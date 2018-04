Ist Donald Trump verrückt? Nach der Lektüre seines Buches »Great Again!« von 2015 würde ich sagen: Nein! Er ist nur das Produkt ideologischer Verblendung. Glauben Sie mir, wenn wir uns endlich gesellschaftlich dazu durchringen könnten, diese Markt-Ideologie für verrückt zu erklären, dann könnten wir am Ende auch unumwunden bestätigen: Ja, Mister Trump hat einen Schaden.

Ich habe es getan: Trumps Buch zur Präsidentschaft gelesen. Er warf es etwa ein Jahr vor dem Super-GAU auf den Markt. Ich wollte unter anderem wissen: Hat der Mann an mancher Stelle recht – oder wenigstens etwas anzubieten, was nachdenkenswert ist? Glauben Sie mir: Nein, das hat er nicht. »Glauben Sie mir« schreibe (und wiederhole) ich hier deshalb, weil er diese Floskel fast in jedem Absatz benutzt. Ebenso die Hinweise darauf, dass er reich ist und als Geschäftsmann wüsste, worauf es ankommt. Glauben Sie mir, ich bin reicher Geschäftsmann, ich muss es wissen! oder, gleich im Vorwort, Sie können mir glauben, ich bin in Wahrheit ein netter Kerl. Und diese drei feststehenden Floskeln stellen im Grunde alles dar, was dieses Buch und den dazugehörigen Mann und Präsidenten ausmachen – glauben Sie mir.

Als Geschäftsmann weiß er nämlich, wie man Außenpolitik mache. Die Chinesen zum Beispiel, mit denen muss man richtig verhandeln – glauben Sie mir, als Geschäftsmann hatte ich viel mit Chinesen zu tun; Chinesen sind meine Mieter im Trump Tower. Bilder gibt es im Mittelteil auch: Neben neun Familienfotos findet man dort elf Bilder von Trump-Gebäuden. Von Häusern also, die sich das Label Trump auf die Front klebten, eine Scheinmarke übrigens, wie Naomi Klein in ihrem Buch »Gegen Trump. Wie es dazu kam und was wir jetzt tun müssen« darlegte. Der Mann hat nicht mehr getan als ein Logo entworfen, einen Stempel erfunden, den er Gebäuden aufdrückt: Und mit dieser Marke geht er hausieren.

Er handhabt das in seinem Buch wie in jener Werbung aus den Neunzigern: Meine Frau, mein Haus, mein Auto. Neben einem Foto steht sogar »meine wunderschöne Frau Melania«. Trump erklärt stets, dass er nur das Schönste, Teuerste, Klügste in seinem Umfeld duldet. Er betont es besonders deshalb, weil er die Angst hegt, man könnte vielleicht nicht erkennen, dass er absolut erlesen lebt. Wo andere ihre Frau vorstellen, stellt er die wunderschöne Gattin vor. Dazu Fotos von Gebäuden, die seinen Namen tragen – und ein Bild von einem Golfplatz. Glauben Sie mir, dieser Mann präsentiert gerne wolkenkratzerhohe Phalli. Er ist nämlich Geschäftsmann und reich, glauben Sie es ihm doch endlich.

Ich gebe zu, das Buch hat mich unterhalten. Stellt man sich vor, der Ich-Erzähler sei nur eine Figur aus der Vorstellungskraft eines Literaten, der über sein Leben und seine Ambitionen erzählt, kann man dem ganzen Buch tatsächlich etwas abgewinnen. Dem Autor eines solchen Werkes würde man zu seiner satirischen Gabe gratulieren. Hollywood würde anfragen, ob denn die Rechte schon jemanden zugesichert seien. Dieser Trump, Mensch, eine Meisterleistung an Ideenreichtum, würde man anerkennend auf die Schulter klopfen – wann kam Ihnen denn, lieber Autor, die Idee für diesen Charakter? Und der Autor würde sagen: Ich habe die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte komprimiert, da stecken mehrere Typen drin, die ich kenne. Ein Banker, ein großmäuliger Unternehmer, meine Ex-Frau und, ach ja, ein Ökonom, den ich aus dem TV kenne. Alles zusammengewürfelt und mit einem Schuss Chicago Boy gewürzt, dazu natürlich die Charaktereigenschaften ins Groteske verschärft: Voilà, so kommt ein zeitgenössischer Charakter heraus, den jeder irgendwie mehr oder weniger so kennt.

Der Mann ist aber echt – glauben Sie mir. Und er ist ja, die Leserinnen und Leser wissen es vermutlich mittlerweile, letztlich auch zum US-Präsidenten gewählt worden. Schon zwei Jahre vorher hatte er in diesem Buch aufgeschrieben, wie er sich Politik vorstellt. Als Geschäft – und er als Geschäftsmann habe da echt Ahnung. Und weil er reich ist, neige er auch nicht dazu, korrupt zu sein. Die Mauer um Mexiko, von der damals noch die Rede war, die kann man bauen. Technisch gehe das, O-Ton: Glauben Sie mir: Es geht. Obamacare halte er für eine Katastrophe, da müsse was gemacht werden. Sein Vorschlag: Wir holen uns die klügsten Köpfe aus der Versicherungsbranche, sperren sie in einen Raum ein und machen erst wieder auf, wenn sie eine Lösung für das komplizierte amerikanische Gesundheitswesen präsentieren können. Mensch, das da vorher keiner auf die Idee gekommen ist. So einfach kann Politik sein: Ein Konklave einrichten und ohne Wasser und Brot beratschlagen lassen, bis der weiße Rauch aufsteigt. So spricht nur ein wahrer Visionärspapst – einer, der selbst zwar keine Visionen hat, der sich solche allerdings von eingesperrten Experten austüfeln lässt.

Der Mann ist kein Verrückter, glauben Sie mir doch endlich. Ein bisschen eigen vielleicht, na gut. Aber verrückt nicht. Das Quäntchen inhaltliches Geplänkel, das er sich auf den Seiten seines Buches leistet, zeigt eines deutlich an: Der Mann ist ein Libertärer, ein Neoliberaler reinsten Wasser. Ein Yuppie durch und durch. In allen Ansätzen kommt bei ihm der Markt als Regulator zur Sprache. Jede Krise stellt für ihn ein »Zuviel an Staat« dar. Staatlicher Rückzug ist sein Credo. Als Geschäftsmann wisse er das. Als Mann mit Geld könne er dafür garantieren, denn nur so sei er zu Geld gekommen. Und bei »The Apprentice« habe man gesehen, dass er Menschen zu führen wisse. Wenn ihm nichts mehr einfällt, ruft er nach Kommissionen, die dann Entscheidungsprozesse herbeiführen sollen. Damit es schneller geht, werden diese Runden in Zimmer gesperrt – wie schon erwähnt. Demokratie durch das Hinterzimmer: Das ist feinste neoliberale Geheimhaltungs- und Lobbyistenschule.



Nein, der Mann ist nicht verrückt. Er ist nur extrovertierter wie all die anderen Apologeten des schlanken Staates, der Privatisierung und Sparpolitik. Er geniert sich nur nicht, die ganze Agenda als selbstverliebtes Buch darzulegen. Wenn Donald Trump verrückt ist, dann sind es die anderen, die dieselbe Vorstellung nur duckmäuserischer verfolgen, aber mindestens auch. Glauben Sie mir …