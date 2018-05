Bonsai-Podcast: Anne Will und Peter der Große … Exportweltmeister

Eigentlich ist ja inzwischen sogar bis zu den letzten verwirrten Neoliberalen durchgedrungen, dass der Titel „Exportweltmeister“ kein Grund für überschwängliche Freude bedeutet. Er ist teuer (teuer für das Ausland) erkauft und bringt das wirtschaftliche Gleichgewicht ins Wanken. Doch bis zu Peter Altmaier ist diese Erkenntnis noch nicht vorgedrungen, wie er einmal mehr bei Anne Will deutlich gemacht hat.

Im neuen Format mit dem vorläufigen Namen „mehrwutstropfen – der bonsai-podcast“ höre ich mal rein in das, was Altmaier zum Besten gibt. Und passend zum heutigen Tag der Arbeit kommen da natürlich auch die Arbeiter bei BMW und Mercedes nicht zu kurz. Um die bemüht sich Altmaier nämlich in besonderer Weise. Oder besser: in besonders peinlicher Weise.

Da das übrigens bereits der zweite Podcast dieser Art ist (im ersten habe ich mich mit Volker Kauder befasst), wird es Zeit für einen Namen. „Bonsai-Podcast“ ist dann doch eher eine Übergangslösung. Wer also Ideen hat, welchen Namen das Kind bekommen könnte, der möge kommentieren oder eine Mail schreiben. Ich freue mich über kreative Ideen!

Und hier geht’s zum Podcast: