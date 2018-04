Vom Job- zum blauen Wunder: Die große Sozialgeschichtsklitterung

Bin Ladin hat mit dem Anschlag auf das WTC nicht nur Terror verübt, sondern auch »den Grundstein« für ein architektonisches Neubaukonzept gelegt? Ohne Holocaust kein Israel? Das kann man so nicht formulieren? Echt jetzt? Bei Hartz IV zäumt man das Pferd doch auch dauernd von hinten auf.

Entwarnung an die aufgebrachten Leitartikler da draußen im Lande: Die SPD will doch gar nicht Hartz IV abschaffen. Sie möchte wahrscheinlich noch nicht mal wirklich etwas ändern. Aber jetzt ist bald Parteitag. Und es gehört zur Folklore der Sozis, dass sie immer kurz vor ihrer Gruppentherapie ein bisschen so tun, als tickten sie noch ganz normal sozialdemokratisch. Für das aktuelle Treffen hat man nun Hartz IV thematisch auserkoren. Es soll ein Grundeinkommen werden, was gar kein Grundeinkommen ist. Das ist noch nicht mal der Vorwurf. Das ist ja an sich sogar gut so, denn ein Grundeinkommen ist gar kein linkes Konzept. Es ist ein Sparmodell, so eine Art Scheinliberalität, die man hinter outgesourcten Hoheitsaufgaben auffunkeln lässt. Nein, was der SPD vorschwebt: Sie möchte einen sozialen Sektor schaffen. Vielleicht sogar mit Normalarbeitsverhältnissen. Wie sie das mit der Union deichseln will – bitte die große alte Sozialdemokratie nicht mit Tatsachen irritieren, es reicht ja, wenn sie eine Vision hat. Die geht auch wieder vorbei.

Aber schon dieses zögerliche »Wir-machen-jetzt-auf-Linksruck-inmitten-einer-rechtsverrückten-Koalition« hat die Meinungsmacher und diejenigen, die sich dafür halten, dazu gebracht, den Untergang des Abendlandes anzumahnen. Hartz IV, Mensch, das sei doch die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik! Ja, der SPD selbst! Ohne diese Reform, ohne die Agenda 2010 ganz generell und in Gesamtheit, wäre doch dieser starke Aufschwung Deutschlands inmitten eines Kontinents, der sich im Abschwung befindet, gar nicht vorstellbar gewesen. Hartz IV hat schließlich ein Jobwunder erzeugt. Wenn wir das aufgeben, dann werden wir gesellschaftlich betrachtet noch unser blaues Wunder erleben. So schreiben sie.

Jobwunder? Ernsthaft? Welches genau ist gemeint? Das starke Anwachsen der Befristungen und Teilzeitmodelle? Oder etwa die Normalarbeitsverhältnisse, die durch gezielte Lohnstagnation zum Anstieg der Arbeitslosigkeit in der EU geführt haben? Oder der ganze deutsche Stolz, der Niedriglohnsektor, der durch Hartz IV subventioniert wird? Da müsste man ja schon mal konkreter werden. Besonders die letzte Variante hat ja forciert, dass man an ein Jobwunder glaubte. Hartz IV und 450-Euro-Stellen gehen ja eine traurige Symbiose ein. Arm trotz und durch Arbeit als ein Wunder zu deklarieren: Da kann man sich selbst nur wundern.

Und von der Preisgabe dieses deutschen Modells moderner Arbeitsplätze (sozialisierte Hiwi-Stellen zur Renditeprivatisierung bei synchroner Abschaltung von sozialer Sicherheit) raten die Meinungsmacher jetzt ernstlich ab? Minijobs sind doch nicht die Frucht aus Hartz IV, sondern dessen bittere Konsequenz. Arbeitskosten drücken, menschlichen Arbeitseinsatz entwerten, um danach prekäre Arbeitsplätze zu umjubeln: Selten hat man einen Gaul von einer so falschen Seite aufgezäumt. Wer so argumentiert, müsste Bin Ladin für einen architektonischen Vordenker halten oder Hitler für einen Visionär in puncto jüdischer Staatsgründung.

Solche Gedanken verbieten sich freilich. Man kann doch die letztlich anständigen Konsequenzen aus einem gänzlich unanständigem Verhalten und Streben nicht als das vorher gut durchdachte Erzeugnis etwaiger Missetaten verkaufen. Das ist unlauter, chronologischer Fake und letztlich auch unmoralischer Relativismus. Wer die Geschichte so interpretiert, der wirft die Nebelmaschine an. Zumal wenn man die Prämisse vom Jobwunder mit Bad Jobs durchspielt, bei denen das eigentliche Wunder nur ist, dass sie nicht schon längst zu Aufständen und Revolten lotsten.

Wir haben es mit gezielter Klitterung der jüngeren Sozialgeschichte zu tun. Mit einer perfide Verdrehung der Tatsachen, einer Wenn-Dann-Anordnung, die es so nicht gegeben hat, die aber so als Wahrheit unter die Leute gebracht wird. Hartz IV hat kein Wunder bewirkt, sondern dafür gesorgt, dass Millionen Menschen auf ein solches hoffen. Vielleicht finden sie doch noch einen Ausweg aus einer Armenverwaltung, die ein durch und durch negatives Menschenbild kultiviert hat und die gleichzeitig Menschen im unteren Einkommenssegment zu Gesinde transformiert hat. Wenn überhaupt vom Jobwunder geredet werden kann, dann nur auf der Basis von Prekarisierung. Dass wir gesellschaftlich besser stehen würden, wäre Hartz IV kein derart striktes Programm, würde man menschlichen Arbeitseinsatz würdigen, indem man ihn nicht in prekären Arbeitsverhältnissen verschleudert, ist nicht einfach nur ein Gerücht, sondern lässt sich ökonomisch nachvollziehbar deklinieren.



Auf alle Fälle wäre dieses Europa ein anderes, geschlosseneres und hie und da menschlicheres. Der Austeritätsdruck fiele weg. Und die Binnennachfrage in Deutschland würde den mittelständischen Unternehmen helfen. Nur weil Hartz IV jetzt vielleicht ein bisschen anders gestaltet würde, bricht nicht das Chaos aus. Wer das herbeischreibt, der verdreht – wie schon gesagt – die jüngste Geschichte des Sozialstaates. Aber nochmal, keine Sorge, liebe Leitartikler, es passiert gar nichts. Die SPD will nur spielen. Nach dem Parteitag ist alles vergessen. Dann wir durchregiert und Hubertus Heil wird dem Handwerk endlich flexiblere Arbeitszeitmodelle möglich machen, ganz so, wie es die wahrscheinliche SPD-Chefin Nahles, als sie noch Arbeitsministerin war, schon in Aussicht stellte. Und wer von den Handwerkern dann nicht bereit ist, in den Spitzen auch mal 48 Stunden in der Woche zu kloppen, der kann ja das solidarische Grundeinkommen beziehen, das dann freilich immer noch Hartz IV heißt. Einen 450-Euro-Job findet er sicherlich auch. Das Jobwunder macht nun mal alle glücklich.