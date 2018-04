Hartz-IV-Umfrage: Seht zu, wie Ihr klarkommt!

Hartz-IV-Empfänger nach ihrer Situation, nach ihrem Empfinden zu befragen, so wie es die „ZEIT“ gemacht hat, scheint auf den ersten Blick eine gute Idee zu sein. Wer kann schließlich die Lage besser beurteilen als die Betroffenen selbst? So gesehen könnte man meinen, die „ZEIT“ sei den Menschen zugeneigt, die von Hartz-IV leben müssen. Insgesamt 900 Antworten will die Zeitung erhalten haben. Doch was sie daraus macht, ist mehr als fragwürdig.

„Wie können Sie von 416 Euro leben?“ fragte die „ZEIT“ und lieferte nicht nur die Antworten, die Leser ihr gaben, sondern mischte gleich noch zahlreiche Bewertungen hinein, die alle auf eines hinauslaufen. Doch dazu später mehr.

Nur vegetieren versus stolz auf die eigene Leistung

Schon der Teaser verrät, worum es geht. Um so eine Art „Spiel“. Die „ZEIT“ schreibt, dass es Leser gibt, die nur vor sich hinvegetieren. Andere empfänden Stolz, es trotz der knappen finanziellen Mittel dennoch zu schaffen. Der entscheidende Satz kommt recht früh im Text:

Was für die einen unwürdiges Dahinvegetieren bedeutet, reicht den anderen für ein annehmbares Leben.

Das stimmt ja irgendwie auch. Für den VW-Vorstand wäre ein Gehalt von 5.000,- Euro im Monat eine Art des Dahinvegetierens, weit unter seinem Niveau. Für den Minijobber wäre es der Himmel auf Erden. Aber wir müssen über das Niveau sprechen, um das es hier geht. Und wir müssen über die Kernbotschaft sprechen, denn die lautet: Hartz-IV bedeutet nicht, zu wenig Geld zu haben. Es heißt lediglich, dass man damit entsprechend gut (man könnte auch sagen: verantwortungsvoll) umgehen muss. Entsprechend geht es im Artikel weiter:

Beim Lesen der Erfahrungsberichte wird deutlich: Viel hängt nicht allein vom Geld, sondern den Lebensumständen ab.

Geld? Was ist denn schon Geld? Es geht um die Lebensführung, also die Frage, wie gut man haushalten kann. Und um die Lebensumstände. Und die sind entweder verwöhnt oder gemäßigt:

Am besten geht es den Hartz-IV-Empfängern in unserer Befragung, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben und nun die Zeit bis zu ihrer ersten Stelle überbrücken. Auch wenn das ein Jahr oder länger dauert, sind die meisten zufrieden: Ihr Lebensstandard war vorher schon niedrig, sie leben in Wohngemeinschaften, viele haben noch keine Familie.

Das impliziert durchaus, dass man mit Hartz-IV auskommen kann, wenn man sich nicht zu viel vom Leben erwartet oder darauf hofft und wartet, dass es irgendwann besser wird. Studenten wird diese Zuversicht unterstellt, was auch Sinn ergibt, weil sie meistens jung und optimistisch sind und darauf vertrauen, dass es nach dem Studium besser wird. Dass zahlreiche Studierte später ebenfalls keine angemessen bezahlten Jobs finden, findet keine Berücksichtigung, aber darum ging es in der Umfrage ja auch nicht.

Die gute, alte, neoliberale Eigenverantwortung

Am Ende des Textes geht es um Strategien, wie man trotz Hartz-IV klarkommt. Die vermeintliche Kreativität, die die genannten Beispiele zum Ausdruck bringen, überdeckt jedoch das Armutszeugnis einer reichen Gesellschaft, die immer wieder herunterbetet, wie gut es „uns“ gehe:

Einige haben Strategien gefunden, damit umzugehen, prüfen jede noch so kleine Ausgabe, kaufen nur Sonderangebote. „Wenn man es geschickt anstellt, kann man tatsächlich von 5 Euro am Tag leben, was Lebensmittel betrifft: 1 Euro für Fett, 2 Euro für Eiweiß, 1 Euro für Kohlenhydrate, 1 Euro für Abwechslung“, rechnet ein Leser vor. Ein anderer sagt: „Ich bin ein bisschen stolz, so gut haushalten zu können.“ Viele schränken sich enorm ein: „Der Trick ist, nur einmal pro Tag zu essen. Klingt vielleicht komisch, aber funktioniert (muss trainiert werden)“, schreibt jemand, der auch sagt, er könne gut von dem Geld leben.

Das ist Überlebenskampf pur, und man muss es den Betroffenen hoch anrechnen, dass sie nicht verzweifeln, sondern versuchen, irgendwie zurechtzukommen. Doch das Problem sind nicht die umgesetzten Strategien, sondern die Tatsache, dass sie notwendig sind. Und sie widerlegen Jens Spahn selbstverständlich auf ganzer Linie, auch wenn es dieses Beweises nicht bedurft hätte.

Ganz zum Schluss kommt der neoliberale Widerspruch. Denn der Neoliberalismus setzt bekanntlich auf Eigenverantwortung. Er nennt diese dann auch gern und wiederholt „Freiheit“. Wir sind aber inzwischen auf einer Stufe angekommen, die – dank des Hartz-IV-Systems – diese unbedingt gewollte Eigenverantwortung kaum mehr möglich macht. Hartz-IV macht nicht nur krank und einsam und arm, es verhindert die Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen und kulturellen Leben. Doch die „ZEIT“ zitiert eine Leserin, die es so auf den Punkt bringt, wie es passt:

Was viele belastet, ist jedoch nicht nur die Armut. Sondern das Gefühl, nicht selbst über die eigene Situation bestimmen zu können.

Und damit sind wir beim eigentlichen Problem: Auf der einen Seite wird immerzu Eigenverantwortung gefordert, ja, gewissermaßen erpresst. Auf der anderen Seite sind die Menschen, die von Hartz-IV betroffen und den Sanktionen der Jobcenter ausgeliefert sind, an einem Punkt, an dem das Mantra Eigenverantwortung nicht mehr funktioniert. Weil sie systembedingt in die Passivität getrieben wurden, aus der sie wegen der Aktivitäten der Jobcenter gar nicht mehr herauskommen können.

Was fehlt!

Etwas fehlt im Artikel der „ZEIT“, und das ist sicher kein Zufall. Denn bei allen Strategien und bei allen Unterschieden im Umgang mit Geld, und bei der durchaus herauszulesenden Ansicht, dass es immerhin Menschen gibt, die nicht nur gut auskommen, sondern auch sehr zufrieden sind, wird eine Frage verdrängt. Sie wird beiseitegeschoben durch den Hinweis, dass es funktionieren kann, wenn man es nur „richtig“ anstellt.

Die Frage nämlich, ob Hartz-IV ausreichend ist oder nicht. Die Regelsätze werden nicht in Frage gestellt, stattdessen werden Leser zitiert, die mal besser, mal weniger gut auskommen. Während die eine (in Sprechblasen am Anfang des Textes dargestellt) schreibt: „Für die Jobsuche war Hartz-IV genau das, was ich brauchte“, und die Rentnerin anmerkt: Geduscht und Haare gewaschen wurde nur ein Mal pro Woche. Deo habe ich selbst gemacht mit Natron“, finden wir andere Sprechblasen, die mal so, mal so argumentieren. Das liegt in der Natur der Sache, legt aber – und da sind wir dann eben doch wieder beim Neoliberalismus – die Verantwortung darüber, ob es reicht oder nicht, letztlich in die Hände der Betroffenen.

Die Regelsätze sind zu niedrig, das ist allgemein anerkannt, wenn auch politisch weiterhin geleugnet. Da kann man dann auch mal das Medium „Focus“ bedienen, um nicht mit der Erkenntnis als Hartz-IV-Verschwörungstheoretiker abgespeist zu werden.

Grob gesagt soll sich die Berechnung an jenen Haushalten orientieren, deren Einkommen genau an der Grenze liegt, dass sie keine Sozialleistungen mehr brauchen. Das Problem: Betrachtet werden jene Haushalte, die faktisch keine Leistungen beziehen.

Ich schreibe nichts Neues. Es ist längst bekannt, dass Hartz-IV nicht ausreicht, dass die Berechnungsgrundlagen falsch sind, dass für eine wirkliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Hartz-IV nicht genügt. Und es ist zynisch, wenn – wie in den letzten Wochen und Monaten – auf das Lohnabstandsgebot verwiesen wird, um Hartz-IV nicht zu erhöhen. Das Lohnabstandsgebot muss gewahrt bleiben, indem die Löhne kräftig steigen, das würde sich nicht nur auf die deutschen Verhältnisse, sondern auch auf die europäischen Unwuchten positiv auswirken.

Doch, wie gesagt, das ist nichts Neues. Neu dagegen ist, dass aus einer eigentlich notwendigen Debatte über die Tafeln keine über die Armseligkeit einer Gesellschaft entbrannt ist, die Armut zulässt und Altersarmut sehenden Auges produziert. Sondern dass darüber diskutiert wird, wer besser mit seinem Leid zurechtkommt und wer es weniger gut schafft.

So gesehen ist auch die oben zitierte Leserin, die sich mehr Selbstbestimmung über die eigene Situation wünscht, die mehr Einfluss haben will, eines Besseren belehrt: Gemäß der Grundhaltung, die sich ausbreitet wie eine ansteckende Krankheit, hat sie diese Eigenverantwortung nämlich: indem sie einfach besser mit ihrem Geld umgeht.