Zuflucht. Uns hat man erzählt, dass denen alles gleichgültig sei, sie bomben sich im Getümmel in die Luft, als hätte ihre eigene Existenz keinerlei Bedeutung für sie. Und nun laufen sie weg und wollen eben doch leben. Menschlich nachvollziehbar, aber die Expertisen hatten uns ein anderes Verhalten vorgestellt. Ein weniger kalkulierbares nämlich. Die Terroristen, die jetzt im Land aktiv sind, die ziehen ihr Überleben aber sehr wohl ins Kalkül.

Was übrigens auch den Erklärungsansatz mit den liegengelassenen Ausweisdokumenten entkräftet. Manche Experten meinten ja nun, Terroristen würden eine Visitenkarte zurücklassen, damit deren Familie eine Märtyrerhinterbliebenenrente von diversen Terrorfürsten erhielten. Nun sind das aber weder Märtyrer, sie türmen ja und sind unwillig selbst ihr Leben für die Sache zu geben. Noch spricht das für die Organisation. Denn man hat uns so lange Zeit erläutert, dass es ausgeklügelte Terrornetzwerke gibt, Planungsstäbe und Camps und alles sei ziemlich gut organisiert. Nun sollen aber Terroristen etwas zurücklassen am Anschlagsort, damit die Netzwerker erfahren, wer da was geleistet hat. Da ist wohl doch nicht alles so ausgezeichnet organisiert, wie uns Terrorexperten das nahebringen wollten.

Der IS war so ein Fall, man erklärte uns, er habe ganze Außendienstarmeen aufgestellt. Tausende Schläfer gäbe es. Aber die seien allesamt ziemlich aufgeweckte Kerle. Bereit für alles. Mittlerweile sagt selbst Elmar Theveßen, seines Zeichens unverdächtig freidenkerische Ansätze in Kameras zu expertisieren, dass der IS gerne mal Terror- und Amoktaten für sich in Anspruch nimmt. Das habe ich übrigens schon vor Monaten behauptet. Hat nur keinen interessiert. Ich erzähle solche Sachen ja auch nicht von der Atlantikbrücke aus, wie der genannte Herr. War wohl nichts mit den Armeen aus der Hölle, oder wie? Hat ein Terrorregime mit solchen Legionen es denn wirklich nötig, kleine Axtamokläufer für die eigene Sache zweckzuentfremden?

Es gibt meines Erachtens ja wirklich nur zwei Erklärungsansätze: Entweder sind die Experten, die sich über Jahre ein Pöstchen in Redaktionen und Fernsehstudios gesichert haben mit ihren Analysen und ihrer wichtigtuerischen Mimik … also entweder sind diese Experten genau das nicht, sondern einfach nur Leute, die sich was ausgemalt haben auf Grundlage punktueller Fakten. Oder aber, all diese Terroristen, die sie über Deutschland kamen, sind vielleicht gar keine Terroristen im eigentlichen Sinne. Vielleicht sind sie ja nur, wie im Falle des jungen Mannes mit der Axt, schrecklich traumatisierte Menschen, die über Jahre Blut und Gewalt wie andere Cola konsumierten haben und nun in einer Spirale aus genau diesen Zutaten feststecken und ohne psychologische Betreuung, die bei Sprachbarrieren gar nicht so einfach zu leisten ist, als Therapie mit der Axt durch Regionalzüge laufen.



Man weiß halt so wenig. Kein Wunder, wir haben ja auch fast keine Experten. Man wüsste mehr, hätten wir solche.