Zum Wohle des Volkes oder: Lest mehr Gedichte!

Zum Wohle des Volkes

Zum Wohle des Volkes werden Männer gewählt

und Frauen natürlich, denn die könn‘s ja auch

Monatelang werd‘n uns Sachen erzählt

die der Mensch will und die der Mensch braucht.

Die Sachen, die klingen ach so bekannt

man grübelt und denkt: woher kenn‘ ich das bloß?

Und kommt dann zum Schluss, man hat sich verrannt

was ahne denn ich, was weiß ich schon groß?

Zum Wohle des Volkes werden Dinge benannt

die dem Wohle des Volkes am Herzen liegen

doch waren die Dinge schon vor Jahren bekannt

und wir bekamen sie nicht und werd‘n sie nicht kriegen.

Die Dinge kling‘n gut, sie klingen vertraut

und wir hoffen, jetzt endlich mal läuft‘s

denn wir haben die Richtigen damit betraut

und es ist doch was wert, unser Kreuz!

Zum Wohle des Volkes werden Kriege geführt

für das Gute, das ist ja wohl klar

die Soldaten steh‘n stramm und wir sind gerührt

obwohl wir doch gegen Krieg war‘n.

Da sind Menschen, die leiden vor Kälte statt Wärme

die Häuser und Höfe verlieren

die niemals vergessen den Blick auf Gedärme

und auf dunkle und blutige Schlieren.

Zum Wohles des Volkes und nicht zu vergessen

zum Wohle des Shoppens und Schauens

sind wir völlig gestört und komplett versessen

auf die Smartphones und das Fernsehen des Grauens.

Zum Wohle des Volkes, da wird nichts mehr draus

wohin man den Blick auch wendet

schau‘n wir doch einfach aus dem Fenster hinaus

wir wissen, wo all das noch endet.

Zum Wohle des Volkes?

Zum Wohle der Völker?