Jens Spahn ein Lobbyist? Nein! Doch! Nein! Doch! Oh.

Da ist wohl was schiefgelaufen bei der Auswahl der Gäste von Maischberger, die am 18. April 2018 unter anderem mit dem frisch gekürten Gesundheitsminister über die Situation in der Pflege sprechen wollte. Schiefgelaufen, weil auch Armin Rieger mit in der Runde saß. Und der hatte so gar keine Lust auf das Gerede eines Jens Spahn, der Besserung in allen Bereichen der Pflege versprach (und das, obwohl Politiker, wie Spahn anmerkte, doch immer nur in Legislaturperioden dächten, womit er zweifellos recht hatte).

Einmal abgesehen davon, dass Jens Spahn selbstverständlich mitverantwortlich für das Pflegedesaster ist, das ja nun einmal maßgeblich von seiner Partei wie eine zarte Pflanze gepflegt wurde und wird, Rieger wollte ein Grundsatzproblem erkannt haben: Spahn sei ein Lobbyist der Pharmaindustrie und der Krankenversicherungen.

Na hoppla, da war was los, als Rieger das sagte! Nicht zielführend sei das, empörte sich Spahn. Nicht, dass er sich rausreden wolle, nein, nein, sicher nicht. Aber jetzt sei denn wohl die Zeit da, den Menschen zu helfen, allen Menschen, den Pflegekräften und den zu Pflegenden. Wollen wir doch mal sehen, ob der gute Herr Rieger sich seine Vorwürfe einfach aus dem Hut gezaubert hat. Wobei der geneigte Leser natürlich weiß, dass dem nicht so ist. Aber dazu später mehr.

GbR Politas: Schnee von gestern?

Es ist kein Geheimnis, dass Jens Spahn an der Agentur Politas beteiligt war, und zwar bis zu 25 Prozent. Ebenso leicht herauszufinden ist die Tatsache, dass diese GbR vornehmlich Kunden aus dem Pharma- und Medizinsektor beriet. Recht ausgeklügelt war in diesem Zusammenhang die Gründung einer GbR, denn die muss weder Angaben über die Gesellschafter noch über ihre Geschäftstätigkeiten machen. Und auch die Firmenbeteiligung von 25 Prozent dürfte mit Bedacht gewählt sein, denn erst oberhalb dieser Grenze müssen Tätigkeiten dem Bundestag gemeldet werden. Ein Schuft, der Böses dabei denkt.

Jens Spahn und die private Krankenversicherung

So sehr Jens Spahn betont, sich für die Menschen einsetzen zu wollen, so merkwürdig wirkt sein Verhalten gegenüber der Krankenversicherung. Im November 2012 war Spahn an einem Positionspapier gegen die Bürgerversicherung beteiligt, das CDU und CSU gemeinsam verfasst hatten. Gemeinsam, ja. Aber nicht alleine, wie es scheint. Denn gegen das von den Grünen eingebrachte Papier wetterte Spahn mit klaren Worten. Bei der Bürgerversicherung handele es sich um „ausnahmslose Zwangsmitgliedschaft, mehr staatliche Bevormundung und Bürokratie“, außerdem enthalte sie einen beschränkten „Leistungskatalog für alle, weniger Mitbestimmung, weniger Wettbewerb, keine Nachhaltigkeit“.

Markige Worte eines Politikers, der offenbar von der Bürgerversicherung nicht viel hält. Dumm an dieser Sache ist jedoch der Umstand, dass die Formulierungen Spahns fast identisch mit denen des Verbandes der Privaten Krankenversicherung waren, und auch in optischer Hinsicht war eine Ähnlichkeit nicht zu leugnen.

Ein Verschwörungstheoretiker, der Böses dabei denkt.

Alles für die Gesundheit!

Bleibt zur Ehrenrettung Jens Spahns Vorsitz im „Beirat Gesundheit“ bis 2015. Na, endlich mal ein Thema, bei dem es wirklich um Gesundheit und nicht um irgendwelche Lobbyinteressen geht. Wobei: Der Beirat Gesundheit gehört zur „Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen“, die wiederum die Aufgabenstellung auf ihrer Fahne stehen hat, Unternehmen und Verbände auf der einen und Abgeordnete und Vertreter der Bundesregierung auf der anderen Seite bei Fragen von Gesetzesinitiativen zu beraten. Oder gar bei den Formulierungen zu helfen? Ein schlimmer Finger, der so was denkt.

Ebenfalls Mitglied dieser Gesellschaft ist der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV). Man ahnt, dass es nicht zwingend um die Interessen von Patienten oder Kunden geht, sondern eher um eine harmonische Zusammenarbeit, die allen hilft. Also, na ja, fast allen zumindest. Es heißt übrigens, man treffe sich in der Mittagspause der Sitzungen des Bundestages, um sicherzustellen, dass auch alle Mitglieder der Bundesregierung – und wer sonst noch dabei sein will – angemessen beteiligt werden.

Spahn auf Rezept

Jens Spahn kümmert sich um seine Leute, auch wenn das weder Krankenversicherte noch Pflegebedürftige oder Pfleger sind. Apotheker liegen ihm zum Beispiel im weitesten Sinne am Herzen. Und so setzte er sich 2008 dafür ein, dass der Apothekenmarkt liberalisiert wird. Liberalisieren, klingt doch immer wieder schön, oder?

Weniger gesundheitspolitisch als vielmehr als Zeichen Spahns Flexibilität ist anzumerken, dass er Mitglied der „Deutschen Atlantischen Gesellschaft“ ist (schon wieder eine Gesellschaft, wann in aller Welt arbeitet der Mann denn bloß?), die eine illustre Gesellschaft von Vertretern aus Politik, Militärs, Rüstungsindustrie und Journalisten bilden (die Journalisten fallen nur scheinbar als unpassend aus dem Raster heraus). Sponsor dieser Gesellschaft ist übrigens das Bundespresseamt, womit sich der Kreis als Mitglied der Bundesregierung ja dann doch noch schließt.

Und die spahnende Frage …

… lautet: Wann oder wo hat sich Jens Spahn schon einmal für die Interessen der Menschen eingesetzt, die ihn unwissentlich in die Position des Gesundheitsministers gewählt haben? Die Antwort ist eine völlige Überraschung: nie. Wobei man mit derlei Äußerungen ja vorsichtig sein muss, denn vielleicht habe ich auch einfach miserabel recherchiert. Dann möge man mich korrigieren, ewiger Dank wäre sichergestellt. Aber bis es soweit ist, gehe ich davon aus, dass der Gast bei Maischberger recht hatte mit seinen Vorwürfen, auch wenn er natürlich einen schweren Stand hatte und seine – nennen wir es mal – Anregungen auf Ablehnung und taube Ohren stießen. Immerhin hätte die Journalistin Maischberger ja mal nachfragen können, wie es denn um die Lobbyarbeit bestellt ist. Aber die Überraschung sollte den Zuschauern nicht vergönnt sein, schließlich hat man als TV-Format ein Image, das gepflegt werden muss, und das lautet ganz sicher nicht, kritisch nachzufragen.

Der eigentliche Skandal ist nicht einmal, dass Jens Spahn ein Lobbyist erster Güte ist. Daran haben wir uns ja inzwischen gewöhnt. Die Unverfrorenheit besteht eher darin, dass er als solcher ohne schlechtes Gewissen von Mother Mörkel zum Gesundheitsminister ernannt wurde. Aber andererseits: Auch daran haben wir uns ja gewöhnt. Es wird nicht einmal mehr versucht, Lobbyismus zu verbergen. So abgestumpft ist die Politik inzwischen. Und wir sind es auch.

Nachtrag: Soeben habe ich gelesen, dass Jens Spahn mehr als 600 Kliniken die Notfallversorgung streichen will oder wird. Ich habe die Meldung noch nicht prüfen können, aber ich wette, dass die Kommentatoren bereits weiterführende Informationen haben.