Oh my God!

Klar, der Islamismus ist eine Gefahr. Wie könnte man das leugnen? Aber es gibt auch andere Gottesstaaten. Viel gefährlichere als die, die im Nahen und Mittleren Osten fuhrwerken. Nehmen wir mal die Vereinigten Staaten: Das Saudi-Arabien des Westens.

Serien, ich mag Serien – wenn sie gut gemacht sind. Speziell US-amerikanische Ableger haben da in den letzten Jahren eine gewisse Meisterschaft entwickelt. Man kann ja sagen was man will: Aber unterhalten, das können die Amis nach wie vor ausgezeichnet. Was mich aber in letzter Zeit stört, mehr als früher: Fast in jedem Format aus the US kommt mal mehr, mal weniger ein Jesus-Freak vor, irgendein Gottesbezug, religiöser Mystizismus oder die völlig übliche christliche Frömmelei. Selbst Protagonisten, die während der ganzen Laufzeit einer Serie oder eines Spielfilms als Vertreter einer normalen und aufgeklärten Profanität unterwegs waren, gelangen irgendwann in eine Situation, in der es mindestens um Gott geht. Nicht, dass sie dann schlagartig beten oder sich bekreuzigen, aber sie nehmen dann irgendeinen Fanatiker zu ernst, suchen das profunde Gespräch mit ihm und finden seine Spiritualität beneidenswert – nie aber befremdlich.

Ich habe das Gefühl, dass das der Unterschied zwischen europäischen und amerikanischen Hauptfiguren ist. Ersterer gibt einen Scheiß drauf und wendet sich ab, während der Kollege übern Teich zwar nicht gleich besinnlich wird, aber wohl ein bisschen schwelgerisch, weil ihm das spirituelle Nähzeug fehlt und weil er für sich eingesehen hat, dass der Rückgriff auf Religiosität kein Anachronismus ist, sondern im Grunde das Ideal, von der er sich selbst entrückt sieht. Unter dieser Ferne zur Spiritualität leidet in US-Serien heutzutage jeder noch so weltliche Akteur wie unter einer Amputation – mancher sucht dann seinen Ersatz in anderen spirituellen Angeboten. Hierbei klammert er sich jedoch nicht unbedingt an die christlichen Gemeinden fest, die in die Lebenswirklichkeit ganz normaler Menschen drängen. Da auch das Übersinnliche ein Markt ist, wählt er ein Angebot aus. Pay-per-Pray halt.

So konkret kann ich jetzt gar nicht benennen, wo eine Hauptfigur, die zunächst als profane Gestalt vorgestellt wurde, plötzlich zu einem um Spiritualität ringenden Flagellanten wurde. Es ist mehr so ein Gefühl. Vielleicht bei der Serie Fargo so ein bisschen – oder in The Sinner. Just wenn aus dem Thriller ein Horrortrip wird, bei dem das Böse versucht, dem Guten beizukommen, ein Kampf zwischen Unterwelt und Gott entbrennt, verspüre ich meist eine bittere Enttäuschung, denn der New Horror der amerikanischen Schule geht scheinbar nur mehr spirituell, als Krieg zwischen den Entitäten Gott und Teufel – wahlweise auch mit anderen Bezeichnungen ausgestattet. So ganz ohne Gott, scheint es nicht mehr zu klappen. Oder wenn die mollige Polizistin, bis eben noch tough, beim Abendbrot über »Gott wird es schon richten« schwadroniert, wo sie vorher noch ganz weltlich agierte, dann irritiert mich das wirklich zutiefst aus meiner europäischen Warte. Der Tatort ist um Längen beschissener produziert als manche Serie aus Übersee, die Stories teilweise so langweilig wie Rohkost und Wendungen programmierbar, aber so spirituell und transzendent äußert sich kein Tatort-Kommissar, der noch bei ein bisschen Restverstand geblieben ist. Was das an sich meist biedere Format eigentlich schon wieder ein bisschen sympathischer macht.

Irgendwie drängt sich in fast jedes US-amerikanische Format ein Gespräch über den Absoluten auf. Das hat sich massiv verändert. Bei Roseanne ging es im Laufe von neun Jahren um viele Themen. Spiritualität und Diskussionen um Gott, gab es aber eher keine. MacGyver als Betbruder? War Jerry Seinfeld je auf der Suche nach Lebenssinn, indem er die bombastische Schmonzettenoper aus dem Alten und dem Neuen Testament zu Rate zog? Sein Nachbar Kramer psychologisierte zwar, aber den Allmächtigen bemühte er eher nicht. Für mich als Zuschauer von weit weit weg, wirkt die neue US-amerikanische Tiefgründigkeit, die sich bei genauerer Betrachtung fast immer als Trauer um den Verlust der Spiritualität oder deren Überbetonung reduziert, schon mehr als verdrießlich. Wir good old europeans verdrängen wohl viel zu oft, dass in den Vereinigten Staaten ohne Religion kaum noch etwas klappt. Die Union besteht im Grunde aus Bundesgottesstaaten. Und so ganz ist nicht von der Hand zu weisen, dass zwischen den Saudis und den Amis mehr Ähnlichkeit herrscht, als zwischen Europäern und ihnen. Wie in der islamischen Welt, so gestaltet sich auch in den US die Religion als der eigentliche Antagonist zum kapitalistischen Gesellschaftsplan. Der Islam stemmt sich, leider nicht immer fortschrittlich, gegen kapitalistische Zugriffe und versucht, die eigentliche Sinnlichkeit des Lebens durch (teils tribalistisch-veraltete) Ersatzangebote aus dem spirituellen Äther zu erklären. Der Westen und seine Ordnung kommt darin als falsch oder als Verführungsversuch des Teufels vor. Amerikanische Sinnsucher sind da nicht so viel anders. Evangelikale Kreise stehen oft dem postmodernen Kapitalismus, der den Fleißigen ausbeutet und nicht mehr voranbringt, ziemlich kritisch entgegen.

Dass dieses Phänome heute stärker mediatisiert wird, als noch in den Achtzigern oder Neunzigern, ist auch auf die Etablierung der Spiritualität zurückzuführen. In God they trust – noch immer. Als US-Präsident leistet man seinen Amtseid mit Gottesschwur, was für deutsche Kanzler keine Notwendigkeit mehr sein muss. Als nach den Anschlägen im September 2001 verschiedene US-Prediger aus dem evangelikalen Lager meinten, die Anschläge seien nichts weiter, als die Strafe für eine Nation, die vom rechten Weg abkommt, war es der Republikaner John McCain, der diese Auswürfe als Ungeheuerlichkeit abtat. Er wollte wie viele andere nicht wortlos dabei lauschen, wie Männer, die einer Gemeinde vorstehen, Homosexualität oder Ehelosigkeit als berechtigte Gründe für einen Terroranschlag aufreihten. Das war ihm selbst als Konservativen zu viel. Prompt verlor der Mann jegliche Aussicht, Präsidentschaftskandidat von Grandpas Old Party zu werden. Erst Jahre später musste er zu Kreuze kriechen, sich entschuldigen für seinen Disput mit den Kirchen – denn ohne die, das war von Anfang an klar, habe er keine Chance auf das Amt.

Matthias Rüb hat in seinem bereits 2008 erschienen Buch »Gott regiert Amerika. Religion und Politik in den USA« zusammengefasst, wie sich die Situation in den Staaten gestaltet. Spiritualität sei demnach ein Geschäft, Kirchen zu eröffnen eine dort ganz normale Marktnische. Konsumenten für Übersinnliches gäbe es genug. Ins Gehege kommen sich die confessions und denominations kaum, sie ergänzen sich oder sehen sich, wie es unter Teilnehmern eines Marktes theoretisch üblich ist, als Konkurrenz, die das Seelenheil-Geschäft belebt. Die modernen USA sind in dieser Frage mehr oder weniger tolerant, den einen Gott gibt es nicht. Wo man allerdings intolerant wird: Wenn man so tut, als gäbe es für sich keinen Gott. Für den modernen Amerikaner ist dieser Gedanke auch weiterhin völlig undenkbar. Es muss doch irgendwas zwischen Himmel und Erde geben. Ein rein physisch-biologisches Weltbild lässt zusammenzucken.



Dieser atlantische Wahhabismus ist durchaus radikal in seiner Gottesfundamentierung des menschlichen Daseins. Man sollte nicht die Religion haben, aber wenigstens einen Gott. Man muss auch nicht religiös im Sinne einer Kirche von ihm sprechen, aber doch wenigstens eine spirituelle Unterfütterung pflegen. Was ich in Serien und Filmen neuerdings kritisiere, dürfte nicht einfach nur Zufall sein, sondern ein Abbild des modernen Amerika. Eine Respiritualisierung in wirtschaftlich schlechten Zeiten, die letzte übersinnliche Zuflucht in einer Epoche, da der gesamtgesellschaftliche Wohlstand neu aufgeteilt wird. Der Klassenkampf von oben macht es den Seelenheilquacksalbern so viel einfacher, sich Gemeinden zuzulegen, die sie dann ablasshändlerisch schröpfen können. An den Vereinigten Staaten unserer Zeit erkennt man ganz deutlich, dass wir religiöse Eiferei nie so ganz überwunden haben im Westen. Wir hatten sie durch den industriellen Materialismus ersetzt, durch das Versprechen, es gäbe ein Fortkommen, finanzielle Absicherung und Perspektiven. Als all das abgewickelt wurde, als es sich als Lüge erwies, respiritualisierten sich die Amis – eine Entwicklung, auf die wir in good old Europe sicher noch zurückkommen werden. Oh my God!