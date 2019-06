Unser Elternteil 2 aller Probleme

Bei politisch korrekten Sprachregelungen mag wohl eine gute Absicht die Mutter des Gedankens seins. Entschuldigung … Elternteil 2 des Gedankens. Oder doch Elter 1? Wenn das Lebensfremde unser aller Leben lähmt …



Die Sozialdemokratie ist gerade dabei, sich endgültig abzuschaffen. Nur eine unbeugsame Sozialgallierin hört nicht auf, dem Unausweichlichen Widerstand zu leisten: Nämlich die Familienministerin Franziska Giffey. Sie rettet die SPD. Und setzt Schwerpunkte. Wichtige Themen, die unser aller Leben verändern werden. Es geht um Mutter und Vater. Besser gesagt darum, dass es Mutter und Vater nicht mehr geben soll. Jedenfalls nicht im Verwaltungsakt und in der Amtsstubensprache.

Bürgernähe ist die Mutter der Porzellankiste

Das soll nicht geschehen, weil der Amtsschimmel mal wieder unverständlich wiehert. So war das früher mal, da unterstellte man deutschen Behörden ja oft und gerne, dass sie lebensfremd seien. Millionen von Verordnungen, Regelwerken und Vereinbarungen legen beredt Zeugnis davon ab. Wobei das darin Getippte oft gar nicht besonders beredt, sondern mehr so Kauderwelsch war und ist. Jetzt aber die Kehrtwende: Deutsche Behörden, Schulen, Einrichtungen sollen lebensnah sein, weswegen sie Mutter und Vater nicht mehr in Anschreiben und im persönlichen Umgang mit Betroffenen verwenden sollen.

Elternteil 1 und Elternteil 2 sollen sie heißen. Wenn es nach dem Ministerium geht, sollte man es von nun ab geschlechtsneutral halten. So weit will es eine Empfehlung des ministeriellen »Regenbogenportal«.

Richtig verstanden, das ist nicht weltabgewandt und bürokratisch gemeint, sondern ganz und gar lebensnah. Denn man müsse die Realitäten sehen, Mutter und Vater gibt es oft gar nicht mehr. Manchmal sind es nur Mütter, hin und wieder nur Väter. Manche haben keine Mutter, aber einen Vater. Bei anderen läuft es umgedreht. Außerdem fühlt sich mancher Vater wie eine Mutter und einige Mütter möchten lieber die nach traditionellem Rollenbild väterlichen Werte ins Familienleben tragen.

Soziolekt gegen alle Eventualitäten

Dass man da die alten Begriffe aufgibt und eine Empfehlung den Werktätigen, die mit Elternteilen zu tun haben, an die Hand gibt: Das ist gelebte Bürgernähe, die man ins öffentliche Leben transformiert. Und gerade an der Bürgernähe mangelt es der SPD ja seit Jahren. Sagen jedenfalls ihre Kritiker und all jene, die sie nicht mehr wählen.

Amtsdeutsch war ja nie eloquent. Schlicht deshalb, weil sich dieser Soziolekt gegen alle Eventualitäten und Kniffe absichern muss. Wenn man jetzt noch dazu übergeht, das Amtsdeutsche in eine moralisch einwandfreie Form zu transkribieren, sie gegen Triggerreize absichern und auf private Befindlichkeiten zu avisieren, dann reitet es sich in eine letztmögliche Umverständlichkeit hinein. Zumal dann, wenn die Grundlage der angeblichen Lebensnähe nur eine intellektuelle ist, die das Alltagsleben von Familien in Deutschland kaum tangiert.

Das Familienleben mag viele Probleme mit sich bringen. Organisatorische wie finanzielle. Das fängt beim Kindergartenplatz an und hört bei den teuren Mieten auf. Jene Familien, deren größtes Problem ist, wie sie von der Kindergartentante oder der Lehrerin angesprochen werden sollten, mag es freilich geben – aber exemplarisch sind diese Leute nicht. Nein, solche Menschen pflegen eher Luxus- und First-World-Problemchen.

Kuschellinguistik: Erster Erster und zweiter Erster

Für diese Menschen entwirft man eine Kuschellinguistik, wie wir sie aus dem Walldorf-Kindergarten kennen, aus einer überfürsorglichen Pädagogik, die die Kinder auf das Leben in der Gesellschaft nicht so richtig realistisch vorbereitet. In der Theorie ist das ja eine nette Geste, wenn in einem Spiel zwischen zwei Kindern oder später Jugendlichen vom ersten und vom zweiten Sieger gesprochen wird. Aber einen zweiten Ersten gibt es nun mal nicht. Im realen Leben gibt es Sieger und Verlierer. Das zu kapieren gehört zur Realität. Keiner gewinnt, keiner verliert immer. Jeder von uns muss aber mit Niederlagen umgehen. Wenn jemand zweiter Gewinner ist, hat er nun mal gegen den ersten Gewinner verloren.

Bei Mutti und Vati ist das nicht so viel anders. Nein, da geht es nicht ums Siegen oder Verlieren. Aber darum, dass es nun mal traditionell gegebene Begriffe für die zwei Größen im Leben eines Kindes gibt. Dummerweise bleibt natürlich die Frage offen, wie die Freunde einer zukünftigen moralisch einwandfreien Sprache das Dilemma lösen möchten, wer denn nun Elter 1 und wer Elter 2 sein darf. War zuerst die Empfängnis der Mutter oder der väterliche Samen? Das kann zum nächsten Streit führen und die Lösung ist klar: Elternteil 1 und Elternteil 1 mit Stern müssen da schon sein.



Schon alleine um zu wissen, was sich da als häusliche Gewalt abspielt, wenn der Spross die Polizei anruft, weil sich 1 und 2 kloppen. Es ist zu befürchten, dass dieser seltsame identitätspolitische Gendereifer unser Elternteil 2 aller Probleme ist. Oder unsere 1. Gibt es eigentlich ein drittes Elterngeschlecht? Vielleicht gibt es ja auch so viele Eltern wie es Menschen gibt. Wichtiges Thema …