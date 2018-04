Was Merkel braucht, ist der Feind von außen

Putin braucht einen Feind – um seine Innenpolitik zu kaschieren. Das hat jedenfalls die Kriegsministerin analysiert. Sie muss es wissen, sie gehört einer Bundesregierung an, die seit Jahren nach außen schielt, um die Situation im Inneren aufzuhübschen.

Neulich von der Leyen an einem Tisch mit dem stellvertretenden Chefredakteur von Bild Nikolaus Blome: »Was tut Wladimir Putin weh? Er hat sein Land mit einer relativ starken Militärmacht aufgebaut. Wir, die NATO, sind allerdings das stärkste Militärbündnis der Welt. Das heißt, wir haben die Freiheit, mit den Mitteln zu antworten, die angemessener sind. Wo ist Russland schwach? Russland ist schwach in seiner Wirtschaft. Wladimir Putin hat es versäumt, dieses Land zu modernisieren, vor Jahren, als der Erdölpreis noch hoch war. Im Gegenteil, er hat es isoliert und abgeschottet. Es ist ein Land, wo eine schlechte Gesundheitsversorgung da ist. Tief im demographischen Wandel. Die Menschen haben weniger Geld in der Tasche, weil die Löhne stagnieren, die Preise steigen. Das heißt, was er braucht, im Prinzip, ist der Feind von außen.«

Gut, schenken wir uns mal, dass Russlands starke Militärmacht ein Fliegenschiss in einem Vergleichsdiagramm darstellt. Das weiß man mittlerweile allerorten. Nur noch Verblendete führen das als Argument an. Schenken wir uns ferner auch das Säbelgerassel und eine Antwort auf die Frage, was Angemessenheit der stärksten Macht auf Erden bedeuten könnte. Aber was sie sonst aufführt, die Gründe, weshalb Putin angeblich einen Feind benötigt, das ist schon viel interessanter. Da spricht jemand, der Ahnung von der Sache zu haben scheint.

Die Gesundheitsversorgung ist schlecht, die Löhne stagnieren: Kennen wir das nicht auch? Die Menschen haben weniger in der Tasche: Trifft das nicht auch für die Bundesrepublik zu? Und als es Russland gut ging, als die Preise für das Erdöl hoch lagen, da hat man die Modernisierung verpasst? Aber das kommt uns doch bekannt vor: Deutsche Global Player sahnen ab, Profite werden eingefahren, aber Investitionen und Innovationen kommen nicht vor. 34.700 Stellen im öffentlichen Dienst des Bundes sind unbesetzt, die Infrastruktur veraltet, Internetzugang überall ist noch keine Selbstverständlichkeit. Die Polizei kommt mit antiquierten Material zum Einsatz, Ordnungsämter kommen ihrer Aufgabe nicht mehr nach und in Krankenhäusern wird am Limit malocht. Kann es vielleicht sein, dass man auch in dieser erfolgreichen Bundesrepublik die eine oder andere Modernisierung versäumt hat?

Die Verteidigungsministerin gehört einer Regierung an, die aufgeschoben hat, was sie auch Putin vorwirft. Das ist der Witz an der Sache. Wenn jetzt Wladimir Putin an einem Tisch mit einem Windbeutel seichter Presserzeugnisse stehen würde, könnte er im Grunde dieselbe Litanei abspulen, wie die siebenfache Mutter und Kriegerin neulich herunterleierte. Und er könnte zum gleichen Urteil gelangen: Die brauchen mich als Feind, weil ihr Geschäftsmodell strauchelt – und weil es im Inneren rumort wie nie zuvor.

Von der Leyen ist seit Jahren Mitglied von verschiedenen (und doch gleichen) Regierungen, die im Grunde ein ganz ähnliches Prinzip anwandten. Nach innen verschlief man Entwicklungen, glänzte man durch Arbeitsverweigerung oder hatte wenig Leidenschaft zur Gestaltung im Sinne der Bürger – aber nach außen suchte man, wenn schon nicht das klassische Feindbild, so doch den Gegenentwurf, an dem sich der durch den inneren Austeritätskurs gebeutelte Bürger messen konnte. Der Grieche zum Beispiel: Was die Bundesregierungen unter Merkel benötigten, das war stets der Vergleich mit dem Teil der europäischen Nachbarn, dem es schlechter ging. Nur so ließ sich die eigene Wirtschaftspolitik als ein Erfolgsweg darstellen. Ohne das Feindbild des faulen Griechen, war das Spardiktat auf der Ebene des Sozialstaates oder der Gesundheitsversorgung gar nicht denkbar. Diese Tour kanalisierte die Wut.



Wie man seine schlechte Innenpolitik durch außenpolitische Vergleichswerte und Feindbildpflege kaschiert: Da muss nun wirklich kein Mitglied aus dem Kabinett Angela Merkels die Unschuld vom Lande mimen. Das hat wohl niemand in den letzten Jahrzehnten so kultiviert, wie all diese deutschen Regierungen unter derselben Regierungschefin.